యుద్ధ విమానాలు చూస్తూ ప్రాణాలు అరచేతిలో పెట్టుకుని జీవించాం : సానియా మీర్జా
యుద్ధ విమానాలు చూస్తూ ప్రాణాలు అరచేతిలో పెట్టుకుని బతికామని ప్రముఖ టెన్నిస్ స్టార్ సానియా మీర్జా అన్నారు. పశ్చిమా దేశాల్లో నెలకొన్న యుద్ధ వాతావరణం కారణంగా గల్ఫ్ దేశాల్లో నివసిస్తున్న భారత పౌరులు తీవ్ర భయాందోళనలకు గురిచేస్తున్నాయి. ఈ ఉద్రిక్త పరిస్థితుల నేపథ్యంలో టెన్నిస్ స్టార్ సానియా మీర్జా తన కుమారుడు ఇజ్హాన్తో కలిసి దుబాయ్ నుంచి భారత్కు క్షేమంగా చేరుకున్నారు. ఈ సందర్బంగా ఆమె తన అనుభవాలను మీడియాతో పంచుకున్నారు.
దుబాయ్లో తాను ఎందుర్కొన్న గడ్డు పరిస్థితులను వివరించారు. తమ ఇంటిపై నుండే యుద్ధ విమానాలు వెళ్లడం, అవి ఒకదానికొకటి అడ్డుకోవడం చూసినపుడు ప్రాణాలు అరచేతిలో పెట్టుకున్నామని ఆమె తెలిపింది. మా ఇంటికి కేవలం 400 నుంచి 500 మీటర్ల దూరంలోనే విమాన శకలాలు పడ్డాయి. ఆ శబ్దాలకు, దృశ్యాలకు ఇంట్లోనే వుండి వణికిపోయాం అని సానియా మీర్జా పేర్కొంది. ప్రస్తుతం కొడుకుతో కలిసి హైదరాబాద్ నగరానికి వచ్చిన ఆమె రంజాన్ పండుగ ముగిసిన తర్వాత పరిస్థితులు చక్కబడితే తిరిగి దుబాయ్కు వెళ్లాలని భావిస్తున్నారు.