బుధవారం, 18 మార్చి 2026
  • Follow us
  1. క్రీడలు
  2. ఇతర క్రీడలు
  3. వార్తలు
Written By ఠాగూర్

యుద్ధ విమానాలు చూస్తూ ప్రాణాలు అరచేతిలో పెట్టుకుని జీవించాం : సానియా మీర్జా

యుద్ధ విమానాలు చూస్తూ ప్రాణాలు అరచేతిలో పెట్టుకుని బతికామని ప్రముఖ టెన్నిస్ స్టార్ సానియా మీర్జా అన్నారు. పశ్చిమా దేశాల్లో నెలకొన్న యుద్ధ వాతావరణం కారణంగా గల్ఫ్ దేశాల్లో నివసిస్తున్న భారత పౌరులు తీవ్ర భయాందోళనలకు గురిచేస్తున్నాయి. ఈ ఉద్రిక్త పరిస్థితుల నేపథ్యంలో టెన్నిస్ స్టార్ సానియా మీర్జా తన కుమారుడు ఇజ్‌హాన్‌‍తో కలిసి దుబాయ్ నుంచి భారత్‌కు క్షేమంగా చేరుకున్నారు. ఈ సందర్బంగా ఆమె తన అనుభవాలను మీడియాతో పంచుకున్నారు. 
 
దుబాయ్‌లో తాను ఎందుర్కొన్న గడ్డు పరిస్థితులను వివరించారు. తమ ఇంటిపై నుండే యుద్ధ విమానాలు వెళ్లడం, అవి ఒకదానికొకటి అడ్డుకోవడం చూసినపుడు ప్రాణాలు అరచేతిలో పెట్టుకున్నామని ఆమె తెలిపింది. మా ఇంటికి కేవలం 400 నుంచి 500 మీటర్ల దూరంలోనే విమాన శకలాలు పడ్డాయి. ఆ శబ్దాలకు, దృశ్యాలకు ఇంట్లోనే వుండి వణికిపోయాం అని సానియా మీర్జా పేర్కొంది. ప్రస్తుతం కొడుకుతో కలిసి హైదరాబాద్ నగరానికి వచ్చిన ఆమె రంజాన్ పండుగ ముగిసిన తర్వాత పరిస్థితులు చక్కబడితే తిరిగి దుబాయ్‌కు వెళ్లాలని భావిస్తున్నారు. 

Aligarh Viral Incident: హోటల్ రూమ్‌లో ప్రియుడితో భార్య.. ఒకవేళ నేను చనిపోతే భార్య, ప్రియుడే కారణం.. శభాష్!

Aligarh Viral Incident: హోటల్ రూమ్‌లో ప్రియుడితో భార్య.. ఒకవేళ నేను చనిపోతే భార్య, ప్రియుడే కారణం.. శభాష్!వివాహ వ్యవస్థ మంటగలిసిపోతుంది. భార్యాభర్తల సంబంధాలు ఆధునిక పోకడలు, స్మార్ట్ ఫోన్ల కారణంగా అక్రమ సంబంధాలకు దారితీస్తున్నాయి. అవి కాస్త నేరాలకు కూడా కారణమవుతున్నాయి. తాజాగా అలీఘర్‌లో భర్త పని కోసం బయటికు వెళ్లిన సమయంలో భార్య ప్రియుడితో కలిసి హోటల్‌కు వెళ్లింది. ఈ విషయం తెలుసుకున్న భర్త అక్కడికి వెళ్లి ఇద్దరినీ పట్టుకున్నాడు. పోలీసులు రంగంలోకి దిగి పరిస్థితిని నియంత్రించారు.

ఫ్యానుకు ఉరేసుకుని ప్రాణాలు తీసుకున్న నవ వధువు

ఫ్యానుకు ఉరేసుకుని ప్రాణాలు తీసుకున్న నవ వధువుఏపీలోని అనంతపురం జిల్లాలో ఓ నవ వధువు బలవన్మరణానికి పాల్పడింది. జిల్లాలోని తాడిపత్రిలోని గన్నవారిపల్లె కాలనీలో ఈ విషాదకర ఘటన చోటుచేసుకుంది. ఈ కాలనీకి చెందిన లక్ష్మీప్రసన్న(30) అనే యువతికి గత నెలలో కర్నాటకకు చెందిన విజయ్ కుమార్‌తో వివాహం జరింది. ఈమె వివాహానికి ముందే ఒకసారి తీవ్రమైన మానసిక ఒత్తిడిని ఎదుర్కొంటూ ఆత్మహత్యాయత్నానికి పాల్పడగా, కుటుంబ సభ్యులు గుర్తించి ప్రాణాలు రక్షించారు.

గన్నేరు పప్పు దంచుకుని తిని ఎస్సై భార్య ఆత్మహత్య, కారణం ఏంటి?

గన్నేరు పప్పు దంచుకుని తిని ఎస్సై భార్య ఆత్మహత్య, కారణం ఏంటి?కరీంనగర్ జిల్లాలో విషాదకర సంఘటన జరిగింది. కరీంనగర్ టూటౌన్ ఎస్సై చంద్రశేఖర్ భార్య దివ్య ఆత్మహత్యకు పాల్పడ్డారు. ఇంటి ఆవరణలో వున్న గన్నేరు చెట్టు కాయల నుంచి పప్పులు తీసి వాటిని దంచుకుని తినేశారు. పూర్తి వివరాలు ఇలా వున్నాయి. కరీంనగర్ హనుమాన్ నగరులో ఎస్సై చంద్రశేఖర్, ఆయన భార్య దివ్యతో పాటు వారి ఇద్దరు పిల్లలు నివాసం వుంటున్నారు. ఐతే మంగళవారం నాడు ఏమైందో తెలియదు కానీ దివ్య గన్నేరు చెట్టు కాయలు కోసుకుని అందులో పప్పును దంచి తినేసింది. అవి విషపూరితమైనవి కావడంతో అపస్మారకంలోకి వెళ్లిపోయింది. దీనితో ఆమెను సమీప ఆసుపత్రికి తరలించారు.

Divyang Shakti Scheme: ఏపీలో దివ్యాంగ్ శక్తి పథకం ప్రారంభం - బస్సులో ఆ ముగ్గురు..? (Video)

Divyang Shakti Scheme: ఏపీలో దివ్యాంగ్ శక్తి పథకం ప్రారంభం - బస్సులో ఆ ముగ్గురు..? (Video)ఏపీలో దివ్యాంగ్ శక్తి పథకం ప్రారంభమైంది. ఈ పథకం ద్వారా దివ్యాంగులకు మేలు చేకూరనుంది. ఈ మేరకు ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు, ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్, మంత్రి నారా లోకేష్‌లతో కలిసి దివ్యాంగ్ శక్తి పథకంను ప్రారంభించారు. ఈ పథకం కింద, దివ్యాంగులైన పౌరులకు ఏపీఎస్సార్టీసీకి సంబంధించిన సిటీ ఆర్డినరీ, మెట్రో ఎక్స్‌ప్రెస్, పల్లె వెలుగు, అల్ట్రా పల్లె వెలుగు, ఎక్స్‌ప్రెస్ బస్సులతో సహా అన్ని సర్వీసుల్లోనూ ఉచిత బస్సు ప్రయాణ సౌకర్యం కల్పించబడుతుంది. తద్వారా దివ్యాంగులకు సులభతరమైన రవాణా సదుపాయం అందుబాటులోకి వస్తుంది.

తమిళనాడులో ఎన్నికల కోడ్.. రూ.23.28కోట్లు పట్టుబడింది.. అర్చన

తమిళనాడులో ఎన్నికల కోడ్.. రూ.23.28కోట్లు పట్టుబడింది.. అర్చనతమిళనాడులో ఎన్నికల కోడ్ అమలులో వున్న నేపథ్యంలో రూ.23.28 కోట్లు పట్టుబడింది. తమిళనాడు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా 2,160 ఫ్లయింగ్ స్క్వాడ్‌లు, 2,160 స్థిర నిఘా బృందాలు ముమ్మర నిఘా కార్యకలాపాల్లో చురుగ్గా పాల్గొంటుండగా, మంగళవారం నాటికి రూ. 23.28 కోట్ల విలువైన నగదు, వస్తువులను స్వాధీనం చేసుకున్నట్లు ప్రధాన ఎన్నికల అధికారిణి అర్చన పట్నాయక్ తెలిపారు.

Watch More Videos

'ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్' సత్తా ఎంతో తెలుసుకుందామని రేట్లు పెంచలేదు : నిర్మాత నవీన్

'ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్' సత్తా ఎంతో తెలుసుకుందామని రేట్లు పెంచలేదు : నిర్మాత నవీన్'ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్' సినిమా సత్తా ఎంతో తెలుసుకుందామని సినిమా టిక్కెట్ రేట్లు పెంచలేదని ఆ చిత్రం నిర్మాతల్లో ఒకరైన నవీన్ యెర్నేని అన్నారు. ఆయన దర్శకత్వంలో పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ హీరోగా, శ్రీలీల, రాశీఖన్నాలు హీరోయిన్లుగా నటించిన ఈ చిత్రం ఈ నెల 19వ తేదీన విడుదలకానుంది. నవీన్ యెర్నేని, రవిశంకర్‌లు నిర్మాతలు. ఈ నేపథ్యంలో చిత్రం బృదం విలేకరుల సమావేశం నిర్వహించింది.

Harish Shankar: ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్ పోరాటం దేనికోసం అనేది సస్పెన్స్ : హరీశ్ శంకర్

Harish Shankar: ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్ పోరాటం దేనికోసం అనేది సస్పెన్స్ : హరీశ్ శంకర్దేశ స్వాతంత్రం కోసం పోరాటం చేసిన యోధుడు భగత్ సింగ్ కు పవన్ కళ్యాణ్ నటించిన ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్ కు తేడా ఏమిటి? అన్న ప్రశ్నకు దర్శకుడు హరీశ్ శంకర్ తెలుపుతూ, ధర్మం కోసం చేసిన పోరాటమే అంటూ తెలిపారు. మరి పాలకులపైనా, వ్యవస్థపై నా ? అని అడిగితే అది రేపు మీరు సినిమా చెప్పండి అంటూ సరదాగా సమాధానమిచ్చారు. అసలు నేను మొదట అనుకున్న కథ వేరు. కానీ ఇప్పటి రాజకీయ పరిస్థితుల వల్ల కథను మార్చానని ఆయన తెలిపారు.

Peddi Latest: తాజా న్యూస్ - పెద్దిని షూటింగ్ సెట్లో కలిసి సలహాలచ్చిన ఉస్తాద్ గబ్బర్ సింగ్ ?

Peddi Latest: తాజా న్యూస్ - పెద్దిని షూటింగ్ సెట్లో కలిసి సలహాలచ్చిన ఉస్తాద్ గబ్బర్ సింగ్ ?రామ్ చరణ్ ఉరఫ్ పెద్ది రెడ్డి ని పవన్ కళ్యాణ్ ఉరప్ ఉస్తాద్ గబ్బర్ సింగ్ మంగళవారంనాడు హైదరాబాద్ శివార్లో జరుగుతున్న షూటింగ్ లో కలిసినట్లు సమాచారం. అక్కడ ప్రత్యేకంగా వేసిన సెట్లో యాక్షన్ సన్నివేశాలను చిత్రీకరిస్తున్నారని తెలిసింది. క్రికెట్ నేపథ్యంగా సాగుతున్న కథతో అని ప్రచారం జరిగింది. దానితోపాటు కుస్తీపోటీలు, కబడ్డీ ఆటలు కూడా ఈ చిత్రంలో కనిపించనున్నాయి. నిన్న కుస్తీ పోటీల సందర్భంగా రామ్ చరణ్ కు తగు సలహాలు ఇచ్చేందుకు పవన్ కళ్యాణ్ షూటింగ్ కు హాజరయినట్లు సన్నిహితవర్గాలు తెలియజేస్తున్నాయి.

Chandrabose: న్యాయం చేయరా దేవుడా.. పాటను పాడుతూ ఆవిష్కరించిన చంద్రబోస్

Chandrabose: న్యాయం చేయరా దేవుడా.. పాటను పాడుతూ ఆవిష్కరించిన చంద్రబోస్సుమన్, సాయికుమార్, నటరాజ్, రాయంచ కొక్కుర వరుణ్ సందేశ్, వితికా షేరు ప్రధాన పాత్రలలో నటిస్తున్న చిత్రం ‘ధర్మస్థల నియోజకవర్గం’. జై జ్ఞాన ప్రభ తోట దర్శకత్వంలో మేరుo భాస్కర్ నిర్మిస్తోన్న ఈ పొలిటికల్ ఎంటర్‌టైనర్ చిత్రం.. ప్రస్తుతం షూటింగ్ కంప్లీట్ చేసుకుని పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ పనులను శరవేగంగా జరుపుకుంటోంది. ఈ చిత్ర మ్యూజికల్ ప్రమోషన్స్‌ను ఇటీవలే మేకర్స్ ప్రారంభించారు.

Madhuri Dixit : గద్దర్ ఫిల్మ్ అవార్డ్స్ లో పాల్గొంటున్న మాధురీ దీక్షిత్ నేనే, ఈ షా గుప్తా

Madhuri Dixit : గద్దర్ ఫిల్మ్ అవార్డ్స్ లో పాల్గొంటున్న మాధురీ దీక్షిత్ నేనే, ఈ షా గుప్తాబాలీవుడ్ నటి మాధురీ దీక్షిత్ నేనే, ఈ షా గుప్తా తెలంగాణ గద్దర్ ఫిల్మ్ అవార్డ్స్ 2025 వేదికగా తెలుగు సినిమా కళలను సత్కరించేందుకు తెలంగాణ గౌరవ ముఖ్యమంత్రి శ్రీ ఎ. రేవంత్ రెడ్డితో చేరనున్నారు. ఈ విషయాన్ని తెలియజేస్తూ ప్రకటన వెలువడింది.
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

వార్తలు

తెలుగు సినిమా

ఆరోగ్యం

ప్రేమాయణం

ఆధ్యాత్మికం

యోగా

హాస్యం

భవిష్యవాణి

Copyright 2026, Webdunia.com