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మెక్సికోలో ప్రారంభమైన ఫిఫా వరల్డ్ కప్- షకీరా షో అదుర్స్ (video)
మెక్సికో సిటీలోని ఆధునీకరించిన అజ్టెకా స్టేడియంలో 80,000 మందికి పైగా ప్రేక్షకుల సమక్షంలో, షకీరా, బర్నా బాయ్, జె బాల్విన్ వంటి ప్రముఖుల ప్రదర్శనలతో 2026 ప్రపంచ కప్ ప్రారంభమైంది. నెల రోజులకు పైగా ఫుట్ బాల్ అభిమానులకు కిక్ లభించనుంది.
Shakira
రాజధానిలో పెరుగుతున్న నిరసనలు, సామాజిక ఉద్రిక్తతల మధ్య ఈ పోటీలు మొదలైనప్పటికీ, 48 జట్లు పాల్గొనే ఈ టోర్నమెంట్లో మెక్సికో తన తొలి మ్యాచ్ను దక్షిణాఫ్రికాతో ఆడగా, మరో ప్రారంభ మ్యాచ్లో దక్షిణ కొరియా జట్టు చెకియాతో తలపడింది.
క్రికెట్కు మాత్రమే కాకుండా ఫుట్ బాల్ కు కూడా భారతదేశంలో భారీ అభిమాన వర్గం ఉంది. ముఖ్యంగా కేరళ, గోవా, పశ్చిమ బెంగాల్ తో పాటు తెలుగు రాష్ట్రాల్లోనూ ప్రపంచకప్కు మంచి ఆదరణ ఉంటుంది.
Let's go, @FIFAWorldCup 2026! ???? pic.twitter.com/y6ptWex7Ih— FIFA (@FIFAcom) June 11, 2026
పురుష శవాల ప్రైవేట్ భాగాలపై జోకులు వేసిన లేడీ డాక్టర్... తర్వాత...
ఓ మహిళా వైద్యురాలు వివాదంలో చిక్కుకున్నారు. ఓ కామెడీ షోలో పాల్గొన్న ఆమె పురుష శవాల ప్రైవేట్ భాగాలపై జోకులు వేశారు. ఇది వైద్య నైతికతను ఉల్లంఘించారంటూ సోషల్ మీడియాలో తీవ్ర విమర్శలు వెల్లువెత్తాయి. ఈ తరహా కామెంట్స్ వైద్య నైతికతను ఉల్లఘించారంటూ విమర్శలు వచ్చాయి. ఇది పెద్ద వివాదం కావడంతో సారీ చెబుతూ వీడియో విడుదల చేశారు.
నాడు జగన్ రెడ్డి పక్కన ఉంటే ఆ కిక్కే వేరబ్బా అన్నారు.. నేడు వరుసగా జైలుకు..
గత వైకాపా ప్రభుత్వ హయాంలో జరిగిన ఒక్కో స్కామ్ ఇపుడు వెలుగులోకి వస్తోంది. ఫలితంగా నాడు జగన్ రెడ్డి పక్కన ఉంటే ఆ కిక్కే వేరబ్బా అంటూ ప్రగల్భాలు పలికిన నేతలు ఇపుడు ఒక్కొక్కరుగా జైలుకు పోతున్నారు. ముఖ్యంగా, జగన్ పాలనలో జరిగిన మద్యం స్కామ్ ఇపుడు కొత్త మలుపు తిరిగింది. నిన్నటి వరకు సిట్ దర్యాప్తు, అరెస్టుల పర్వం సాగింది. ఇపుడు ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ రంగంలోకి దిగింది. ఫలితంగా ఇపుడు లిక్కర్ స్కామ్ సామ్రాజ్యం పునాదులు కదులుతున్నాయి. దీంతో ఈ స్కామ్కు సూత్రధారులు, పాత్రదారుల గుండెల్లో రైళ్లు పరుగెడుతున్నాయి.
చేపల కూర సరిగా చేయలేదని భార్యను తిట్టిన భర్త... తర్వాత ఏం జరిగిందంటే...?
ప్రభుత్వ ఉద్యోగిగా రూ. 3 కోట్లు ఆర్జిస్తే, కుట్టుపని చేసి అతడి భార్య రూ. 8 కోట్లు సంపాదించిదట?!!
లంచగొండి అధికారులు తమ అవినీతి బండారం బైటపడగానే దాన్ని తప్పించుకునేందుకు రకరకాల మార్గాలు వెతుక్కుని పెట్టుకుంటారు. అట్లాంటి ఘటన మధ్యప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో జరిగింది. రాష్ట్ర మహిళా శిశు సంక్షేమ జాయింట్ డైరెక్టరుగా పనిచేస్తున్న లక్ష్మీనారాయణ్ ఆస్తులపై లోకాయుక్త సోదాలు నిర్వహించింది. ఈ సోదాల్లో ఆదాయానికి మించిన ఆస్తులు వెలుగుచూసాయి. వాస్తవానికి ఆయనకు వచ్చే జీతభత్యాలు, వ్యవసాయ వనరులు అన్నీ కలుపుకుని వచ్చే ఆదాయం సుమారుగా రూ. 2.8 కోట్లుగా అంచనా వేసారు. కానీ ఆయన ఆస్తుల విలువ రూ. 10.83 కోట్లుగా తేలింది. అధికంగా కనబడుతున్న 8 కోట్లకు లెక్కజెప్పమని అడిగితే ఆయన చెప్పిన లెక్క విని అధికారులు షాక్ తిన్నారు.
వెనిజులా తరహాలో ఖార్గ్ ద్వీపాన్ని స్వాధీనం చేసుకుంటాం.. ట్రంప్
అమెరికా, ఇరాన్ల మధ్య కొనసాగుతున్న దౌత్యపరమైన ఉద్రిక్తతలు కొనసాగుతున్నాయి. కాల్పుల విరమణ ఉల్లంఘనలో ఇరుపక్షాలు తమ దాడులను రెట్టింపు చేశాయి. మరోవైపు, అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ తన యుద్ధోన్మాద హెచ్చరికలతో ఇరాన్ను బెదిరిస్తూనే ఉన్నారు. ఇరు దేశాల సైనిక బలగాలు ప్రత్యక్ష ఘర్షణలో నిమగ్నమై ఉండగా, ట్రంప్ తన తాజా ప్రకటనలతో ఉద్రిక్తతలను మరింత పెంచారు. ఈ రాత్రి ఇరాన్పై చాలా గట్టిగా దాడి చేస్తానని ఆయన శపథం చేశారు.
15న విజయ్ - సంగీత విడాకుల కేసు విచారణ
తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి, టీవీకే అధ్యక్షుడు విజయ్, సంగీత దంపతుల విడాకుల కేసు విచారణ ఈ నెల 15వ తేదీన జరుగనుంది. చెన్నై చెంగల్పట్టు కుటుంబ సంక్షేమ కోర్టులో ఈ కేసు విచారణ జరుగనుంది. తమిళనాడు రాష్ట్రంలో జరిగిన అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో టీవీకే అధ్యక్షుడు విజయ్కు చెందిన టీవీకే పార్టీ విజయం సాధించింది. ఫలితంగా ముఖ్యమంత్రిగా విజయ్ బాధ్యతలు చేపట్టారు. అయితే, విజయ్ నుంచి విడాకులు కోరుతూ ఆయన సతీమణి సంగీత దాఖలు చేసిన విడాకుల పిటిషన్పై ఇప్పటికే పలు దఫాలుగా విచారణ జరిగింది. ఈ నేపథ్యంలో ఈ నెల 15వ తేదీన ఈ కేసుపై కీలక విచారణ జరుగనుంది.
రాజకీయాల్లోకి అడుగుపెట్టాల్సిన స్థితికి వచ్చాయి : రాఘవ లారెన్స్
Allu Aravindఫ దీవాన చిత్రం బ్యూటిఫుల్ లవ్ స్టోరీ - అల్లు అరవింద్
శుభం సినిమాతో మంచి విజయాన్ని అందుకున్న యంగ్ టాలెంటెడ్ యాక్టర్ హర్షిత్ రెడ్డి హీరోగా నటిస్తున్న కొత్త సినిమా "దీవాన". ఈ చిత్రాన్ని అర్హ మీడియా, వీ స్టూడియోస్ బ్యానర్ పై వాసుదేవ్ కొప్పినేని, శ్రీదేవి కార్యంపూడి నిర్మిస్తున్నారు. హీరోయిన్ స్మేహ మణిమేగలై, దర్శకుడు శ్రీకాంత్ సంగిశెట్టి పరిచయం కానున్నారు. ఈ నెల 19న ప్రపంచ వ్యాప్తంగా గ్రాండ్ థియేట్రికల్ రిలీజ్ కు వస్తోంది. ఈ రోజు ఈ చిత్ర ట్రైలర్ లాంఛ్ ఈవెంట్ ను హైదరాబాద్ లో ఘనంగా నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమంలో ప్రముఖ నిర్మాత అల్లు అరవింద్, మాస్ కా దాస్ హీరో విశ్వక్ సేన్, ప్రొడ్యూసర్ ధీరజ్ మొగిలినేని అతిథులుగా పాల్గొన్నారు.
సింగీతం శ్రీనివాస రావు చిత్రపరిశ్రమ ఆస్తి - నిధి : మెగాస్టార్ చిరంజీవి
దిగ్గజ దర్శకుడు సింగీతం శ్రీనివాస రావు చిత్రపరిశ్రమ ఆస్తి, నిధి అంటూ మెగాస్టార్ చిరంజీవి కొనియాడారు. 94 యేళ్ల వయసులో సింగీతం శ్రీనివాస రావు 'సింగ్ గీతం' పేరుతో ఓ చిత్రానికి దర్శకత్వం వహించారు. ఈ నెల 12వ తేదీన ఈ చిత్రం విడుదలకానుంది. ఈ నేపథ్యంలో చిత్ర బృందానికి ఆయన శుభాకాంక్షలు తెలుపుతూ ఓ పోస్ట్ పెట్టారు.
Sailaja Reddy: అమ్మా..నాకు ఆ అబ్బాయి కావాలి చిత్రం టీజర్ రిలీజ్
మహిళా వ్యాపారవేత్త శైలజ రెడ్డి నిర్మిస్తున్న వినూత్న ప్రేమకధా చిత్రం "అమ్మా... నాకు ఆ అబ్బాయి కావాలి". శివాల ప్రభాకర్ దర్శకత్వం వహిస్తున్న ఈ చిత్రంలో వర్షిక, సుహానా హీరోయిన్లు. సుమన్, రావు రమేష్, రాజీవ్ కనకాల, సత్యకృష్ణ, సుజాత తదితరులు ఇతర కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నారు. పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ పనులు జరుపుకుంటూ త్వరలో విడుదలకు సిద్ధమవుతున్న ఈ చిత్రం టీజర్ రిలీజ్ ఫంక్షన్ హైదరాబాదులోని ప్రసాద్ ల్యాబ్ లో అత్యంత ఘనంగా జరిగింది.