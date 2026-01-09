Sindhu Advances to Malaysia Open Semis: మలేషియా ఓపెన్ సెమీఫైనల్లోకి పీవీ సింధు
ఒలింపిక్ పతక విజేత పి.వి. సింధు శుక్రవారం జరిగిన మలేషియా ఓపెన్ సూపర్ 1000 బ్యాడ్మింటన్ టోర్నమెంట్ క్వార్టర్ ఫైనల్స్లో తన ప్రత్యర్థి, జపాన్కు చెందిన అకానె యమగూచి గాయం కారణంగా మ్యాచ్ నుండి వైదొలగడంతో సెమీఫైనల్స్కు దూసుకెళ్లింది.
మోకాలికి బ్రేస్ ధరించిన మూడుసార్లు ప్రపంచ ఛాంపియన్, మూడవ సీడ్ యమగూచి మ్యాచ్ నుండి వైదొలగడానికి ముందు, సింధు తొలి గేమ్ను 21-11 తేడాతో గెలుచుకుంది.
ఈ విజయంతో ప్రపంచ ర్యాంకింగ్స్లో 18వ స్థానంలో ఉన్న సింధు, మూడవ ర్యాంక్లో ఉన్న యమగూచిపై తన హెడ్-టు-హెడ్ రికార్డును 15-12కు మెరుగుపరుచుకుంది.