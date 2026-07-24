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  4. State-Ranking Carrom Tournament in Nellore from July 31 Andhra Pradesh
Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Friday, 24 July 2026 (19:04 IST)

జూలై 31 నుండి ఆగస్టు 2 వరకు రాష్ట్ర స్థాయి క్యారమ్ టోర్నీ

Carrom Tournament
Written By: సెల్వి
Updated: Fri, 24 Jul 2026 (19:04 IST)
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Carrom Tournament
ఆంధ్ర స్టేట్ క్యారమ్ అసోసియేషన్, నెల్లూరు జిల్లా క్యారమ్ అసోసియేషన్‌తో కలిసి, 2026-27 సీజన్‌కు సంబంధించిన మొట్టమొదటి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర స్థాయి ర్యాంకింగ్ క్యారమ్ టోర్నమెంట్‌ను నెల్లూరు క్లబ్‌లో జూలై 31 నుండి ఆగస్టు 2 వరకు నిర్వహించనుంది. క్రీడాకారుల రాష్ట్ర స్థాయి ర్యాంకింగ్‌లను మెరుగుపరచడం, రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఉన్న ప్రతిభావంతులైన క్యారమ్ క్రీడాకారులకు పోటీతత్వంతో కూడిన వేదికను కల్పించడం ఈ టోర్నమెంట్ ముఖ్య ఉద్దేశ్యం. 
 
శుక్రవారం నాడు టోర్నమెంట్ షెడ్యూల్‌ను ప్రకటించిన ఆంధ్ర స్టేట్ క్యారమ్ అసోసియేషన్ అధ్యక్షుడు డాక్టర్ నీరజ్ కుమార్ సంపతి, అర్హులైన క్రీడాకారులు ఈ టోర్నమెంట్‌లో పాల్గొనాలని ఆహ్వానించారు. ఎంట్రీలను సమర్పించడానికి జూలై 26 సాయంత్రం 5 గంటలు చివరి గడువు వుంటుంది. అర్హులైన క్రీడాకారులు గడువులోపు రిజిస్ట్రేషన్ ప్రక్రియను పూర్తి చేసేలా చూడాలని అసోసియేషన్ జిల్లా క్యారమ్ సంఘాలను కోరింది.  
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
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