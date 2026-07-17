ఫిపా ప్రపంచ కప్ ఫైనల్లో అర్జెంటీనా... అంతిమ పోరును అక్కడ చూడనంటున్న అధ్యక్షుడు
ఫిఫా ప్రపంచకప్ టోర్నీలో భాగంగా, డిఫెండింగ్ ఛాంపియన్ అర్జెంటీనా వరుసగా రెండోసారి ఫైనల్లో అడుగుపెట్టింది. దీంతో ఆదివారం స్పెయిన్, అర్జెంటీనాల మధ్య జరిగే మ్యాచ్ కోసం ప్రపంచవ్యాప్తంగా అభిమానులు ఎంతో ఉత్సాహంగా ఎదురు చూస్తున్నారు. అయితే, తాను ప్రపంచ కప్ ఫైనల్ పోటీలకు హాజరుకానని.. ఇంటి నుంచే చూస్తానని అర్జెంటీనా అధ్యక్షుడు జేవియర్ మిలీ వెల్లడించారు. ఈ నిర్ణయం వెనుక ఓ సెంటిమెంట్ లేకపోలేదని ఆయన వెల్లడించారు.
ప్రపంచ కప్ మ్యాచ్లలో తమ జట్టు ఓడిపోకుండా ఉండటం కోసం దేశాధ్యక్షులు ఆయా మ్యాచ్లకు హాజరుకారని జేవియర్ మిలీ పేర్కొన్నారు. ఈ సెంటిమెంట్ను అక్కడి నేతలు 1990 తర్వాత నుంచి పాటిస్తున్నారు. అప్పుడు అర్జెంటీనా అధ్యక్షుడిగా ఉన్న కార్లోస్ మెనెమ్.. తమ జట్టు ఆడే మ్యాచ్కు హాజరయ్యారు. ఆయన వచ్చిన కొద్ది క్షణాలకే అర్జెంటీనా అనూహ్యంగా ఓటమి చవిచూసింది. దీంతో అప్పటి నుంచి ఆ దేశాధినేతలు తమ జాతీయ జట్ల మ్యాచ్లకు హాజరుకావడం మానేశారు.
అర్జెంటీనా విజయం సాధించిన గత ఏడు మ్యాచ్లను టీవీలోనే చూశానని జేవియర్ మిలీ తెలిపారు. అంతేకాకుండా మ్యాచ్ సమయంలో ఎంత వేడిగా అనిపించినా తాను ఓ బరువైన జాకెట్ను ధరిస్తానని తెలిపారు. గతంలో స్విట్జర్లాండ్తో అర్జెంటీనా మ్యాచ్ జరుగుతున్న సమయంలో తనకు ఉక్కపోతగా అనిపించి ఆ జాకెట్ తీసేశానని.. వెంటనే ప్రత్యర్థి జట్టు గోల్ చేసినట్లు తెలిపారు. దీంతో మ్యాచ్ జరిగే సమయంలో ఇంకెప్పుడూ దానిని తీయలేదన్నారు. తానే కాకుండా దేశ ప్రజలు కూడా జాతీయ జట్ల మ్యాచ్లు జరుగుతున్నప్పుడు పలు సెంటిమెంట్లు పాటిస్తారని అర్జెంటీనా అధ్యక్షుడు పేర్కొన్నారు. వీటిని తాము ప్రత్యేక ఆచారాలు అని పిలుస్తామన్నారు.
రీ-నీట్ యూజీ 2026 పరీక్షా ఫలితాలు రిలీజ్... 11.21 లక్షల మంది విద్యార్థులు అర్హత
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ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ రాజీనామా చేయాల్సిందే : తేల్చి చెప్పిన సోనమ్ వాంగ్చుక్
పట్టపగలే యువతిని కొడవలితో నరికి చంపేసిన యువకుడు
బీహార్లో ఓ మహిళ సాహసం.. కింగ్ కోబ్రాను మెడలో వేసుకుని... (వీడియో)
భర్తను కత్తితో పొడిచి చంపేసింది... కొడుకును కత్తితో పొడించింది... తాపీగా ఫోన్ చూస్తూ....
కర్నాటక రాష్ట్రంలోని ధార్వాడ జిల్లాలో ఓ మహిళ వైద్యురాలు అత్యంత కిరాతకంగా ప్రవర్తించింది. భర్తను కత్తితో పొడిచి చంపేసింది. అదే కత్తితో కొడుకునూ పొడించింది. ఆ తర్వాత తాపీగా మంచంపై పడుకుని మొబైల్ ఫోన్ చూస్తూ కూర్చొండిపోయింది. ఆ మహిళా డాక్టర్ పైశాచికత్వ చర్య చూపరులను నివ్వెరపరిచింది. కర్ణాటకలోని ధార్వాడలో ఈ ఘటన జరిగింది.
Aishwarya Rajesh: హీరోయిన్ కి మూడేళ్ళ స్పాన్ అనే వారు. అదే నిజం అనుకున్నా : ఐశ్వర్య రాజేష్
నేను తమిళ్ లో వరుసగా ఐదు హిట్లు ఇచ్చాను. ఆ సంవత్సరం మా ఇంటికి చాలా బొకేలు వచ్చాయి. తర్వాత ఏడాది రెండు హిట్లు మాత్రమే వచ్చాయి. అప్పుడు ఇంటికి వచ్చే బొకేల సంఖ్య కూడా తగ్గింది. బొకేలు ఎక్కువ వచ్చినా, తక్కువ వచ్చినా నాలో ఎలాంటి మార్పు రాలేదు. ఎలాంటి పరిస్థితుల్లోనైనా ఆత్మవిశ్వాసంతో ముందుకు వెళ్లడమే ఈ ప్రయాణంలో నేర్చుకున్నాను అని హీరోయిన్ ఐశ్వర్య రాజేష్ తెలిపారు.
జీ5 కిడ్స్ లో యానిమేటెడ్ పౌరాణిక సిరీస్ శివలోక్ కె కుండక్క మండక్క
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Vijay Sethupathi: విజయ్ సేతుపతి ఆవిష్కరించిన ఫీల్ మై లవ్ ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్
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