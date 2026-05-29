వినేశ్ ఫోగట్ దేశానికి గర్వకారణం : సుప్రీంకోర్టు
భారత స్టార్ రెజ్లర్, మూడుసార్లు ఒలింపియన్ దేశానికి ప్రాతినిథ్యం వహించిన వినేశ్ ఫోగట్పై సుప్రీంకోర్టు ప్రశంసల వర్షం కురిపించింది. ఆమె దేశానికి గర్వకారణమని అన్నారు. పైగా, 2026 ఏషియన్ గేమ్స్ కోసం ఈ నెల 30, 31వ తేదీల్లో జరుగనున్న సెక్షన్ ట్రయల్స్లో పాల్గొనేందుకు సర్వోన్నత న్యాయస్థానం ఆమెకు అనుమతిచ్చింది. ఈ విషయంలో భారత రెజ్లింగ్ సమాఖ్య (డబ్ల్యూఎఫ్ఎస్ఐ) దాఖలు చేసిన పిటిషనుపై విచారణ జరిపిన జస్టిస్ పీఎస్ నరసింహ, జస్టిస్ అలోక్ అరాధేలతో కూడిన ధర్మాసనం ఈ మేరకు మధ్యంతర ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది.
వినేశ్ ఫోగట్కు ట్రయల్స్లో పాల్గొనేందుకు అవకాశం ఇవ్వాలని గత వారం ఢిల్లీ హైకోర్టు తీర్పు ఇచ్చింది. మాతృత్వం అనేది ఒకరి వృత్తిపరమైన అవకాశాలను అడ్డుకునే వైకల్యం కాదని హైకోర్టు స్పష్టం చేసింది. అయితే, సమాఖ్య నిబంధనల ప్రకారం వినేశ్కు అర్హత లేదని వాదిస్తూ డబ్ల్యూఎఫ్ఎస్ఐ, ఢిల్లీ హైకోర్టు తీర్పును సవాలు చేస్తూ సుప్రీంకోర్టులో స్పెషల్ లీవ్ పిటిషన్ (ఎస్ఎల్పీ) దాఖలు చేసింది.
ఈ పిటిషనుపై విచారణ సందర్భంగా సుప్రీంకోర్టు కీలక వ్యాఖ్యలు చేసింది. "ఆమె స్థానంలో వేరే ఎవరైనా ఉంటే పరిస్థితి భిన్నంగా ఉండేది. కానీ, వినేశ్ దేశానికి గర్వకారణంగా నిలిచిన క్రీడాకారిణి" అని ధర్మాసనం అభిప్రాయపడింది. "హైకోర్టు తీర్పుతో ఆమెలో ఆశలు, అంచనాలు పెరిగాయి. ఈ దశలో మేం ఏమీ చేయలేమని చెప్పి ఆమెను వెనక్కి పంపడం సరికాదు" అని డబ్ల్యూఎఫ్ఎస్ఐ తరపు న్యాయవాదికి స్పష్టం చేసింది.
అయితే, వినేశ్కు తాత్కాలికంగా అనుమతి ఇస్తూనే, క్రీడా వ్యవహారాల్లో హైకోర్టులు తరచుగా, అత్యంత వేగంగా జోక్యం చేసుకోవడంపై ధర్మాసనం తీవ్ర అసహనం వ్యక్తం చేసింది. "ఇవి మెడికల్ కాలేజీ అడ్మిషన్లు కాదు. జాతీయ, అంతర్జాతీయ క్రీడలకు సంబంధించినవి. ఈ పద్ధతిలో కోర్టులు జోక్యం చేసుకొని, మొత్తం షెడ్యూల్ను దెబ్బతీయలేవు" అని జస్టిస్ నరసింహ వ్యాఖ్యానించారు.
అయితే, ప్రస్తుతానికి వినేశ్కు ట్రయల్స్లో పాల్గొనేందుకు అనుమతించిన సుప్రీంకోర్టు, డబ్ల్యూఎఫ్ఎస్ఐ దాఖలు చేసిన పిటిషనుపై పూర్తిస్థాయి విచారణను వచ్చే వారానికి వాయిదా వేసింది. ఈ పిటిషనుపై సమాధానం ఇవ్వాల్సిందిగా వినేశ్ ఫోగట్ను ఆదేశించింది.
ఇక అమెరికా ఏం గెలుస్తుంది? రూ.150 కోట్ల విమానాన్ని చిన్న బాణంతో కూల్చేసిన ఇరాన్
ఇరాన్ దేశం పైన అమెరికా ఇప్పుడప్పుడే విజయం సాధించే దాఖలాలు కనిపించటం లేదు. పైగా కోట్లు విలువ చేసే అత్యాధునిక ఆయుధాలను ఇరాన్ గడ్డిపోచలా పరిగణించడమే కాకుండా వాటిని చాలా సింపుల్ గా కూల్చేస్తోంది. అందుకోసం ఇరాన్ వాడుతున్నది చాలా చాలా తక్కువ ఖరీదైన అస్త్రాలు అని సమాచారం వస్తోంది. తాజాగా ఇరాన్ మీద దాడులకు ఉపయోగించిన రూ. 150 కోట్ల విలువైన యుద్ధ విమానాన్ని ఇరాన్ గగనతలంలోనే కూల్చేసింది. ఇందుకోసం ఇరాన్ వాడిన ఆయుధం చిన్నసైజు బాణం లాంటిదని చెబుతున్నారు. ఆ పరికరం అంతరిక్షంలోనే శత్రు దేశాలకు సంబంధించిన ఆయుధాన్ని దేన్నైనా కూల్చేస్తుందట.
తెలంగాణాలో బతకాలంటే ప్రత్యేక పాస్పోర్టు కావాలా? బీజేపీ నేత విష్ణువర్థన్ రెడ్డి
తెలంగాణ రాష్ట్రంలో బతకాలంటే ప్రత్యేక పాస్ పోర్టు కావాలా అంటూ ఏపీ బీజేపీ శాఖ ఉపాధ్యక్షుడు విష్ణువర్థన్ రెడ్డి తెలంగాణ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డిని సూటిగా ప్రశ్నించారు. ఆయన ఇలా ప్రశ్నించడానికి కారణం లేకపోలేదు. ఇటీవల రాజకీయ విశ్లేషకుడు తెలంగాణ ప్రాంతానికి చెందిన ప్రొఫెసర్ నాగేశ్వర్ ఏపీ ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ను ఉద్దేశించి వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఆ తర్వాత తెలంగాణ కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యే మందుల సామేల్ కూడా ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు, పవన్ కళ్యాణ్లపై నోరు పారేసుకున్నారు. దీంతో ఈ వివాదం మరింత ఎక్కువైంది.
రాజస్థాన్లో దారుణం : నలుగురిని హత్య చేసి దహనం చేసిన మాజీ సర్పంచ్ మొదటి భార్య
రాజస్థాన్ రాష్ట్రంలో దారుణం జరిగింది. రాష్ట్రంలోని అజ్మేర్ సమీపంలో గురువారం ఓ ఘోర ప్రమాదం జరిగింది. ఓ కారులో మంటలు చెలరేగడంతో ముగ్గురు ప్రాణాలు కోల్పోయారు. సమీపంలోని పొలాల్లో కత్తి గాట్లతో మరో మృతదేహం పడివుంది. దీనిపై కేసు నమోదు చేసుకు్న పోలీసులు లోతుగా దర్యాప్తు చేపట్టారు. ఇందులో మృతులను మాజీ సర్పంచ్ రామ్ సింగ్ చౌదరి, ఆయన తల్లి, ఆయన రెండో బార్య, మేనకోడలుగా గుర్తించారు. అయితే, దర్యాప్తు క్రమంలో నివ్వెరపోయే విషయాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి. మాజీ సర్పంచ్ మొదటి భార్య సునీతనే ఈ దారుణానికి పాల్పడినట్టు తేలింది.
నీట్ పేపర్ లీక్ లోపాలకు జవాబుదారీతనం ఉండాల్సిందే : సుప్రీంకోర్టు
నీట్ పేపర్ లీక్ లోపాలకు జవాబుదారీతనం ఉండాల్సిందేనని సుప్రీంకోర్టు వ్యాఖ్యానించింది. ఈ నెల 3వ తేదీన జరిగిన నీట్ యూజీ 2026 ప్రవేశ పరీక్షా ప్రశ్నపత్రం లీకైన విషయం తెల్సిందే. దీంతో ఆ రాత పరీక్షను ఎన్.టి.ఏ. రద్దు చేసింది. ఈ అంశంపై సుప్రీంకోర్టు విచారణ జరుపుతోంది. నీట్ యూజీ పరీక్ష పేపర్ లీక్ వివాదంపై సుప్రీంకోర్టు ఆందోళన వ్యక్తం చేసింది.
స్వచ్ఛ గోదావరి - పవిత్ర పుష్కరాలు : కాలుష్య రహిత గోదావరి కోసం నిరంతర తనిఖీలు : పవన్ ఆదేశం
'స్వచ్ఛ గోదావరి- పవిత్ర పుష్కరాల' నేపథ్యంలో అధికారులకు ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ కీలక ఆదేశాలు జారీ చేశారు. కాలుష్యరహిత గోదావరి, పుష్కరాల నిర్వహణకు కార్యాచరణ ప్రణాళిక రూపొందించారు. ఆరు జిల్లాల్లో 262 పుష్కర పంచాయతీలను గుర్తించారు. మురుగురహిత పంచాయతీలుగా తీర్చిదిద్దాలని ఆదేశించారు. మురుగు నీరు నేరుగా గోదావరిలో కలవకుండా ప్రత్యేక పర్యవేక్షణ చేయాలన్నారు. మున్సిపాలిటీ సామర్థ్యానికి తగిన విధంగా మురుగు శుద్ధి ప్లాంట్ల నిర్మాణం చేపట్టాలని సూచించారు.
