2025 ఆసియా కప్ గెలిచిన పురుషుల హాకీ జట్టు.. తెలుగు సీఎంల అభినందనలు
2025 ఆసియా కప్ను గెలుచుకున్న భారత పురుషుల హాకీ జట్టును తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రులు అభినందించారు. ఆసియా కప్ ఫైనల్లో దక్షిణ కొరియాపై అఖండ విజయం సాధించి, ప్రపంచ కప్కు అర్హత సాధించినందుకు తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి జట్టును అభినందించారు.
డిఫెండింగ్ ఛాంపియన్లపై 4-1 తేడాతో విజయం సాధించడం భారత హాకీ జట్టుకే కాకుండా మొత్తం దేశానికి ఎంతో గర్వకారణమని రేవంత్ రెడ్డి పేర్కొన్నారు. భవిష్యత్తులో నిరంతర విజయాలు, గొప్ప విజయాలు సాధించాలని ముఖ్యమంత్రి జట్టుకు శుభాకాంక్షలు తెలిపారు.
అలాగే ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు భారత హాకీ జట్టును అభినందించారు. బీహార్లోని రాజ్గిర్లో జరిగిన 2025 ఆసియా కప్లో అత్యుత్తమ విజయం సాధించిన భారత పురుషుల హాకీ జట్టుకు అభినందనలు. ఎనిమిదేళ్ల తర్వాత డిఫెండింగ్ ఛాంపియన్స్ దక్షిణ కొరియాపై 4-1 తేడాతో విజయం సాధించి మా జట్టు టైటిల్ను తిరిగి పొందింది. ఈ విజయం భారత క్రీడలో గర్వించదగిన మైలురాయి.
భారతదేశ గొప్ప హాకీ వారసత్వాన్ని మన ఆటగాళ్ళు ముందుకు తీసుకెళ్తారని, ప్రపంచ వేదికపై మరిన్ని చిరస్మరణీయ ప్రదర్శనలను అందించగలరని నాకు నమ్మకం ఉంది. 2026లో జరిగే ప్రపంచ కప్కు వారికి శుభాకాంక్షలు.. అని ఎక్స్ ద్వారా చంద్రబాబు చెప్పారు.
మాజీ ముఖ్యమంత్రి, వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షుడు వైఎస్ జగన్ మోహన్ రెడ్డి కూడా హాకీ జట్టును అభినందించారు. బీహార్లోని రాజ్గిర్లో జరిగిన 2025 ఆసియా కప్లో అద్భుతమైన విజయం సాధించిన టీం ఇండియాకు హృదయపూర్వక అభినందనలు. రాబోయే సంవత్సరాల్లో మొత్తం జట్టుకు విజయం, మంచి ఆరోగ్యం, కీర్తి కొనసాగాలని కోరుకుంటున్నాను.. అని ఆయన ఎక్స్లో పోస్ట్ చేశారు.
ఆదివారం రాజ్గిర్ స్పోర్ట్స్ కాంప్లెక్స్లో కొరియాను 4-1 తేడాతో ఓడించిన తర్వాత భారతదేశం ఆసియా కప్ను గెలుచుకుంది. ఈ విజయంతో, టైటిల్ను తిరిగి పొందేందుకు ఎనిమిదేళ్ల నిరీక్షణకు ముగింపు పలికి, నెదర్లాండ్స్, బెల్జియంలో జరిగే FIH పురుషుల హాకీ ప్రపంచ కప్ 2026కు అర్హత సాధించింది.