స్పెయిన్ ప్రదర్శనను కొనియాడిన తెలంగాణ డీజీపీ సి.వి. ఆనంద్
ఫిఫా వరల్డ్ కప్ 2026 ఫైనల్లో స్పెయిన్ ప్రదర్శనను తెలంగాణ డీజీపీ సి.వి. ఆనంద్ ప్రశంసించారు. ఆ జట్టు టైటిల్ గెలవడానికి పూర్తిగా అర్హమైనదని పేర్కొన్నారు. ఎక్స్ వేదికగా మ్యాచ్పై తన అభిప్రాయాలను పంచుకుంటూ, చాలామంది ఆశించిన స్థాయిలో ఈ ఫైనల్ ఉత్కంఠభరితంగా సాగలేదని ఆయన అన్నారు.
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అర్జెంటీనా కేవలం 2 సార్లు మాత్రమే గోల్ చేయడానికి ప్రయత్నించగా, స్పెయిన్ 21 సార్లు ప్రయత్నించింది. దీన్ని బట్టి చూస్తే స్పెయిన్ మాత్రమే గెలవాల్సినట్లుగా అనిపించిందని ఆయన తన సందేశంలో పేర్కొన్నారు. స్పెయిన్ సాధించిన రెండు గోల్స్ను రిఫరీ నిరాకరించారని, ఆ నిర్ణయాలు చాలా సూక్ష్మమైన వ్యత్యాసంపై ఆధారపడి ఉన్నాయని ఆనంద్ పేర్కొన్నారు. తన దృష్టిలో స్పెయిన్ అర్జెంటీనాను 1-0తో కాదు, 3-0తో ఓడించిందని రాశారు.
అలాగే, ఆట అంతటా అర్జెంటీనా కెప్టెన్ లియోనెల్ మెస్సీపై కఠినమైన నిఘా (మార్కింగ్) ఉండటంతో, ఆయన పెద్దగా ప్రభావం చూపలేకపోయారని ఆయన తెలిపారు. స్పెయిన్ విజయాన్ని ఖరారు చేసిన గోల్కు సంబంధించిన వీడియోను కూడా ఆయన సోషల్ మీడియాలో వివిధ కోణాల నుండి పంచుకున్నారు.
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హైదరాబాద్లో ఏడబ్ల్యూఎస్ డేటా సెంటర్ కార్యకలాపాల విస్తరణ
హైదరాబాద్: ఏడబ్ల్యూఎస్ (ఆసియా పసిఫిక్) హైదరాబాద్ రీజియన్ నిరంతర విస్తరణను సూచిస్తూ, అమెజాన్ వెబ్ సర్వీసెస్(ఏడబ్ల్యూఎస్) తెలంగాణ గౌరవ ముఖ్యమంత్రి శ్రీ ఎ. రేవంత్ రెడ్డి గారితో కలిసి హైదరాబాద్లో కొత్త డేటా సెంటర్కు శంకుస్థాపన చేసింది. దేశవ్యాప్తంగా కృత్రిమ మేధస్సు, క్లౌడ్ డిమాండ్ వేగవంతం అవుతున్న తరుణంలో, భారతదేశ డిజిటల్ భవిష్యత్తు పట్ల అమెజాన్కు ఉన్న ప్రగాఢమైన నిబద్ధతను ఈ కార్యక్రమం తెలియజేస్తుంది.
ఆంధ్రప్రదేశ్లో రుణ వితరణ: రూ.393.17 కోట్ల రుణాలను మంజూరు చేసిన కెనరా బ్యాంక్, రూ. 36.85 లక్షల సీఎస్ఆర్ సాయం
పల్నాడు: ఆంధ్రప్రదేశ్లోని పల్నాడు జిల్లాలో శుక్రవారం, 17 జూలై 2026న జరిగిన రుణ వితరణ కార్యక్రమంలో పాల్గొనడం ద్వారా ఆర్థిక సమ్మిళితం, సమ్మిళిత వృద్ధి పట్ల తన నిబద్ధతను కెనరా బ్యాంక్ పునరుద్ఘాటించింది. ఈ రుణ వితరణ కార్యక్రమాన్ని రాష్ట్ర స్థాయి బ్యాంకర్ల సమితి నిర్వహించింది. ఈ కార్యక్రమానికి గౌరవనీయులైన కేంద్ర ఆర్థిక- కార్పొరేట్ వ్యవహారాల శాఖ మంత్రి శ్రీమతి నిర్మలా సీతారామన్, గౌరవ ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి శ్రీ నారా చంద్రబాబు నాయుడు ముఖ్య అతిథులుగా విచ్చేశారు. కెనరా బ్యాంక్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ అండ్ సీఈఓ శ్రీ బ్రజేష్ కుమార్ సింగ్, ఇతర ప్రముఖులతో కలిసి అర్హులైన లబ్ధిదారులకు రుణ మంజూరు పత్రాలను పంపిణీ చేశారు
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నెలకు ఇంటి అద్దె రూ.80 వేలు.. అయినా క్యాబ్ డ్రైవర్
చాలా మంది చేతిలో డబ్బులు ఉంటే అనేక మంది పని చేసేందుకు అనాసక్తి చూపుతుంటారు. కానీ, ఢిల్లీలోని ఓ వ్యక్త నెలకు ఇంటి అద్దెగా రూ.80 వేలు ఆదాయం వస్తున్నా.. క్యాబ్ డ్రైవర్గా పని చేస్తున్నాడు. రోజుకు ఏకంగా 12 గంటలపాటు క్యాబ్ నడుపుతున్నాడు. అదనంగా డబ్బు సంపాదించాలనే ఆశతో కాదు. తనను ఎవరూ పనికిరాని వ్యక్తిగా చూడకూడదనే ఆత్మగౌరవంతో క్యాబ్ డ్రైవర్గా పని చేస్తున్నట్టు వెల్లడించారు. ఈ కథను ఓ కంటెంట్ క్రియేటర్ సోషల్ మీడియాలో పంచుకోవడంతో వేలాది మందిని ఆలోచింపజేస్తోంది.
Jani Master ban: జానీ మాస్టర్ శాశ్వత బహిష్కరణ పై ఫెడరేషన్ యూటర్న్, కారణం వారిద్దరి చొరవే
ఇటీవలే డాన్సర్ అసోసియేషన్ లోని సభ్యులకు తెలుగువారికి ప్రాధాన్యత తగ్గిందనీ, ఇతర రాష్ట్రాల నుంచి వస్తున్నవారి ప్రాబల్యం పెరిగిందనీ, అందుకు ఫెడరేషన్ కూడా తమకు సపోర్ట్ చేయడలేదనీ, సరిగ్గా పేమెంట్లు డాన్సర్లకు ఇవ్వడంలేదని ఘాటుగా స్పందించారు డాన్సర్స్ ప్రెసిడెంట్ సుమలత, జానీ మాస్టర్. ఇక అసోసియేషన్ లో పలు సమస్యలు కూడా ఇతరులు మీడియా ముందుకు తెచ్చారు. ఇది పెద్ద సమస్యగా మారడంతో నందమూరి బాలకృష్ణ, చిరంజీవి రంగంలోకి దిగి పరిష్కారదిశగా అడుగులు వేశారు.
'రామాయణం' చిత్రం కాదు.. భారత్ను ప్రపంచానికి పరిచయం చేస్తే ప్రయాణం : రకుల్ ప్రీత్ సింగ్
ప్రతిష్టాత్మకంగా తెరకెక్కుతున్న చిత్రం 'రామాయణం' చిత్రంలో భాగం కావడం తనకు గర్వకారణంగా ఉందని, ఇది ఒక చిత్రం కాదని, భారత్ను ప్రపంచానికి పరిచయం చేసే ప్రయాణం అని హీరోయిన్ రకుల్ ప్రీత్ సింగ్ అన్నారు. ఢిల్లీలో జరిగిన రామాయణం ట్రైలర్ లాంచ్ కార్యక్రమంలో ఆమె పాల్గొని మాట్లాడుతూ, ఇది కేవలం ఒక చిత్రం కాదని, భారత చరిత్ర, సంస్కృతి, వారసత్వాన్ని ప్రపంచానికి పరిచయం చేసే గొప్ప ప్రయాణమని చెప్పింది. ఈ చిత్రంలో ప్రేక్షకులు ఓ అద్భుతమైన ప్రపంచంలోకి అడుగుపెట్టబోతున్నారని తెలిపింది.
అవకాశాల కోసం దిగజారను : కాజల్ అగర్వాల్
సినిమా అవకాశాల కోసం దిగజారబోనని నటి కాజల్ అగర్వాల్ అన్నారు. పైగా, తన మనసు చెప్పిందే తాను వింటానని, అవకాశాల కోసం అన్నింటికీ ఎస్ చెప్పనని స్పష్టం చేసారు. అదేసమయంలో తల్లిగా మారిన తర్వాత కథల ఎంపికలో మరింత జాగ్రత్తగా ఉంటున్నానని వెల్లడించారు. పైగా, తనకు కొడుకు గర్వపడేలా సినిమాలు చేయడమే లక్ష్యమని కాజల్ అగర్వాల్ వెల్లడించారు. అలాగే, సోషల్ మీడియాను ఆమె బ్రెయిన్ పాయిజినింగ్గా అభివర్ణించారు.
72వ జాతీయ చలనచిత్ర అవార్డుల్లో రెండు ప్రతిష్ఠాత్మక పురస్కారాలు అందుకున్న బ్రహ్మయుగం
నైట్ షిఫ్ట్ స్టూడియోస్, వై నాట్ స్టూడియోస్ నిర్మించిన ‘బ్రహ్మయుగం’ చిత్రం 72వ జాతీయ చలనచిత్ర అవార్డులు (2024)లో రెండు ప్రతిష్ఠాత్మక పురస్కారాలను అందుకున్నది. ఈ చిత్రానికి లభించిన అవార్డులు: ఉత్తమ ప్రధాన నటుడు- మమ్ముట్టి ఉత్తమ సినిమాటోగ్రఫీ- షెహ్నాద్ జలాల్ ‘కొడుమోన్ పొట్టి’ పాత్రలో అసాధారణ నటనతో ప్రేక్షకులను, విమర్శకులను విశేషంగా ఆకట్టుకున్న శ్రీ మమ్ముట్టి గారికి హృదయపూర్వక అభినందనలు తెలియజేస్తున్నాము. అలాగే, తన అద్భుతమైన ఛాయాగ్రహణంతో చిత్రానికి ప్రత్యేకమైన దృశ్య వైభవాన్ని అందించిన షెహ్నాద్ జలాల్ గారికి ప్రత్యేక అభినందనలు.
New Delhi: 72వ జాతీయ చలనచిత్ర పురస్కారాల విజేతల ప్రకటన వెలువడింది
'కమిటీ కురొల్లొ' ఉత్తమ తెలుగు చిత్రం పురస్కారాన్ని గెలుచుకుంది. యదు వంశీ దర్శకత్వంలో, నిహారిక కొణిదెల దర్శకత్వంలో రూపొందిన ఈ చిత్రంతో యదు వంశీ దర్శకుడిగా పరిచయమయ్యారు. ఈ చిత్రం పలువురు కొత్త నటీనటులను, సాంకేతిక నిపుణులను పరిచయం చేయడమే కాకుండా, ఉత్తమ మేకప్ పురస్కారాన్ని కూడా గెలుచుకుంది. ఈ గౌరవాన్ని పి. రవికుమార్ అందుకున్నారు.