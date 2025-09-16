మంగళవారం, 16 సెప్టెంబరు 2025
  • Follow us
  1. క్రీడలు
  2. ఇతర క్రీడలు
  3. వార్తలు
Written By సెల్వి
Last Updated : మంగళవారం, 16 సెప్టెంబరు 2025 (11:23 IST)

ఫైడ్ ఉమెన్స్ గ్రాండ్ స్విస్‌ను గెలుచుకున్న వైశాలి..

Vaishali
Vaishali
మాజీ ప్రపంచ ఛాంపియన్ చైనాకు చెందిన జోంగీ టాన్‌తో జరిగిన డ్రా తర్వాత భారత గ్రాండ్‌మాస్టర్ ఆర్ వైశాలి వరుసగా రెండోసారి ఫైడ్ ఉమెన్స్ గ్రాండ్ స్విస్‌ను గెలుచుకుంది. సోమవారం జరిగిన 11వ చివరి రౌండ్‌లో గెలవడం ద్వారా మహిళల క్యాండిడేట్స్ టోర్నమెంట్‌లోకి వైశాలి సులభంగా ప్రవేశించింది. 
 
రష్యన్ కాటెరినా లాగ్నో అజర్‌బైజాన్‌కు చెందిన ఉల్వియా ఫటాలియేవాతో చాలా త్వరగా డ్రా చేసుకుని, వైశాలితో పాటు 11 పాయింట్లలో ఎనిమిది పాయింట్లతో పట్టికలో అగ్రస్థానంలో నిలిచింది. 
 
వైశాలి చాలా ఎక్కువ ర్యాంక్ పొందిన జోంగీతో ఆడటంతో టోర్నమెంట్‌ను గెలుచుకోవడానికి కొంచెం మెరుగైన టై-బ్రేక్ స్కోరును సాధించింది. 2023లో కూడా ఈ టైటిల్‌ను గెలుచుకున్న వైశాలి, వరుసగా రెండుసార్లు ఈ ఘనత సాధించిన తొలి క్రీడాకారిణిగా నిలిచింది. ఇందులో.. వైశాలి ఆరు ఆటలను గెలిచింది, ఒక ఆటను కోల్పోయింది. 
 
మిగిలిన నాలుగు ఆటలను డ్రా చేసుకుంది. ప్రత్యర్థుల సగటు రేటింగ్‌లో ఆమె టై-బ్రేక్ లాగ్నో కంటే ఒక పాయింట్ మాత్రమే ఎక్కువగా నిరూపించబడింది.
 
వైశాలి విజయం సాధించిన తర్వాత ఆమె తల్లితో కలిసి తీసుకున్న ఛాంపియన్ ట్రోఫీని పట్టుకున్న వీడియో సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా వైరల్ అవుతోంది. ఈ వీడియోలో, వైశాలి తన తల్లిని స్టేజ్‌పైకి పిలిచి, తన కలను నిజం చేసిన తల్లికి తన విజయాన్ని అంకితం చేసింది. ఈ భావోద్వేగ సన్నివేశం ప్రేక్షకుల హృదయాలను హత్తుకుంది. 

తరగతిలో అల్లరి చేసిన చిన్నారి.. తలపై కొట్టి టీచర్... బలమైన గాయం (video)

తరగతిలో అల్లరి చేసిన చిన్నారి.. తలపై కొట్టి టీచర్... బలమైన గాయం (video)చిత్తూరు జిల్లాలో ఓ ఉపాధ్యాయుడు చేసిన పనికి ఓ విద్యార్థి తల పుర్రె ఎముక చిట్లింది. చిత్తూరు జిల్లా పుంగనూరులో చోటుచేసుకున్న ఈ ఘటన ఆలస్యంగా సోమవారం వెలుగులోకి వచ్చింది. ఈ వివరాలను పరిశీలిస్తే, పట్టణానికి చెందిన హరి, విజేతల కుమార్తె సాత్విక నాగశ్రీ (11) స్థానికంగా ఓ ప్రైవేట్ పాఠశాలలో ఆరో తరగతి చదువుతోంది.

Amara Raja : జగన్ రాజకీయాల వల్ల సువర్ణావకాశాన్ని కోల్పోయిన ఏపీ... ఎందుకంటే?

Amara Raja : జగన్ రాజకీయాల వల్ల సువర్ణావకాశాన్ని కోల్పోయిన ఏపీ... ఎందుకంటే?ఏపీ మాజీ సీఎం జగన్ మోహన్ రెడ్డి ప్రతీకార రాజకీయాల వల్ల ఆంధ్రప్రదేశ్ ఒక సువర్ణావకాశాన్ని కోల్పోయింది. తిరుపతిలో పుట్టి నిర్మించిన అమర రాజా గ్రూప్ ఇప్పుడు రూ.9,500 కోట్ల పెట్టుబడితో భారతదేశంలోనే అతిపెద్ద లిథియం-అయాన్ గిగా బ్యాటరీ ఫ్యాక్టరీని స్థాపించడానికి తెలంగాణకు వెళ్లింది. ఈ ప్లాంట్ 4,500 మందికి ఉద్యోగాలు ఇస్తుంది. ఇది త్వరలో ప్రారంభం కానుంది. ఇది తిరుపతికి గర్వకారణం కావచ్చు. కానీ అప్పట్లో, వైకాపా చీఫ్ జగన్ ప్రభుత్వం కాలుష్య నియంత్రణ బోర్డును ఉపయోగించి చిత్తూరులోని అమర రాజా యూనిట్లకు మూసివేత నోటీసులు జారీ చేసింది.

డెంగీ జ్వరంతో చనిపోయిన భార్య - ఆమె చివరి కోరిక తీర్చిన భర్త..

డెంగీ జ్వరంతో చనిపోయిన భార్య - ఆమె చివరి కోరిక తీర్చిన భర్త..తాను ఎంతగానో ప్రేమించుకుని పెళ్లి చేసుకున్న భార్య డెంగీ జ్వరంతో చనిపోయింది. ఆ తర్వాత భర్త వెంకట రమణ చిన్నపాటి ఉద్యోగం చేస్తూ తన ఇద్దరు పిల్లల ఆలనాపాలన చూసుకుంటున్నారు. అయితే, తన భార్య చనిపోయే ముందు.. బావా.. నీవు టీచర్ ఉద్యోగం సంపాదించుకోవాలి అంటూ వ్యాఖ్యానించింది.

రష్యా నుంచి చమురు కొనుగోలు : అమెరికాకు వార్నింగ్ ఇచ్చిన చైనా

రష్యా నుంచి చమురు కొనుగోలు : అమెరికాకు వార్నింగ్ ఇచ్చిన చైనాఅగ్రరాజ్యం అమెరికాకు చైనా గట్టి వార్నింగ్ ఇచ్చింది. రష్యా నుంచి చమురు కొనుగోలు చేస్తున్న తమతో పాటు అన్ని దేశాలపై నాటో దేశాలు అధికర సుంకాలను విధించడంపై చైనా ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసింది. ఇది కేవలం ఏకపక్షంగా వేధించడం, ఆర్థిక బలప్రదర్శనకు పాల్పడడమేనని ఆరోపించింది. అమెరికా చెప్పినట్లు నాటో దేశాలు చేస్తే తాము ప్రతిచర్యలు చేపడతామని డ్రాగన్ కంట్రీ ఘాటుగా హెచ్చరించింది.

మన దేశంలో పాకిస్థాన్ నుంచి ముప్పుందా? పోలీసులపై రాహుల్ ఫైర్

మన దేశంలో పాకిస్థాన్ నుంచి ముప్పుందా? పోలీసులపై రాహుల్ ఫైర్విశాలమైన భారత భూభాగంపై ఉన్న తనకు పాకిస్థాన్ నుంచి ముప్పు ఉందని చెప్పిన పంజాబ్ పోలీసులకు కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీ తీవ్ర స్థాయిలో ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. భారత భూభాగంలోనే తనను సురక్షితంగా రక్షించలేరా అని ఆయన ప్రశ్నించారు.

Watch More Videos

పెళ్లిపై క్లారిటీ ఇచ్చిన జాన్వీ కపూర్

పెళ్లిపై క్లారిటీ ఇచ్చిన జాన్వీ కపూర్దివంగత నటి శ్రీదేవి కుమార్తె జాన్వీ కపూర్ త్వరలోనే పెళ్లి పీటలెక్కనుందనే వార్త చక్కర్లు కొడుతోంది. ఈ పుకార్లపై ఆమె తాజాగా క్లారిటీ ఇచ్చారు. ఇప్పట్లో పెళ్లి చేసుకోమని స్పష్టంచేశారు. తాజాగా చేసిన ఈ ఒక్క మాటతో శిఖర్ పహారియాతో తన పెళ్లి అంటూ జరుగుతున్న ప్రచారానికి ఆమె ప్రస్తుతానికి తెరదించారు.

Samyukta :హెల్తీ బాడీ అంటే స‌రైన మ‌జిల్స్ ఉండాలని ఇప్పుడు తెలుస్తుంది : సంయుక్త మీనన్

Samyukta :హెల్తీ బాడీ అంటే స‌రైన మ‌జిల్స్ ఉండాలని ఇప్పుడు తెలుస్తుంది : సంయుక్త మీనన్ప్రముఖ హెల్త్ కేర్ సంస్థ కలర్స్ హెల్త్ కేర్ విశాఖపట్నంలో తన నూత‌న‌ బ్రాంచ్‌ను ప్రారంభించింది. రామ్‌నగర్‌లో ఏర్పాటు చేసిన కలర్స్ హెల్త్ కేర్ 2.Oను హీరోయిన్ సంయుక్త మీనన్ ఆవిష్కరించారు. ఆధునిక సాంకేతికతతో రూపొందించిన సౌకర్యాలను ఆమె పరిశీలించి, నిర్వాహకుల ప్రయత్నాలను అభినందించారు.

Raviteja: మారెమ్మ నుంచి హీరో మాధవ్ స్పెషల్ పోస్టర్, గ్లింప్స్ రిలీజ్

Raviteja: మారెమ్మ నుంచి హీరో మాధవ్ స్పెషల్ పోస్టర్, గ్లింప్స్ రిలీజ్మాస్ మహారాజా రవితేజ బ్రదర్ యాక్టర్ రఘు కుమారుడు యంగ్ చాప్ మాధవ్ రూరల్ రస్టిక్ మూవీ మారెమ్మ తో హీరోగా సినిమాల్లోకి అడుగుపెడుతున్నారు. ఈ హై-ఆక్టేన్ ప్రాజెక్ట్‌ను మంచాల నాగరాజ్ దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. మోక్ష ఆర్ట్స్ బ్యానర్‌పై మయూర్ రెడ్డి బండారు తమ ప్రొడక్షన్ నంబర్ 1గా నిర్మిస్తున్నారు. ఇప్పటికే విడుదలైన ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్ కి అద్భుతమైన రెస్పాన్స్ వచ్చింది.

Sudheer : సుధీర్ బాబు, సోనాక్షి సిన్హా జటాధర నుంచి అప్ డేట్

Sudheer : సుధీర్ బాబు, సోనాక్షి సిన్హా జటాధర నుంచి అప్ డేట్సుధీర్ బాబు, బాలీవుడ్ పవర్‌హౌస్ సోనాక్షి సిన్హా ప్రధాన పాత్రలలో నటిస్తున్న మోస్ట్ ఎవైటెడ్ సూపర్ నేచురల్ మైథలాజికల్ థ్రిల్లర్ జటాధర. అద్భుతమైన సినిమాటిక్ అందించే ఈ పాన్-ఇండియా ద్విభాషా చిత్రానికి వెంకట్ కళ్యాణ్, అభిషేక్ జైస్వాల్ దర్శకత్వం వహించారు. హై-ఆక్టేన్ విజువల్స్, పౌరాణిక ఇతివృత్తాలతో ఈ చిత్రం గ్రేట్ సినిమాటిక్ ఎక్స్ పీరియన్స్ అందించబోతుంది.

అప్పుడు బాత్రూంలో కూర్చొని ఏడ్చా, ఇప్పుడు డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ ఏడ్చారు: దర్శకుడు జె.ఎస్.ఎస్. వర్ధన్

అప్పుడు బాత్రూంలో కూర్చొని ఏడ్చా, ఇప్పుడు డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ ఏడ్చారు: దర్శకుడు జె.ఎస్.ఎస్. వర్ధన్ఐటి జాబ్ చేస్తూ 2016లో గీతా సుబ్రహ్మణ్యం సిరీస్ చేశాను. అది మంచి పేరు తెచ్చింది. ఆ తర్వాత పెళ్లిగోల సిరీస్ రెండు సీజన్స్ చేశాను. ఆ తర్వాత ఆహాలో గీత సుబ్రహ్మణ్యం సిరీస్ రెండు సీజన్స్ చేశాను. ఆ తర్వాత నిహారిక గారు పిలిచి హలో వరల్డ్ ఇచ్చారు. ఇవన్నీ ఐటి జాబ్ చేస్తూనే చేశాను. 2020 లో జాబ్ మానేసి ఫుల్ గా ఫోకస్ పెడదాం అనుకున్నాను. తర్వాత కొంత గ్యాప్ వచ్చింది. అప్పుడు మా ఆవిడ జాబ్ చేస్తూ సపోర్ట్ చేసింది అని బ్యూటీ చిత్ర దర్శకుడు జె.ఎస్.ఎస్. వర్ధన్ తెలిపారు.
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

వార్తలు

తెలుగు సినిమా

ఆరోగ్యం

ప్రేమాయణం

ఆధ్యాత్మికం

యోగా

హాస్యం

భవిష్యవాణి

Copyright 2025, Webdunia.com