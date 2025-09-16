ఫైడ్ ఉమెన్స్ గ్రాండ్ స్విస్ను గెలుచుకున్న వైశాలి..
మాజీ ప్రపంచ ఛాంపియన్ చైనాకు చెందిన జోంగీ టాన్తో జరిగిన డ్రా తర్వాత భారత గ్రాండ్మాస్టర్ ఆర్ వైశాలి వరుసగా రెండోసారి ఫైడ్ ఉమెన్స్ గ్రాండ్ స్విస్ను గెలుచుకుంది. సోమవారం జరిగిన 11వ చివరి రౌండ్లో గెలవడం ద్వారా మహిళల క్యాండిడేట్స్ టోర్నమెంట్లోకి వైశాలి సులభంగా ప్రవేశించింది.
రష్యన్ కాటెరినా లాగ్నో అజర్బైజాన్కు చెందిన ఉల్వియా ఫటాలియేవాతో చాలా త్వరగా డ్రా చేసుకుని, వైశాలితో పాటు 11 పాయింట్లలో ఎనిమిది పాయింట్లతో పట్టికలో అగ్రస్థానంలో నిలిచింది.
వైశాలి చాలా ఎక్కువ ర్యాంక్ పొందిన జోంగీతో ఆడటంతో టోర్నమెంట్ను గెలుచుకోవడానికి కొంచెం మెరుగైన టై-బ్రేక్ స్కోరును సాధించింది. 2023లో కూడా ఈ టైటిల్ను గెలుచుకున్న వైశాలి, వరుసగా రెండుసార్లు ఈ ఘనత సాధించిన తొలి క్రీడాకారిణిగా నిలిచింది. ఇందులో.. వైశాలి ఆరు ఆటలను గెలిచింది, ఒక ఆటను కోల్పోయింది.
మిగిలిన నాలుగు ఆటలను డ్రా చేసుకుంది. ప్రత్యర్థుల సగటు రేటింగ్లో ఆమె టై-బ్రేక్ లాగ్నో కంటే ఒక పాయింట్ మాత్రమే ఎక్కువగా నిరూపించబడింది.
వైశాలి విజయం సాధించిన తర్వాత ఆమె తల్లితో కలిసి తీసుకున్న ఛాంపియన్ ట్రోఫీని పట్టుకున్న వీడియో సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా వైరల్ అవుతోంది. ఈ వీడియోలో, వైశాలి తన తల్లిని స్టేజ్పైకి పిలిచి, తన కలను నిజం చేసిన తల్లికి తన విజయాన్ని అంకితం చేసింది. ఈ భావోద్వేగ సన్నివేశం ప్రేక్షకుల హృదయాలను హత్తుకుంది.