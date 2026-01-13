మంగళవారం, 13 జనవరి 2026
Last Updated : మంగళవారం, 13 జనవరి 2026 (14:36 IST)

Venus Williams : హోబర్ట్ ఇంటర్నేషనల్ టోర్నమెంట్‌.. వరుస సెట్లలో ఓడిన వీనస్ విలియమ్స్

Venus Williams
హోబర్ట్ ఇంటర్నేషనల్ టోర్నమెంట్‌లో మంగళవారం వీనస్ విలియమ్స్ వరుస సెట్లలో ఓడిపోయింది. అలాగే రెండుసార్లు గ్రాండ్‌స్లామ్ విజేత బార్బోరా క్రెజికోవా కూడా ఓటమి పాలైంది. ఇది వారి ఆస్ట్రేలియన్ ఓపెన్ సన్నాహాలకు ఎదురుదెబ్బగా మారింది. 
 
గత వారం ఆక్లాండ్ క్లాసిక్ తర్వాత, 45 ఏళ్ల విలియమ్స్ తొలి రౌండ్‌లోనే ఓడిపోవడం ఇది వరుసగా రెండో టోర్నమెంట్. హోబార్ట్‌లో జర్మనీకి చెందిన ప్రపంచ నంబర్ 42 టాట్యానా మారియాతో 87 నిమిషాల పాటు పోరాడిన తర్వాత, ఆమె 6-4, 6-3 తేడాతో ఓటమి చవిచూసింది. 
 
ఈ క్రమంలో ఆమె తొమ్మిది బ్రేక్ పాయింట్లలో ఆరింటిని ధైర్యంగా కాపాడుకుంది. ఏడుసార్లు గ్రాండ్‌స్లామ్ ఛాంపియన్‌గా నిలిచిన అమెరికన్ క్రీడాకారిణి ఇప్పుడు ఆస్ట్రేలియన్ ఓపెన్ కోసం మెల్‌బోర్న్‌కు వెళ్లనుంది. అక్కడ ఆమె చివరిసారిగా ఆడిన ఐదేళ్ల తర్వాత ఆమెకు వైల్డ్‌కార్డ్ లభించింది. 
 
ఇటీవలి సంవత్సరాలలో అడపాదడపా మాత్రమే ఆడుతున్న విలియమ్స్, ఆదివారం ప్రారంభమయ్యే ఈ ఏడాది తొలి గ్రాండ్‌స్లామ్‌లో పాల్గొంటున్న అత్యంత పెద్ద వయసు మహిళగా నిలవనుంది. ఇద్దరు పిల్లల తల్లి అయిన 38 ఏళ్ల మరియా, హంగేరీకి చెందిన అన్నా బోండర్‌తో చివరి 16 రౌండ్ పోరుకు సిద్ధమైంది. 
 
గత సంవత్సరం ఫామ్‌లో ఉన్న మరియా, 2020లో లండన్‌లోని క్వీన్స్ క్లబ్‌లో గెలిచిన సెరెనా విలియమ్స్ తర్వాత డబ్ల్యూటీఏ టూర్ సింగిల్స్ విజేతగా నిలిచిన అతి పెద్ద వయసు క్రీడాకారిణిగా నిలిచింది. 
 
ప్రపంచ 55వ ర్యాంక్ క్రీడాకారిణి క్రెజ్‌సికోవా తన మోకాలికి చికిత్స చేయించుకోవాల్సిన అవసరం ఏర్పడింది. ఆ తర్వాత ఆమె అమెరికన్ పేటన్ స్టెర్న్స్ చేతిలో 6-4, 1-6, 7-6 (7/4) తేడాతో ఓడిపోయింది. 
 
చెక్ మాజీ ప్రపంచ ర్యాంక్ క్రీడాకారిణి మోకాలి గాయం కారణంగా గత సంవత్సరం ప్రారంభంలో తన సీజన్‌ను ముగించింది, కానీ గత వారం యునైటెడ్ కప్‌లో మూడు మ్యాచ్‌లను విజయవంతంగా ముగించి రెండు విజయాలు సాధించింది. 
 
2021లో ఫ్రెంచ్ ఓపెన్, 2024లో వింబుల్డన్ గెలిచిన క్రెజ్‌సికోవా, గత సంవత్సరం ఆస్ట్రేలియన్ ఓపెన్‌ను వెన్ను గాయంతో కోల్పోయింది. అన్‌సీడెడ్ సెర్బ్ క్రీడాకారిణి అమెరికన్ డిఫెండింగ్ ఛాంపియన్ మెక్‌కార్ట్నీ కెస్లర్‌ను మూడు సెట్లలో ఓడించిన తర్వాత స్టెర్న్స్ తదుపరి ఓల్గా డానిలోవిక్‌తో తలపడనుంది.

సంక్రాంతికి వస్తున్నాం: చంద్రబాబు, పవన్, జగన్, కేసీఆర్, కేటీఆర్, రేవంత్ (video)

సంక్రాంతికి వస్తున్నాం: చంద్రబాబు, పవన్, జగన్, కేసీఆర్, కేటీఆర్, రేవంత్ (video)AI వచ్చిన తర్వాత ఆర్టిఫిషియల్ వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో వెల్లువెత్తుతున్నాయి. అవి వాస్తవమైనవో అవాస్తవమైనవో తెలుసుకునేందుకు Grokని సంప్రదించాల్సి వస్తుంది. ఈ విషయం అలా వుంచితే కొన్ని వీడియోలు వినోదాత్మకంగా, ఆరోగ్యకరంగా వుంటున్నాయి. ఇకపోతే సంక్రాంతి సందర్భంగా మాయాబజార్ అనే పేరుతో ఓ వీడియో హల్చల్ చేస్తోంది. ఆ వీడియోలో ఏపీ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు, ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్, వైసిపి అధ్యక్షుడు జగన్, తెలంగాణ మాజీ సీఎం కేసీఆర్, ఆయన కుమారుడు కేటీఆర్, తెలంగాణ సీఎం రేవంత్ రెడ్డి అంతా కలిసి సంక్రాంతి పండుగను చేసుకుంటున్నారు.

Nipah Virus: పశ్చిమ బెంగాల్‌లో రెండు నిపా వైరస్ కేసులు.. ఇద్దరు నర్సులకు పాజిటివ్?

Nipah Virus: పశ్చిమ బెంగాల్‌లో రెండు నిపా వైరస్ కేసులు.. ఇద్దరు నర్సులకు పాజిటివ్?పశ్చిమ బెంగాల్‌లో రెండు అనుమానిత నిపా వైరస్ కేసులు కనుగొనబడ్డాయి. దీంతో కేంద్ర ప్రభుత్వం అలెర్ట్ అయ్యింది. ఎయిమ్స్ కళ్యాణిలోని ఇండియన్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మెడికల్ రీసెర్చ్ (ఐసీఎంఆర్) వైరస్ రీసెర్చ్ అండ్ డయాగ్నస్టిక్ లాబొరేటరీలో ఈ కేసులు గుర్తించబడ్డాయి. పశ్చిమ బెంగాల్ ఆరోగ్య శాఖ అధికారుల ప్రకారం, అనుమానిత రోగులు ఉత్తర 24 పరగణాల జిల్లాలోని ఒక ప్రైవేట్ ఆసుపత్రిలో పనిచేస్తున్నారు. ఈ ఇద్దరు నర్సులు ప్రస్తుతం చాలా క్లిష్టమైన పరిస్థితిలో ఉన్నారు. వారి కార్యాలయ ఆసుపత్రిలో ఐసోలేషన్ వార్డులలో చికిత్స పొందుతున్నారు. వైద్యులు వారి పరిస్థితిని నిశితంగా పరిశీలిస్తున్నారు. ఇంకా వారు వెంటిలేటర్‌పై చికిత్స పొందుతున్నారు.

బంగ్లాదేశ్‌లో మరో హిందూ వ్యక్తి హత్య.. బంగ్లాదేశ్ తాత్కాలిక ప్రభుత్వంపై బీజేపీ ఫైర్

బంగ్లాదేశ్‌లో మరో హిందూ వ్యక్తి హత్య.. బంగ్లాదేశ్ తాత్కాలిక ప్రభుత్వంపై బీజేపీ ఫైర్బంగ్లాదేశ్‌లో ఒక హిందూ వ్యక్తి హత్యకు సంబంధించిన మరో ఘటనలో, ఫెని జిల్లాలోని దగన్‌భుయాన్ ఉపజిల్లాకు చెందిన షొమిర్ కుమార్ దాస్ జనవరి 11న హత్యకు గురయ్యారు. ఫెని పోలీసు సూపరింటెండెంట్ షఫీకుల్ ఇస్లాం ప్రకారం, బాధితుడు ఆదివారం రాత్రి తన ఆటోరిక్షాలో ఇంటి నుండి బయలుదేరాడు. కానీ తర్వాత కనిపించకుండా పోయాడు. తెల్లవారుజామున 2 గంటల ప్రాంతంలో అతని మృతదేహం లభ్యమైంది.

బత్తాయిల్ని పిండుకుని తాగేసా... ఎవడూ నా ఈక కూడా పీకలేడు, రూ.8 కోట్లు కూర్చుని తింటా

బత్తాయిల్ని పిండుకుని తాగేసా... ఎవడూ నా ఈక కూడా పీకలేడు, రూ.8 కోట్లు కూర్చుని తింటావివాదాస్పద యూ ట్యూబర్ అన్వేష్ ఇక చేసింది చాలు ఆపేస్తానంటూ ట్విస్ట్ ఇచ్చాడు. ప్రపంచ యాత్రికుడు, నా అన్వేషణ అంటూ యూ ట్యూబ్ ఛానళ్లు నడుపుతూ ప్రపంచంలో పలు దేశాలు తిరుగుతూ డబ్బులు ఆర్జించిన అన్వేష్, హిందూ దేవుళ్లపై వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలు చేసాడు. అంతేకాదు... థాయ్ లాండ్ దేశం ఎంతో క్రమశిక్షణ వున్న దేశం అంటూ పొగుడుతూ భారతదేశాన్ని తిట్టిపోసాడు. భారతదేశానికి ఏ విదేశీ మహిళ వచ్చినా అత్యాచారం చేయకుండా వదలరనీ, చివరకు కుక్కల్ని, గోవుల్ని కూడా అత్యాచారం చేస్తున్నారంటూ తీవ్రంగా దూషించాడు. దీనితో పలు ఆధ్యాత్మిక సంఘాలు అన్వేష్ వ్యాఖ్యలపై తీవ్రస్థాయిలో ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసాయి.

సంక్రాంతి రద్దీ : విశాఖపట్నం నుండి 1,500 అదనపు బస్సు సర్వీసులు

సంక్రాంతి రద్దీ : విశాఖపట్నం నుండి 1,500 అదనపు బస్సు సర్వీసులుఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర రోడ్డు రవాణా సంస్థ (ఏపీఎస్‌ఆర్టీసీ) సంక్రాంతి పండుగ కోసం విస్తృత ఏర్పాట్లు చేసింది. పండుగ సీజన్‌లో ప్రయాణం సాఫీగా సాగేలా చూసేందుకు విశాఖపట్నం నుండి 1,500 అదనపు బస్సు సర్వీసులను నడపనున్నట్లు ప్రకటించింది. ఏపీఎస్‌ఆర్టీసీ రీజినల్ మేనేజర్ బి. అప్పల నాయుడు మాట్లాడుతూ, ప్రతి సంవత్సరం పెరిగిన ప్రయాణికుల రద్దీని తీర్చడానికి ప్రత్యేక సర్వీసులను నడుపుతామని, ఈ సంవత్సరం కూడా దానికి మినహాయింపు కాదని తెలిపారు. విశాఖపట్నం నుండి విజయవాడ, శ్రీకాకుళం, విజయనగరం, తూర్పు గోదావరి జిల్లాలతో సహా ప్రధాన గమ్యస్థానాలకు 1,500 అదనపు బస్సు సర్వీసులను నడపడానికి ప్రణాళికలు సిద్ధమవుతున్నాయి.

పుష్ప కున్రిన్ గా జనవరి 16న జపాన్‌లో విడుద‌ల‌వుతోన్న పుష్ప 2 ది రూల్‌

పుష్ప కున్రిన్ గా జనవరి 16న జపాన్‌లో విడుద‌ల‌వుతోన్న పుష్ప 2 ది రూల్‌ఐకాన్‌ స్టార్‌ అల్లు అర్జున్‌ కెరీర్‌లోనే అతిపెద్ద బ్లాక్‌బస్టర్‌గా నిలిచి, భారత సినీ పరిశ్రమను షేక్‌ చేసిన చిత్రం ‘పుష్ప 2: ది రూల్’. ఇప్పుడీ చిత్రం జపాన్‌లో సంద‌డి చేయ‌నుంది. విడుదలైన రోజు నుంచే ఓ సెన్సేష‌న‌ల్‌గా మారిన ఈ సినిమా ఇండియ‌న్ సినీ బాక్సాపీస్ ద‌గ్గ‌ర తిరుగులేని బ్లాక్‌బ‌స్ట‌ర్ విజ‌యాన్ని సాధించింది. ఈ సినిమాలో జ‌పాన్‌కు సంబంధించి ఓ స్పెష‌ల్ రెఫ‌రెన్స్ కూడా ఉన్న సంగ‌తి తెలిసిందే.

bhartha mahashayulaku vijnapthi review: రవితేజ చెప్పిన భర్త మహాశయులకు విజ్ఞప్తి సినిమా రివ్యూ

bhartha mahashayulaku vijnapthi review: రవితేజ చెప్పిన భర్త మహాశయులకు విజ్ఞప్తి సినిమా రివ్యూనేను శైలజ, ఉన్నది ఒకటే జిందగీ, ఆడవాళ్ళు మీకు జోహార్లు సినిమాకు దర్శకత్వం వహించిన కిషోర్ తిరుమల ఈసారి మగవారిపై భర్త మహాశయులకు విజ్ఞప్తి అంటూ సంక్రాంతి సందర్భంగా నేడే థియేటర్లోకి వచ్చాడు. రవితేజతో చేసిన ఈ ప్రయోగంలో డింపుల్ హయాతి, ఆషికా రంగనాథ్ ప్రధాన పాత్రల్లో నటించారు. మరి ఎలా వుందో సమీక్షలోకి వెళ్లి తెలుసుకుందాం.

అమెరికాలో రాజా సాబ్ ఫట్.. మన శంకర వర ప్రసాద్ గారు హిట్.. అయినా ఫ్యాన్స్ అసంతృప్తి.. ఎందుకు?

అమెరికాలో రాజా సాబ్ ఫట్.. మన శంకర వర ప్రసాద్ గారు హిట్.. అయినా ఫ్యాన్స్ అసంతృప్తి.. ఎందుకు?ది బాస్, మెగాస్టార్ చిరంజీవి తాజా చిత్రం మన శంకర వర ప్రసాద్ గారు ప్రపంచవ్యాప్తంగా విడుదలై మంచి టాక్‌ను సొంతం చేసుకుంది. సంక్రాంతి పండుగ సీజన్ జోరుగా సాగుతున్నందున, ఈ చిత్రం సెలవుల రద్దీ, కుటుంబ ప్రేక్షకులతో ఈ సినిమా బాక్సాఫీసును షేక్ చేయడం ఖాయమని తెలుస్తోంది. అయితే యునైటెడ్ స్టేట్స్‌లోని తెలుగు ప్రవాస సమాజంలో ఒక వర్గం ఈ సినిమాపై స్పష్టమైన నిరాశను వ్యక్తం చేస్తోంది. సాధారణంగా, మెగాస్టార్ సినిమాకు అమెరికా వ్యాప్తంగా, ముఖ్యంగా తెలుగు జనాభా ఎక్కువగా ఉన్న ప్రాంతాలలో విస్తృతంగా విడుదలవుతుందని అంచనా వేస్తారు.

Allu Aravind: బాస్ ఈజ్ బాస్ చించేశాడు అంటున్న అల్లు అరవింద్

Allu Aravind: బాస్ ఈజ్ బాస్ చించేశాడు అంటున్న అల్లు అరవింద్మన శంకర వర ప్రసాద్ గారు చిత్రాన్ని నేడు తిలకించిన నిర్మాత అల్లు అరవింద్ చాలా సంతోషంగా మీడియాతో పంచుకున్నారు. సినిమా చూశాక ఏంగ్ జైటీతో బయటకు వస్తున్నారు. బాస్ ఈజ్ కమ్ బ్యాక్. బాస్ ఈ ఈజ్ బాస్. ఘరానా మొగుడు రోజులు గుర్తుకు వచ్చాయి. చాలా ప్లజెంట్ గా కనిపించారు. సన్నివేశాలు చాలా అద్శుతంగా పటించారు. ఇక వెంకటేష్ కాంబినేషన్ చెప్పక్కర్లేదు. మరో రేంజ్ లో ఇద్దరి నటన వుంది. ఫ్యామిలీ సినిమాతో సంక్రాంతిని కుమ్మేశారంటూ కితాబిచ్చారు.

Havish: నేను రెడీ ఫన్ ఫిల్డ్ టీజర్ రిలీజ్, సమ్మర్ లో థియేటర్లలో రిలీజ్

Havish: నేను రెడీ ఫన్ ఫిల్డ్ టీజర్ రిలీజ్, సమ్మర్ లో థియేటర్లలో రిలీజ్హీరో హవిష్, దర్శకుడు త్రినాధ రావు నక్కినతో కలసి కంప్లీట్ ఎంటర్టైనర్ 'నేను రెడీ' చేస్తున్నారు. హర్నిక్స్ ఇండియా LLP బ్యానర్‌పై నిఖిల కొనేరు నిర్మిస్తున్న ఈ చిత్రంలో హవిష్ సరసన కావ్య థాపర్ కథానాయికగా నటిస్తోంది. పోస్టర్లు, టైటిల్ గ్లింప్స్‌తో మంచి బజ్ క్రియేట్ చేసిన ఈ చిత్రం టీజర్‌ను మేకర్స్ ఈరోజు విడుదల చేశారు. ఈ టీజర్‌ను ఇంతకు ముందు ప్రభాస్ 'రాజా సాబ్' చిత్రంతో పాటు థియేటర్లలో ప్రదర్శించారు.
Webdunia
