Venus Williams : హోబర్ట్ ఇంటర్నేషనల్ టోర్నమెంట్.. వరుస సెట్లలో ఓడిన వీనస్ విలియమ్స్
హోబర్ట్ ఇంటర్నేషనల్ టోర్నమెంట్లో మంగళవారం వీనస్ విలియమ్స్ వరుస సెట్లలో ఓడిపోయింది. అలాగే రెండుసార్లు గ్రాండ్స్లామ్ విజేత బార్బోరా క్రెజికోవా కూడా ఓటమి పాలైంది. ఇది వారి ఆస్ట్రేలియన్ ఓపెన్ సన్నాహాలకు ఎదురుదెబ్బగా మారింది.
గత వారం ఆక్లాండ్ క్లాసిక్ తర్వాత, 45 ఏళ్ల విలియమ్స్ తొలి రౌండ్లోనే ఓడిపోవడం ఇది వరుసగా రెండో టోర్నమెంట్. హోబార్ట్లో జర్మనీకి చెందిన ప్రపంచ నంబర్ 42 టాట్యానా మారియాతో 87 నిమిషాల పాటు పోరాడిన తర్వాత, ఆమె 6-4, 6-3 తేడాతో ఓటమి చవిచూసింది.
ఈ క్రమంలో ఆమె తొమ్మిది బ్రేక్ పాయింట్లలో ఆరింటిని ధైర్యంగా కాపాడుకుంది. ఏడుసార్లు గ్రాండ్స్లామ్ ఛాంపియన్గా నిలిచిన అమెరికన్ క్రీడాకారిణి ఇప్పుడు ఆస్ట్రేలియన్ ఓపెన్ కోసం మెల్బోర్న్కు వెళ్లనుంది. అక్కడ ఆమె చివరిసారిగా ఆడిన ఐదేళ్ల తర్వాత ఆమెకు వైల్డ్కార్డ్ లభించింది.
ఇటీవలి సంవత్సరాలలో అడపాదడపా మాత్రమే ఆడుతున్న విలియమ్స్, ఆదివారం ప్రారంభమయ్యే ఈ ఏడాది తొలి గ్రాండ్స్లామ్లో పాల్గొంటున్న అత్యంత పెద్ద వయసు మహిళగా నిలవనుంది. ఇద్దరు పిల్లల తల్లి అయిన 38 ఏళ్ల మరియా, హంగేరీకి చెందిన అన్నా బోండర్తో చివరి 16 రౌండ్ పోరుకు సిద్ధమైంది.
గత సంవత్సరం ఫామ్లో ఉన్న మరియా, 2020లో లండన్లోని క్వీన్స్ క్లబ్లో గెలిచిన సెరెనా విలియమ్స్ తర్వాత డబ్ల్యూటీఏ టూర్ సింగిల్స్ విజేతగా నిలిచిన అతి పెద్ద వయసు క్రీడాకారిణిగా నిలిచింది.
ప్రపంచ 55వ ర్యాంక్ క్రీడాకారిణి క్రెజ్సికోవా తన మోకాలికి చికిత్స చేయించుకోవాల్సిన అవసరం ఏర్పడింది. ఆ తర్వాత ఆమె అమెరికన్ పేటన్ స్టెర్న్స్ చేతిలో 6-4, 1-6, 7-6 (7/4) తేడాతో ఓడిపోయింది.
చెక్ మాజీ ప్రపంచ ర్యాంక్ క్రీడాకారిణి మోకాలి గాయం కారణంగా గత సంవత్సరం ప్రారంభంలో తన సీజన్ను ముగించింది, కానీ గత వారం యునైటెడ్ కప్లో మూడు మ్యాచ్లను విజయవంతంగా ముగించి రెండు విజయాలు సాధించింది.
2021లో ఫ్రెంచ్ ఓపెన్, 2024లో వింబుల్డన్ గెలిచిన క్రెజ్సికోవా, గత సంవత్సరం ఆస్ట్రేలియన్ ఓపెన్ను వెన్ను గాయంతో కోల్పోయింది. అన్సీడెడ్ సెర్బ్ క్రీడాకారిణి అమెరికన్ డిఫెండింగ్ ఛాంపియన్ మెక్కార్ట్నీ కెస్లర్ను మూడు సెట్లలో ఓడించిన తర్వాత స్టెర్న్స్ తదుపరి ఓల్గా డానిలోవిక్తో తలపడనుంది.