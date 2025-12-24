బుధవారం, 24 డిశెంబరు 2025
Written By సెల్వి
Last Updated : బుధవారం, 24 డిశెంబరు 2025 (08:47 IST)

Venus Williams: ఆండ్రియా ప్రెటీతో వీనస్ విలియమ్స్ వివాహం

Venus Williams
టెన్నిస్ దిగ్గజం వీనస్ విలియమ్స్, ఆండ్రియా ప్రెటీ వివాహం చేసుకున్నారని ఆమె మంగళవారం సోషల్ మీడియాలో ప్రకటించారు. ఫ్లోరిడాలోని పామ్ బీచ్‌లో ఐదు రోజుల వేడుకలో భాగంగా విలియమ్స్, ప్రెటీ వారాంతంలో భార్యాభర్తలు అయ్యారు. 
 
జూలైలో టూర్-స్థాయి సింగిల్స్ మ్యాచ్ గెలిచిన రెండవ అత్యంత వయసు పైబడిన మహిళగా నిలిచిన తర్వాత, 45 ఏళ్ల విలియమ్స్ డీసీ ఓపెన్‌లో స్టాండ్స్‌లో ఉన్న తన కాబోయే భర్తకు ధన్యవాదాలు తెలిపారు. 
 
ఐఎమ్‌డిబి వెబ్‌సైట్ ప్రకారం, ప్రెటీ డెన్మార్క్‌లో జన్మించిన ఇటాలియన్ మోడల్, నటుడు. వాషింగ్టన్‌లోని ఈ ఈవెంట్‌లో పాల్గొనే వరకు విలియమ్స్ 16 నెలల పాటు ఏ టోర్నమెంట్‌లోనూ ఆడలేదు. 
 
ఏడుసార్లు గ్రాండ్‌స్లామ్ సింగిల్స్ ఛాంపియన్‌గా నిలిచిన ఆమె, జనవరిలో ఆక్లాండ్‌లో ప్రారంభమయ్యే డబ్ల్యూటీఏ టూర్‌లో వరుసగా 33వ సీజన్‌లో ఆడాలని యోచిస్తోంది.

టిడిపి-జనసేనల అబద్ధాలు బట్టబయలయ్యాయి.. రౌడీ భాష ఎందుకు వాడుతున్నారు: జగన్ ఫైర్

టిడిపి-జనసేనల అబద్ధాలు బట్టబయలయ్యాయి.. రౌడీ భాష ఎందుకు వాడుతున్నారు: జగన్ ఫైర్2019-24 కాలంలో రాష్ట్రం ఉత్పాదక, పారిశ్రామిక రంగాల పనితీరుపై ఆర్‌బిఐ విడుదల చేసిన గణాంకాలతో టిడిపి-జనసేనల అబద్ధాలు బట్టబయలయ్యాయని ఆంధ్రప్రదేశ్ మాజీ ముఖ్యమంత్రి వై.ఎస్. జగన్ మోహన్ రెడ్డి మంగళవారం అన్నారు. వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ (వైఎస్సార్‌సీపీ) అధ్యక్షుడు మాట్లాడుతూ, ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసిన తర్వాత, వైఎస్సార్‌సీపీ ప్రభుత్వం వల్ల బ్రాండ్ ఏపీ నాశనమైందని, వైఎస్సార్‌సీపీ ప్రభుత్వం కారణంగా పెట్టుబడిదారులు ఏపీని విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోయారని, వైఎస్సార్‌సీపీ ప్రభుత్వ హయాంలో ఎలాంటి పారిశ్రామిక వృద్ధి జరగలేదని తెలుగుదేశం పార్టీ (టిడిపి), జనసేన పార్టీ (జెఎస్‌పి) పదేపదే ఆరోపణలు చేశాయని అన్నారు.

Cold Wave: తెలంగాణను చలి వణికిస్తోంది.. వైరల్ ఫీవర్లతో జాగ్రత్త.. వేడి నీరు తాగితే...

Cold Wave: తెలంగాణను చలి వణికిస్తోంది.. వైరల్ ఫీవర్లతో జాగ్రత్త.. వేడి నీరు తాగితే...తెలంగాణను చలి వణికిస్తోంది. ఎముకలు కొరికే చలితో వైరల్ ఫీవర్లు పెరిగిపోతున్నాయి. ఫలితంగా ప్రతి ఇంటా జలుబు, దగ్గు, ఒళ్లు నొప్పుల బాధితులు కనిపిస్తున్నారు. రానున్న మరికొన్ని రోజులు ఇదే పరిస్థితి కొనసాగుతుందని వాతావరణ శాఖ హెచ్చరిస్తోంది. సాధారణంగా మన శరీర ఉష్ణోగ్రతను మెదడులోని హైపోథాలమస్ గ్రంథి నియంత్రిస్తుంది. అయితే, బయట ఉష్ణోగ్రతలు 15 డిగ్రీల కంటే తక్కువకు పడిపోతే శరీరంలోని ఉష్ణ నియంత్రణ వ్యవస్థపై తీవ్ర ఒత్తిడి పడుతుంది.

Amaravati: ఆంధ్రప్రదేశ్ శాశ్వత రాజధానిగా అమరావతి.. కేంద్ర హోం మంత్రిత్వ శాఖ

Amaravati: ఆంధ్రప్రదేశ్ శాశ్వత రాజధానిగా అమరావతి.. కేంద్ర హోం మంత్రిత్వ శాఖకేంద్ర హోం మంత్రిత్వ శాఖ ప్రజల రాజధాని అమరావతిని ఆంధ్రప్రదేశ్ శాశ్వత రాజధానిగా ఆమోదించింది. తదుపరి ఆమోదం కోసం ఈ నిర్ణయాన్ని డిసెంబర్ చివరి వారంలో కేంద్ర మంత్రివర్గం ముందు ఉంచుతారు. దీని తరువాత, ఫిబ్రవరిలో జరిగే పార్లమెంట్ సమావేశాల సమయంలో అమరావతి రాజధాని బిల్లును పార్లమెంట్‌లో ప్రవేశపెట్టే అవకాశం ఉంది.

ఈ గ్రామాల్లో కోడళ్లు, అవివాహిత యువతులకు కెమేరా వున్న ఫోన్లు నిషేధం

ఈ గ్రామాల్లో కోడళ్లు, అవివాహిత యువతులకు కెమేరా వున్న ఫోన్లు నిషేధంస్మార్ట్ ఫోన్ల కారణంగా ప్రపంచమే ఓ చిన్న గ్రామంగా మారిపోయిన ఈ రోజుల్లో రాజస్థాన్ లోని 15 గ్రామ పంచాయతీలు మహిళలు స్మార్ట్ ఫోన్లు.. అంటే కెమేరాతో వున్న ఫోన్లు ఉపయోగించకూడదంటూ ఓ నిషేధం విధించాయి. ఇప్పుడిది తీవ్ర చర్చనీయాంశంగా మారింది. వచ్చే ఏడాది జనవరి 26 నుంచి కెమేరాతో కూడి వున్న స్మార్ట్ ఫోన్లను ఆ 15 గ్రామాల్లో వుండే కోడళ్లు, పెళ్లికాని యువతులు వాడరాదంటూ నిషేధం విధిస్తున్నట్లు తెలిపారు. అంతేకాదు.. పక్కింటికో, పెళ్లి-పేరంటాళ్లకు వెళ్లి ఫోటోలు తీసుకునేందుకు సైతం ఫోన్లను అనుమతించరు. కేవలం చదువుకునే అమ్మాయిలకు మాత్రమే కెమేరా ఫోన్లు ఇస్తారు.

అర్థరాత్రి ప్రియుడితో నగ్నంగా భార్య.. హఠాత్తుగా ఇంటికి వచ్చిన భర్త.. తర్వాత ఏం జరిగింది?

అర్థరాత్రి ప్రియుడితో నగ్నంగా భార్య.. హఠాత్తుగా ఇంటికి వచ్చిన భర్త.. తర్వాత ఏం జరిగింది?రాయి వ్యక్తితో అక్రమ సంబంధం పెట్టుకున్న ఓ మహిళ తన ప్రియుడుని అర్థరాత్రి సమయంలో ఇంటికి పిలిపించుకుని అభ్యంతరకరస్థితిలో నగ్నంగా ఎంజాయ్ చేస్తుండగా, హఠాత్తుగా భర్త ఇంటికి వచ్చాడు. ఇంట్లో తన భార్య పరాయి పురుషుడుతో నగ్నంగా ఉండటాన్ని చూసి నిర్ఘాంతపోయాడు. అయితే, భార్య మాత్రం ఏమాత్రం తొట్రుపాటుకు గురికాకుండా తన భర్తతో కలిసి భర్తను హత్య చేసింది. ఆ తర్వాత మృతదేహాన్ని ముక్కలు చేసిన సూట్‌కేసులో కుక్కి నీటి కాలువ, ఊరి చివర నిర్మానుష్యం ప్రాంతంలో పడేసింది. అయితే, ఆ మహిళ చేసిన పాపం పండటంతో పోలీసులు కేసు చేదించి మహిళతో పాటు ఆమె ప్రియుడుని కూడా అరెస్టు చేశారు.

నిధి అగర్వాల్‌ను అసభ్యంగా తాకిన పోకిరీలు

నిధి అగర్వాల్‌ను అసభ్యంగా తాకిన పోకిరీలుహైదరాబాద్ నగరంలో హీరోయిన్ నిధి అగర్వాల పట్ల పలువురు పోకిరీలు అసభ్యంగా ప్రవర్తించారు. ఓ ఈవెంట్‌లో పాల్గొనేందుకు వచ్చిన ఆమెను అసభ్యంగా తాకారు. మరికొందరు ఆమెను చుట్టుముట్టి అసభ్యంగా ప్రవర్తించారు. ఈ ఘటనపై వాయిస్ ఆఫ్ ఉమెన్ తీవ్రంగా స్పందించింది.

మంచి మాటలు చెప్పే ఉద్దేశ్యంతో అసభ్య పదాలు వాడాను : శివాజీ (వీడియో)

మంచి మాటలు చెప్పే ఉద్దేశ్యంతో అసభ్య పదాలు వాడాను : శివాజీ (వీడియో)దండోరా సినిమా ప్రమోషన్ కార్యక్రమంలో మహిళల వస్త్రాధారణపై తాను చేసిన వ్యాఖ్యలు వివాదాస్పదం కావడంతో హీరో శివాజీ వెనక్కి తగ్గి క్షమాపణలు చెప్పారు. మంచి మాటలు చెప్పే ఉద్దేశ్యంతో రెండు అసభ్య పదాలను ఉపయోగించానని పేర్కొన్నారు. పైగా, మహిళలందరినీ ఉద్దేశించి తాను ఆ వ్యాఖ్యలు చేయలేదని ఆయన స్పష్టం చేశారు.

ది రైజ్ ఆఫ్ అశోక నుంచి రొమాంటిక్ మెలోడీ ‘ఏదో ఏదో’ సాంగ్ విడుదల

ది రైజ్ ఆఫ్ అశోక నుంచి రొమాంటిక్ మెలోడీ ‘ఏదో ఏదో’ సాంగ్ విడుదలలూసియా’ ఫేమ్ సతీష్ నినాసం హీరోగా, నిర్మాతగా భారీ ఎత్తున రూపొందిస్తున్న చిత్రం ‘ది రైజ్ ఆఫ్ అశోక’. ఈ సినిమాని వృద్ధి క్రియేషన్, సతీష్ పిక్చర్ హౌస్ బ్యానర్ల మీద వర్ధన్ హరి, జైష్ణవి, సతీష్ నినాసం సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్నారు. ఇక ఈ మూవీకి వినోద్ వి ధోండలే దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. ఈ సినిమాలో సతీష్ నినాసంకి జోడిగా ‘కాంతార’, ‘తమ్ముడు’ ఫేమ్ సప్తమి గౌడ నటిస్తున్నారు. ఇప్పటికే ఈ చిత్రానికి సంబంధించిన పోస్టర్స్, తాజాగా రిలీజ్ చేసిన పవర్ ఫుల్ సాంగ్ ‘వినరా మాదేవ’ అందరినీ ఎంతగానో ఆకట్టుకున్నాయి.

Aadi: షూటింగ్‌లో ఎన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకున్నా గాయాలు అవుతుంటాయి : ఆది సాయి కుమార్

Aadi: షూటింగ్‌లో ఎన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకున్నా గాయాలు అవుతుంటాయి : ఆది సాయి కుమార్శంబాల’ సినిమాను దాదాపు విపరీతమైన చలిలో నైట్ షూట్ చేశాం. క్లైమాక్స్ పార్ట్ మొత్తం నైట్ షూట్‌లోనే జరిగింది. ఎంత కష్టమైనా కూడా అందరం ఇష్టంతో కలిసి పని చేశాం. క్రిస్మస్, డిసెంబర్ 25 అనేది మంచి సీజన్. శ్రీకాంత్ గారి ఫ్యామిలీతో మాకు మంచి బాండింగ్ ఉంది. రోషన్‌తో నాకు మంచి పరిచయం ఉంది. మా క్రికెట్‌ టీంలో రోషన్ చురుకుగా ఉంటాడు. రోషన్ నటించిన ‘ఛాంపియన్’ సినిమా కూడా పెద్ద హిట్ అవ్వాలని కోరుకుంటున్నాను అని హీరో ఆది సాయి కుమార్ అన్నారు.

ఈషా షూటింగ్ లో అరకులో ఓ పురుగు కుట్టి ఫీవర్‌ వచ్చింది : అఖిల్‌ రాజ్‌

ఈషా షూటింగ్ లో అరకులో ఓ పురుగు కుట్టి ఫీవర్‌ వచ్చింది : అఖిల్‌ రాజ్‌హారర్‌ సినిమాలకు నేపథ్య సంగీతం ఎంతో ముఖ్యం ఈషా సినిమాలో సౌండ్‌ డిజైనింగ్‌ భయంకరంగా ఉంటుంది. అందరూ భయపడే విధంగా ఉంటుంది. నిజంగా హార్ట్ వీక్‌గా ఉన్నవాళ్లు ఈ సినిమాను చూడలేరేమో.. అని హీరో అఖిల్‌ రాజ్‌ అంటున్నారు. బన్నీవాస్‌, వంశీ నందిపాటి ద్వయం తాజాగా 'ఈషా' పేరుతో ఓహారర్‌ థ్రిల్లర్‌ను ప్రేక్షకుల ముందుకు తీసుకరాబోతున్నారు
