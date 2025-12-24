Venus Williams: ఆండ్రియా ప్రెటీతో వీనస్ విలియమ్స్ వివాహం
టెన్నిస్ దిగ్గజం వీనస్ విలియమ్స్, ఆండ్రియా ప్రెటీ వివాహం చేసుకున్నారని ఆమె మంగళవారం సోషల్ మీడియాలో ప్రకటించారు. ఫ్లోరిడాలోని పామ్ బీచ్లో ఐదు రోజుల వేడుకలో భాగంగా విలియమ్స్, ప్రెటీ వారాంతంలో భార్యాభర్తలు అయ్యారు.
జూలైలో టూర్-స్థాయి సింగిల్స్ మ్యాచ్ గెలిచిన రెండవ అత్యంత వయసు పైబడిన మహిళగా నిలిచిన తర్వాత, 45 ఏళ్ల విలియమ్స్ డీసీ ఓపెన్లో స్టాండ్స్లో ఉన్న తన కాబోయే భర్తకు ధన్యవాదాలు తెలిపారు.
ఐఎమ్డిబి వెబ్సైట్ ప్రకారం, ప్రెటీ డెన్మార్క్లో జన్మించిన ఇటాలియన్ మోడల్, నటుడు. వాషింగ్టన్లోని ఈ ఈవెంట్లో పాల్గొనే వరకు విలియమ్స్ 16 నెలల పాటు ఏ టోర్నమెంట్లోనూ ఆడలేదు.
ఏడుసార్లు గ్రాండ్స్లామ్ సింగిల్స్ ఛాంపియన్గా నిలిచిన ఆమె, జనవరిలో ఆక్లాండ్లో ప్రారంభమయ్యే డబ్ల్యూటీఏ టూర్లో వరుసగా 33వ సీజన్లో ఆడాలని యోచిస్తోంది.