వాడాకు క్షమాపణలు చెప్పిన వినేష్ ఫోగాట్.. క్లీన్ చిట్ ఇచ్చిన ఐటీఏ
సీనియర్ నేషనల్ ఓపెన్ ర్యాంకింగ్ టోర్నమెంట్లో పోటీ చేయకుండా రెజ్లింగ్ ఫెడరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా (నాడా) తనను నిషేధించిన నేపథ్యంలో, వినేష్ ఫోగాట్ సోమవారం తన అర్హతను సమర్థించుకున్నారు. జనవరి 1, 2026న తిరిగి పోటీలలో పాల్గొనడానికి ఇంటర్నేషనల్ టెస్టింగ్ ఏజెన్సీ (ఐటీఏ), వరల్డ్ యాంటీ-డోపింగ్ ఏజెన్సీ (వాడా) రెండూ తనకు అనుమతి ఇచ్చాయని ఆమె పేర్కొన్నారు.
మాజీ ప్రపంచ ఛాంపియన్షిప్ పతక విజేత అయిన ఆమె, నేషనల్ ఓపెన్ ర్యాంకింగ్ టోర్నమెంట్కు హాజరై డబ్ల్యూఎఫ్ఐ అధ్యక్షుడు సంజయ్ సింగ్ను కలిశారు. పోటీలలోకి తిరిగి వచ్చే రిటైర్డ్ అథ్లెట్లకు వర్తించే వాడా రూల్ 5.6.1 ప్రకారం, ఆమెపై క్రమశిక్షణా చర్యలు ఇంకా కొనసాగుతున్నందున ఆమె పాల్గొనలేరని ఫెడరేషన్ పేర్కొంది.
ఈ సమావేశం అనంతరం, తాను ఎప్పుడూ ఎలాంటి డోపింగ్ నిరోధక నిబంధనలను ఉల్లంఘించలేదని, కేవలం ఒక వేర్అబౌట్స్ ఫైలింగ్ను మాత్రమే వదిలేశానని వినేష్ విలేకరులతో అన్నారు. "నేను ఏదైనా నిబంధనను ఉల్లంఘించి ఉంటే, నాడా ఇండియా నాకు షో-కాజ్ నోటీసు ఇచ్చి ఉండేది లేదా నన్ను నిషేధించి ఉండేది. వాడా కూడా అదే చేసి ఉండేది.." అని ఆమె అన్నారు.
నేను ఒక లొకేషన్ను చెప్పడం మర్చిపోయాను. మొత్తం మూడు ఉన్నాయి. ఆ సమయంలో నేను అప్పుడే తల్లిని అయ్యాను. నాకు ఒక అసెంబ్లీ సెషన్ ఉంది. నేను అప్డేట్ చేయడం మర్చిపోయాను. అందుకు నేను వాడా (వాడా)కు క్షమాపణ కూడా చెప్పాను. వారు నాకు క్లియరెన్స్ ఇచ్చి, నేను ఏ అంతర్జాతీయ ఈవెంట్లోనైనా పాల్గొనవచ్చని చెప్పారు.
అంతర్జాతీయ అధికారులు తన అర్హతను అంగీకరించారని, కాబట్టి ఎటువంటి గందరగోళం ఉండకూడదని పేర్కొంటూ, వినేష్ ఫెడరేషన్ వైఖరిని ప్రశ్నించింది. ఇక్కడే వారు దేనితోనూ సంతృప్తిగా లేమని చెబుతున్నారు. నేను అంతర్జాతీయంగా పోటీపడగలిగితే, నేను ఆడవచ్చనే అంతర్జాతీయ ఫెడరేషన్ నిర్ణయాన్ని వారు అంగీకరించాలి.. అని ఆమె వెల్లడించారు.
తరువాత, వినేష్ తన ఎక్స్ అకౌంట్లో ఐటీఏ నుండి వచ్చిన ఒక లేఖను పంచుకుంది. జూలై 3, 2025 తేదీ గల ఆ లేఖలో, క్షమాపణ చెప్పడంతో పాటు, ఆమె జనవరి 1, 2026న పోటీలకు తిరిగి రావడానికి అర్హత సాధిస్తుందని ధృవీకరించారు.