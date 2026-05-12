మంగళవారం, 12 మే 2026
Written By సెల్వి
Last Updated : మంగళవారం, 12 మే 2026 (09:17 IST)

వాడాకు క్షమాపణలు చెప్పిన వినేష్ ఫోగాట్‌.. క్లీన్ చిట్ ఇచ్చిన ఐటీఏ

Vinesh Phogat
సీనియర్ నేషనల్ ఓపెన్ ర్యాంకింగ్ టోర్నమెంట్‌లో పోటీ చేయకుండా రెజ్లింగ్ ఫెడరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా (నాడా) తనను నిషేధించిన నేపథ్యంలో, వినేష్ ఫోగాట్ సోమవారం తన అర్హతను సమర్థించుకున్నారు. జనవరి 1, 2026న తిరిగి పోటీలలో పాల్గొనడానికి ఇంటర్నేషనల్ టెస్టింగ్ ఏజెన్సీ (ఐటీఏ), వరల్డ్ యాంటీ-డోపింగ్ ఏజెన్సీ (వాడా) రెండూ తనకు అనుమతి ఇచ్చాయని ఆమె పేర్కొన్నారు.
 
మాజీ ప్రపంచ ఛాంపియన్‌షిప్ పతక విజేత అయిన ఆమె, నేషనల్ ఓపెన్ ర్యాంకింగ్ టోర్నమెంట్‌కు హాజరై డబ్ల్యూఎఫ్ఐ అధ్యక్షుడు సంజయ్ సింగ్‌ను కలిశారు. పోటీలలోకి తిరిగి వచ్చే రిటైర్డ్ అథ్లెట్లకు వర్తించే వాడా రూల్ 5.6.1 ప్రకారం, ఆమెపై క్రమశిక్షణా చర్యలు ఇంకా కొనసాగుతున్నందున ఆమె పాల్గొనలేరని ఫెడరేషన్ పేర్కొంది.
 
ఈ సమావేశం అనంతరం, తాను ఎప్పుడూ ఎలాంటి డోపింగ్ నిరోధక నిబంధనలను ఉల్లంఘించలేదని, కేవలం ఒక వేర్అబౌట్స్ ఫైలింగ్‌ను మాత్రమే వదిలేశానని వినేష్ విలేకరులతో అన్నారు. "నేను ఏదైనా నిబంధనను ఉల్లంఘించి ఉంటే, నాడా ఇండియా నాకు షో-కాజ్ నోటీసు ఇచ్చి ఉండేది లేదా నన్ను నిషేధించి ఉండేది. వాడా కూడా అదే చేసి ఉండేది.." అని ఆమె అన్నారు.
 
నేను ఒక లొకేషన్‌ను చెప్పడం మర్చిపోయాను. మొత్తం మూడు ఉన్నాయి. ఆ సమయంలో నేను అప్పుడే తల్లిని అయ్యాను. నాకు ఒక అసెంబ్లీ సెషన్ ఉంది. నేను అప్‌డేట్ చేయడం మర్చిపోయాను. అందుకు నేను వాడా (వాడా)కు క్షమాపణ కూడా చెప్పాను. వారు నాకు క్లియరెన్స్ ఇచ్చి, నేను ఏ అంతర్జాతీయ ఈవెంట్‌లోనైనా పాల్గొనవచ్చని చెప్పారు. 
 
అంతర్జాతీయ అధికారులు తన అర్హతను అంగీకరించారని, కాబట్టి ఎటువంటి గందరగోళం ఉండకూడదని పేర్కొంటూ, వినేష్ ఫెడరేషన్ వైఖరిని ప్రశ్నించింది. ఇక్కడే వారు దేనితోనూ సంతృప్తిగా లేమని చెబుతున్నారు. నేను అంతర్జాతీయంగా పోటీపడగలిగితే, నేను ఆడవచ్చనే అంతర్జాతీయ ఫెడరేషన్ నిర్ణయాన్ని వారు అంగీకరించాలి.. అని ఆమె వెల్లడించారు.
 
తరువాత, వినేష్ తన ఎక్స్ అకౌంట్‌లో ఐటీఏ నుండి వచ్చిన ఒక లేఖను పంచుకుంది. జూలై 3, 2025 తేదీ గల ఆ లేఖలో, క్షమాపణ చెప్పడంతో పాటు, ఆమె జనవరి 1, 2026న పోటీలకు తిరిగి రావడానికి అర్హత సాధిస్తుందని ధృవీకరించారు.

భాగ్యనగరంలో వీధి కుక్కలు మరోమారు స్వైర విహారం చేశాయి. ఈ కుక్కల దాడితో ఓ బాలుడు తీవ్రంగా గాయపడ్డాడు. ఇంటి బయట ఆడుకుంటున్న ఓ చిన్నారిపై సుమారు పది వీధి కుక్కలు మూకుమ్మడిగా దాడి చేసి తీవ్రంగా గాయపరిచాయి. ప్రస్తుతం ఆ బాలుడి పరిస్థితి అత్యంత విషమంగా ఉన్నట్టు సమాచారం. ఈ దారుణ ఘటన బీఎన్ రెడ్డి నగర్‌ సమీపంలోని టీచర్స్ కాలనీలో సోమవారం చోటుచేసుకుంది.

తమిళనాడు రాష్ట్ర అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో సంచలన విజయాన్ని సాధించిన సినీ హీరో, టీవీకే అధ్యక్షుడు విజయ్ పలు సంచలనాలకు కేంద్ర బిందువుగా మారుతున్నారు. ముఖ్యమంత్రిగా బాధ్యతలు చేపట్టడంతో ఆయన క్రేజ్ ఒక్కసారిగా పెరిగిపోయింది. ఫలితంగా ఆయన సోషల్ మీడియా ఖాతాలను ఫాలో అయ్యే వారి సంఖ్య పెరుగుతోంది.

తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి విజయ్ సంచలన నిర్ణయం తీసుకున్నారు. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా దేవాలయాలు, విద్యా సంస్థలు, బస్టాండ్లకు సమీపంలో ఉన్న 717 ప్రభుత్వ మద్యం టాస్మాక్ దుకాణాలను తక్షణమే మూసివేయాలని ఆదేశించారు. రెండు వారాల్లోగా ఈ ఆదేశాలను పక్కాగా అమలు చేయాలని ఉన్నతాధికారులకు ఉత్తర్వులు జారీచేశారు.

#WorkFromHome దిశగా కేంద్రం అడుగులు... ఐటీ కంపెనీలు ఏమంటున్నాయి?దేశం మళ్లీ వర్క్ ఫ్రమ్ హోం దిశగా అడుగులు వేస్తోంది. అంతర్జాతీయంగా నెలకొన్న చమురు సంక్షోభం నేపథ్యంలో ఇంధన పొదుపు చర్యల్లో భాగంగా, వర్క్ ఫ్రమ్ హోం విధానాన్ని ప్రోత్సహించాలని ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ తాజాగా సూచించారు. ఈ పిలుపు ఐటీ కంపెనీల్లో కొత్త చర్చకుదారితీసింది. కోవిడ్ మహమ్మారి తర్వాత ఐటీ కంపెనీలన్నీ వర్క్ ఫ్రమ్ హోం విధానాన్ని ప్రోత్సహించాయి. ఇపుడు ప్రధాని మోడీ పిలుపుతో మళ్లీ ఈ విధానం దిశగా అడుగులు వేయాలని ఐటీ కంపెనీలు భావిస్తున్నాయి. అయితే, ఈ విషయంపై ఐటీ పరిశ్రమల సంఘం నాస్కామ్, ఐటీ ఉద్యోగ సంఘాలు భిన్నాభిప్రాయాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి.

కేంద్ర హోంశాఖ సహాయ మంత్రి బండి సంజయ్ కుమారుడు బండి భాగీరథ్‌పై నమోదైన 'లైంగిక నేరాల నుండి పిల్లల రక్షణ చట్టం (పోక్సో) కేసుపై తక్షణమే విచారణ ప్రారంభించాలని తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి ఎ. రేవంత్ రెడ్డి, సోమవారం నాడు డైరెక్టర్ జనరల్ ఆఫ్ పోలీస్ సి.వి. ఆనంద్‌ను ఆదేశించారు. బండి భాగీరథ్ ఒక మైనర్ బాలికపై లైంగిక దాడికి పాల్పడ్డారన్న ఆరోపణలకు సంబంధించి, సమగ్ర విచారణ జరిపేందుకు ప్రత్యేక బృందాలను ఏర్పాటు చేయాలని ముఖ్యమంత్రి డీజీపీని ఆదేశించారు.

శర్వానంద్ నటిస్తున్న చిత్రం భోగి. ఇటీవల చిత్ర యూనిట్ భారీ యాక్షన్ సీక్వెన్స్‌లను చిత్రీకరించింది. హైదరాబాద్‌లో తెలంగాణ గ్రామీణ నేపథ్యంలో 1960ల కాలాన్ని ప్రతిబింబించేలా భారీ సెట్ నిర్మించి షూటింగ్ నిర్వహిస్తున్నారు. సినిమా స్కేల్, యాక్షన్ ఇంటెన్సిటీపై మేకర్స్ చాలా కాన్ఫిడెంట్‌గా ఉన్నారు.

బుచ్చి బాబు సానా దర్శకత్వం వహించిన 'పెద్ది' చిత్రంలో, 1980ల నాటి గ్రామీణ యువకుడైన పెద్ది పెహల్వాన్ పాత్రలో రామ్ చరణ్ నటించారు. అతను క్రికెట్ మరియు ఒక ప్రత్యర్థితో కుస్తీ ద్వారా తన సమాజాన్ని ఏకం చేస్తాడు. అతని సరసన జాన్వీ కపూర్ నటించగా, శివ రాజ్‌కుమార్, జగపతి బాబు మరియు ఇతరులు సహాయ పాత్రలు పోషించారు. ఈ చిత్రానికి ఏ.ఆర్. రెహమాన్ సంగీతం అందించారు.

ఈ మధ్యకాలంలో వచ్చిన నా సినిమాలన్నింటికంటే చాలా డిఫరెంట్‌గా చూపించారు. త్రిషతో 23 ఏళ్ల తర్వాత కలిసి పనిచేసిన సినిమా ఇది. తను చాలా అద్భుతంగా పెర్ఫార్మ్ చేసింది. విక్రమ్ గారు అద్భుతమైన యాక్షన్ సీక్వెన్స్‌లు డిజైన్ చేశారు అని కథానాయకుడు సూర్య అన్నారు. ఆయన నటించిన తమిళ సినిమా తెలుగులో వీరభద్రుడుగా రాబోతోంది. ఈ చిత్రం అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్ ద్వారా మే 14న ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణలో రిలీజ్ అవుతుంది.

కోలీవుడ్ నటుడు కార్తి తన అన్న సూర్య నటించిన 'వీరభద్రుడు' చిత్రం ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్‌లో చేసిన వ్యాఖ్యలు ఇపుడు వివాదాస్పదమయ్యాయి. తన అన్న 'గాడ్ మోడ్‌'లో ఉన్నారని, ఆయన తప్ప మరెవరూ ఈ తరహా పాత్రలు చేయలేరని అన్నారు.

సుచిత్ర లీక్స్ తో ఆమధ్య కోలీవుడ్ సినీ ఇండస్ట్రీని ఓ కుదుపు కుదిపిన సుచిత్ర మళ్లీ ఇన్నాళ్లకు వార్తల్లోకి వచ్చేసింది. ఏకంగా త్రిష పైనే వ్యాఖ్యలు చేసింది. ఇవి కాస్తా ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి. ఇంతకీ సుచిత్ర చేసిన కామెంట్స్ ఏమిటో తెలుసుకుందాం. త్రిష అంటే నాకు అస్సలు ఇష్టం లేదు. త్రిష ఓ పరాన్నజీవి. ఎందుకంటే... విజయ్ ప్రస్తుతం తన భార్యాపిల్లలకు దూరమై ఒంటరిగా వున్నారు. ఇలాంటి సమయంలో ఈ పారసైట్స్ వంటి వ్యక్తులు విజయ్ జీవితంలోకి ప్రవేశిస్తారంటూ ఆమె సంచలన వ్యాఖ్యలు చేసింది.
