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Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Monday, 3 August 2026 (15:36 IST)

బ్రిజ్ భూషణ్‌ను ప్రభుత్వం కాపాడుతోంది... అప్పీల్ చేస్తాం.. వినేశ్ ఫోగట్

Vinesh Phogat
Written By: సెల్వి
Updated: Mon, 3 Aug 2026 (15:36 IST)
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Vinesh Phogat
రెజ్లింగ్ ఫెడరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా (డబ్ల్యూఎఫ్ఐ) మాజీ చీఫ్ బ్రిజ్ భూషణ్ శరణ్ సింగ్‌పై లైంగిక వేధింపుల కేసు పెట్టిన మహిళా రెజ్లర్లు, ఆయనను నిర్దోషిగా ప్రకటిస్తూ ఢిల్లీ కోర్టు ఇచ్చిన తీర్పుపై అప్పీల్ చేయనున్నారని ప్రపంచ ఛాంపియన్‌షిప్ పతక విజేత వినేశ్ ఫోగట్ సోమవారం తెలిపారు. 
 
మహిళా రెజ్లర్లు దాఖలు చేసిన లైంగిక వేధింపుల కేసులో సింగ్, సహ నిందితుడు వినోద్ తోమర్‌లను ఢిల్లీ కోర్టు సోమవారం నిర్దోషులుగా ప్రకటించింది. అదనపు చీఫ్ జ్యుడీషియల్ మేజిస్ట్రేట్ అశ్విని పన్వార్ ఈ కేసులో మాజీ బీజేపీ ఎంపీ సింగ్, డబ్ల్యూఎఫ్ఐ మాజీ అసిస్టెంట్ సెక్రటరీ తోమర్‌లను నిర్దోషులుగా విడుదల చేశారు. 
 
ఈ నిర్ణయంపై అప్పీల్ చేయాలని మహిళా రెజ్లర్లు తమ న్యాయవాదులను ఆదేశించారు, వీలైనంత త్వరగా అప్పీల్ దాఖలు చేయబడుతుందన్నారు. తాము నిరాశ చెందలేదని, రెజ్లర్లు తమ పోరాటాన్ని కొనసాగిస్తారని ఫోగట్ ఎక్స్‌లో పేర్కొన్నారు. బ్రిజ్ భూషణ్ శరణ్ సింగ్‌ను ప్రభుత్వం కాపాడుతోందని ఆమె ఆరోపించారు. అలాగే అనేక మంది అమ్మాయిలను భయపెట్టి వారిని కేసుల నుంచి ఉపసంహరించుకునేలా చేశారని  వినేశ్ ఫోగట్ తెలిపారు.
 
మహిళా రెజ్లర్లు చేసిన లైంగిక వేధింపుల ఆరోపణలలో బ్రిజ్ భూషణ్ శరణ్ సింగ్ దోషి కాదని కోర్టు నిర్ధారించడం తమకు తీవ్ర విచారాన్ని కలిగించింది. మొదటి నుంచీ, మొత్తం యంత్రాంగం, ప్రభుత్వం, వ్యవస్థ బ్రిజ్ భూషణ్‌ను కాపాడటంలోనే నిమగ్నమై ఉన్నాయని  వినేశ్ ఫోగట్ మండిపడ్డారు. 
 
అధికార పార్టీకి చెందిన శక్తివంతమైన నాయకుడిపై ఎఫ్‌ఐఆర్ నమోదు చేయించడానికి, వీధుల్లోకి వచ్చి పోరాడటానికి తాము ఎంతో ధైర్యాన్ని కూడగట్టుకోవాల్సి వచ్చింది. తన పలుకుబడి, రాజకీయ అధికారాన్ని ఉపయోగించి, బ్రిజ్ భూషణ్ అనేక మంది అమ్మాయిలను భయపెట్టారని... అయినప్పటికీ, చాలా మంది మహిళా రెజ్లర్లు దృఢంగా నిలబడి, కోర్టులో బ్రిజ్ భూషణ్‌కు వ్యతిరేకంగా పోరాటాన్ని కొనసాగించారని  వినేశ్ ఫోగట్ గుర్తు చేశారు. 
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
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