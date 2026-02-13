వింటర్ ఒలింపిక్స్ : క్రీడా గ్రామంలో కండోమ్ల కొరత
వింటర్ ఒలింపిక్స్ పోటీలు మిలాన్ కోర్టినా వేదికగా జరుగుతున్నాయి. ఈ క్రీడా గ్రామంలో కండోమ్ల కొరత ఏర్పడింది. క్రీడాకారులకు ఈవెంట్ నిర్వాహకులు అందించిన కండోమ్స్ ప్యాకెట్లు నిండుకున్నాయి. ఈ ఈవెంట్లో పాల్గొనే అథ్లెట్లకు పదివేలకు పైగా కండోమ్ ప్యాకెట్లను సరఫరా చేయగా అవి కేవలం మూడు రోజుల్లోనే ఖాళీ అయ్యాయి. దీంతో కొత్తగా స్టాక్ తెప్పించేందుకు నిర్వాహకులు చర్యలు చేపట్టారు.
ఈ వింటర్ ఒలింపిక్స్ పోటీల కోసం వచ్చిన అథ్లెట్స్, సిబ్బంది కలిసి కొన్ని వారాల పాటు ఉంటారు. దీంతో వారికి నిర్వాహకులే ఉచితంగా కండోమ్స్ సరఫరా చేస్తుంటారు. 2024 పారిస్ ఒలింపిక్స్ సమయంలో పెద్ద ఎత్తున కండోమ్స్ను సరఫరా చేయడంతో ఎలాంటి ఇబ్బందులు తలెత్తలేదు.
ఇప్పుడు మిలాన్ వింటర్ ఒలింపిక్స్లో తక్కువ స్టాక్ తెప్పించడంతో ఇలాంటి పరిస్థితి ఎదురైందని అథ్లెట్లు పేర్కొన్నారు. 2,900 మంది అథ్లెట్ల కోసం దాదాపు పది వేల కండోమ్స్ ప్యాకెట్స్ను అందించినట్లు నిర్వాహకులు చెబుతున్నారు.
ఇలాంటి ఈవెంట్ల నేపథ్యంలో అథ్లెట్లు చాలా రోజులపాటు దగ్గరగా ఉంటారు. ఆ సమయంలో అసురక్షిత శృంగారం వల్ల అనారోగ్య సమస్యలు వచ్చే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి. అప్పుడు గేమ్స్ కంటే ఇదే విషయం హైలైట్గా నిలిచే ప్రమాదం ఉంది. అందుకే, నిర్వాహకులే అథ్లెట్లకు వాటిని సరఫరా చేస్తుంటారు.
గత పారిస్ ఒలింపిక్స్ సమయంలో 2 లక్షలకుపైగా పురుష కండోమ్స్, 20వేలకుపైగా మహిళల కండోమ్స్ను 10,500 మంది అథ్లెట్లకు అందించారు. ఇప్పుడు మిలాన్ వేదికగా జరుగుతోన్న వింటర్ ఒలింపిక్స్ కోసం 10 వేలు మాత్రమే సప్లయ్ చేయడంతో సమస్య వచ్చింది.