శుక్రవారం, 13 ఫిబ్రవరి 2026
Written By ఠాగూర్

వింటర్ ఒలింపిక్స్ : క్రీడా గ్రామంలో కండోమ్‌ల కొరత

condome
వింటర్ ఒలింపిక్స్ పోటీలు మిలాన్ కోర్టినా వేదికగా జరుగుతున్నాయి. ఈ క్రీడా గ్రామంలో కండోమ్‌ల కొరత ఏర్పడింది. క్రీడాకారులకు ఈవెంట్ నిర్వాహకులు అందించిన కండోమ్స్ ప్యాకెట్లు నిండుకున్నాయి. ఈ ఈవెంట్‌లో పాల్గొనే అథ్లెట్లకు పదివేలకు పైగా కండోమ్ ప్యాకెట్లను సరఫరా చేయగా అవి కేవలం మూడు రోజుల్లోనే ఖాళీ అయ్యాయి. దీంతో కొత్తగా స్టాక్ తెప్పించేందుకు నిర్వాహకులు చర్యలు చేపట్టారు. 
 
ఈ వింటర్ ఒలింపిక్స్ పోటీల కోసం వచ్చిన అథ్లెట్స్, సిబ్బంది కలిసి కొన్ని వారాల పాటు ఉంటారు. దీంతో వారికి నిర్వాహకులే ఉచితంగా కండోమ్స్ సరఫరా చేస్తుంటారు. 2024 పారిస్ ఒలింపిక్స్‌ సమయంలో పెద్ద ఎత్తున కండోమ్స్‌ను సరఫరా చేయడంతో ఎలాంటి ఇబ్బందులు తలెత్తలేదు. 
 
ఇప్పుడు మిలాన్‌ వింటర్ ఒలింపిక్స్‌లో తక్కువ స్టాక్‌ తెప్పించడంతో ఇలాంటి పరిస్థితి ఎదురైందని అథ్లెట్లు పేర్కొన్నారు. 2,900 మంది అథ్లెట్ల కోసం దాదాపు పది వేల కండోమ్స్‌ ప్యాకెట్స్‌ను అందించినట్లు నిర్వాహకులు చెబుతున్నారు.
 
ఇలాంటి ఈవెంట్ల నేపథ్యంలో అథ్లెట్లు చాలా రోజులపాటు దగ్గరగా ఉంటారు. ఆ సమయంలో అసురక్షిత శృంగారం వల్ల అనారోగ్య సమస్యలు వచ్చే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి. అప్పుడు గేమ్స్‌ కంటే ఇదే విషయం హైలైట్‌గా నిలిచే ప్రమాదం ఉంది. అందుకే, నిర్వాహకులే అథ్లెట్లకు వాటిని సరఫరా చేస్తుంటారు. 
 
గత పారిస్ ఒలింపిక్స్‌ సమయంలో 2 లక్షలకుపైగా పురుష కండోమ్స్‌, 20వేలకుపైగా మహిళల కండోమ్స్‌ను 10,500 మంది అథ్లెట్లకు అందించారు. ఇప్పుడు మిలాన్‌ వేదికగా జరుగుతోన్న వింటర్ ఒలింపిక్స్‌ కోసం 10 వేలు మాత్రమే సప్లయ్ చేయడంతో సమస్య వచ్చింది. 

ఫుట్‌పాత్‌లో బైకును నడుపుతావా? స్కూటర్ రైడర్‌ను అడ్డుకున్న బామ్మ.. వీడియో వైరల్

ఫుట్‌పాత్‌లో బైకును నడుపుతావా? స్కూటర్ రైడర్‌ను అడ్డుకున్న బామ్మ.. వీడియో వైరల్కేరళ కోజికోడ్‌లోని ఎరంజిప్పళం జంక్షన్ వద్ద ఫుట్‌పాత్‌లో ప్రయాణిస్తున్న స్కూటర్ రైడర్‌ను ఒక వృద్ధ మహిళ ధైర్యంగా ఆపిన సంఘటన సోషల్ మీడియాలో సంచలనం సృష్టించింది. చలప్పురం స్థానికురాలైన ప్రభావతి అమ్మ (73) అనే మహిళ ఫుట్‌పాత్ గుండా వాహనం నడుపుతూ ట్రాఫిక్ సిగ్నల్ నుండి తప్పించుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తున్న రైడర్‌ను అడ్డుకుంది. ఆమె ధైర్యాన్ని ప్రదర్శిస్తూ, స్కూటర్ రైడర్ మార్గాన్ని అడ్డుకోవడానికి ఆమె తన కాలును చాచి, తన స్మార్ట్‌ఫోన్‌లో ద్విచక్ర వాహనం నంబర్ ప్లేట్ ఫోటోను కూడా తీసింది.

సభ గౌరవం, మర్యాదను కాపాడాలి: ఏపీ స్పీకర్ అయ్యన్న పాత్రుడు

సభ గౌరవం, మర్యాదను కాపాడాలి: ఏపీ స్పీకర్ అయ్యన్న పాత్రుడుఆంధ్రప్రదేశ్ శాసనసభ స్పీకర్ చింతకాయల అయ్యన్న పాత్రుడు గురువారం రాష్ట్ర శాసనసభలో భావోద్వేగపూరిత విజ్ఞప్తి చేశారు. సభ గౌరవం, మర్యాదను కాపాడాలని సభ్యులను కోరారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ శాసనసభల సంయుక్త సమావేశంలో గవర్నర్ ప్రసంగిస్తున్న సందర్భంగా జరిగిన పరిణామాల నేపథ్యంలో, "ఇటువంటి గౌరవనీయమైన సభ ప్రతిష్టను తగ్గించే హక్కు ఎవరికీ లేదని స్పీకర్ తెలిపారు.

Tirupati Laddus: తిరుపతి లడ్డూలను కల్తీ చేశారు.. సమర్థించుకున్న చంద్రబాబు

Tirupati Laddus: తిరుపతి లడ్డూలను కల్తీ చేశారు.. సమర్థించుకున్న చంద్రబాబుతిరుపతి లడ్డూలను కల్తీ చేశారనే ఆరోపణలను బహిరంగంగా ప్రకటించాలనే తన ప్రభుత్వ నిర్ణయాన్ని ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు సమర్థించుకున్నారు. ఈ విషయాన్ని దాచడం దైవద్రోహం అవుతుందని అన్నారు. శుక్రవారం అసెంబ్లీలో ప్రసంగిస్తూ, ఫలితాలను దాచడం ప్రజల నమ్మకానికి ద్రోహం చేయడమే అవుతుందని ముఖ్యమంత్రి అన్నారు. భవిష్యత్తులో తేడాలు తలెత్తితే, ప్రభుత్వం బాధ్యత వహించాల్సి ఉంటుంది.

మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో మంత్రి వివేక్‌కు భంగపాటు - బీఆర్ఎస్ విజయం

మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో మంత్రి వివేక్‌కు భంగపాటు - బీఆర్ఎస్ విజయంతెలంగాణ రాష్ట్ర మున్సిపల్ ఎన్నికల ఓట్ల లెక్కింపు కొనసాగుతోంది. ఇప్పటికే కొన్ని స్థానాల ఫలితాలు వెల్లడయ్యాయి. మొత్తం 136 కౌంటింగ్ కేంద్రాల వద్ద పోస్టల్ బ్యాలెట్ ఓట్ల లెక్కింపు పూర్తయింది. ప్రస్తుతం వెలువడిన ఫలితాలు, కొనసాగుతున్న ట్రెండ్ ప్రకారం కాంగ్రెస్ పార్టీ భారీ ఆధిక్యతను కొనసాగిస్తోంది.

తెలంగాణ మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో మా పార్టీ బలపడింది : రాష్ట్ర చీఫ్ రామచందర్ రావు

తెలంగాణ మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో మా పార్టీ బలపడింది : రాష్ట్ర చీఫ్ రామచందర్ రావుతెలంగాణ రాష్ట్ర మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో తమ పార్టీ బలపడిందని ఆ పార్టీ రాష్ట్ర శాఖ అధ్యక్షుడు రామచందర్ రావు అన్నారు. శుక్రవారం వెలువడుతున్న మున్సిపల్ ఎన్నికల ఫలితాలపై ఆయన విలేకరులతో మాట్లాడుతూ, ఇప్పటి వరకు వెలువడిన ఫలితాల్లో 250 వార్డుల్లో గెలిచాం. సింగిల్‌ లార్జెస్ట్‌ పార్టీగా 6 మున్సిపాలిటీల్లో భాజపా నిలిచింది. కరీంనగర్‌, నిజామాబాద్‌ కార్పొరేషన్లు కైవసం చేసుకోబోతున్నాం. నారాయణపేట, ఆదిలాబాద్‌, రాయికల్‌లో మా పార్టీ అభ్యర్థులే ఛైర్మన్లు అవుతారు. ఎక్స్‌ అఫిషియో, స్వతంత్రుల మద్దతుతో ఛైర్మన్‌ పదవులు దక్కించుకుంటాం.

ఓటీటీలో బిగ్గెస్ట్ ఓపెనింగ్‌ రికార్డ్ క్రియేట్ చేసిన మన శంకరవర ప్రసాద్ గారు

ఓటీటీలో బిగ్గెస్ట్ ఓపెనింగ్‌ రికార్డ్ క్రియేట్ చేసిన మన శంకరవర ప్రసాద్ గారుమెగాస్టార్ చిరంజీవి, అనిల్ రావిపూడి సంక్రాంతి బ్లాక్ బస్టర్ మన శంకర వర ప్రసాద్ గారు, డిజిటల్ వరల్డ్ లో మరో రికార్డును బద్దలు కొట్టింది. సంక్రాంతి సందర్భంగా థియేటర్లలో అద్భుతాలు సృష్టించి, ప్రపంచవ్యాప్తంగా 400 కోట్లకు పైగా వసూళ్లతో బిగ్గెస్ట్ రీజినల్ హిట్‌గా నిలిచిన ఈ చిత్రం ఇప్పుడు OTTలో అదరగొడుతోంది. ZEE5లో ప్రీమియర్ తెలుగు సినిమా ఇంతకు ముందు ఎన్నడూ చూడని చారిత్రాత్మక విజయాన్ని సాధించింది

Srivishnu: విష్ణు విన్యాసం లో శ్రీ విష్ణు, నయన సారిక ల లవ్లీ కెమిస్ట్రీ

Srivishnu: విష్ణు విన్యాసం లో శ్రీ విష్ణు, నయన సారిక ల లవ్లీ కెమిస్ట్రీశ్రీ విష్ణు 'విష్ణు విన్యాసం' అనే యూనిక్ ప్రాజెక్ట్‌తో అలరించబోతున్నారు. నూతన దర్శకుడు యదునాథ్ మారుతి రావు ఈ చిత్రానికి దర్శకత్వం. శ్రీ సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర సినిమాస్ బ్యానర్‌పై సుమంత్ నాయుడు జి నిర్మించిన ఈ చిత్రాన్ని హేమ, షాలిని సమర్పిస్తున్నారు, సుబ్రహ్మణ్యం నాయుడు జి, రామచారి ఎం సహ నిర్మాతలుగా వ్యవహరిస్తున్నారు. ఈ సినిమా టైటిల్ గ్లింప్స్‌, ఫస్ట్ సింగిల్ 'దేఖో విష్ణు విన్యాసం'కు అద్భుతమైన రెస్పాన్స్ వచ్చింది.

Jagapathi Babu: డబ్బంటే పిచ్చి వుంటే అది జబ్బు : జగపతిబాబు

Jagapathi Babu: డబ్బంటే పిచ్చి వుంటే అది జబ్బు : జగపతిబాబుమనిషి జీవితానికి అవసరాలకు డబ్బు ప్రధానం అది ఒక భాగమైతే దానిని పిచ్చిగా భావిస్తూ దాని చుట్టూ తిరిగితే జీవితమే పూర్తవుతుందని సీనియర్ నటుడు జగపతిబాబు సూక్తులు చెబుతున్నారు. ఇటీవలే సోషల్ మీడియాలో ఆయన తనదైన శైలిలో కొన్ని సూచనలు కూడా చేస్తున్నారు. తాజాగా ప్రముఖ పాడ్‌కాస్ట్ షోలో ఆయన చేసిన వ్యాఖ్యలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి. ముఖ్యంగా డబ్బు గురించి ఆయన చెప్పిన మాటలు అందరినీ ఆలోచింపజేస్తున్నాయి.

డిస్ట్రిబ్యూటర్లతోపాటు ప్రేక్షకుడూ హ్యాపీ అయ్యేలా ఫంకీ వుంది : సూర్యదేవర నాగవంశీ

డిస్ట్రిబ్యూటర్లతోపాటు ప్రేక్షకుడూ హ్యాపీ అయ్యేలా ఫంకీ వుంది : సూర్యదేవర నాగవంశీనేడు(ఫిబ్రవరి 13) ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చిన 'ఫంకీ' చిత్రం, థియేటర్లలో నవ్వుల వర్షం కురిపిస్తూ, అన్ని వర్గాల ప్రేక్షకుల ప్రశంసలు అందుకుంటోంది. ఈ నేపథ్యంలో చిత్ర బృందం సక్సెస్ ప్రెస్ మీట్ నిర్వహించి, ప్రేక్షకులకు కృతజ్ఞతలు తెలిపింది.

వారణాసి సైన్స్ ఫిక్షన్ ఫీల్ కనిపిస్తున్నా... ఎస్.ఎస్.రాజమౌళి క్లారిటీ

వారణాసి సైన్స్ ఫిక్షన్ ఫీల్ కనిపిస్తున్నా... ఎస్.ఎస్.రాజమౌళి క్లారిటీమహేశ్ బాబు, రాజమౌళి కాంబినేషన్‌లో వారణాసి పేరుతో ఓ చిత్రం తెరకెక్కుతోంది. ఈ సినిమా ఏ స్థాయిలో ఉంటుందన్నది ప్రేక్షకుల ఊహకే ఆ చిత్ర దర్శకుడు వదిలేశారు. తన సినిమాల కథలను ముందుగానే చెప్పే రాజమౌళి.. ఈ దఫా మాత్రం అందుకు భిన్నంగా టైటిల్ గ్లింప్స్‌తో ప్రతి ఒక్కరిలోనూ ఆసక్తి నెలకొలేలా చేశారు. ఈ గ్లింప్స్ ఆధారంగా ఒక్కొక్కరు ఒక్కో విధంగా ఊహించుకుంటున్నారు.
వార్తలు

తెలుగు సినిమా

ఆరోగ్యం

ప్రేమాయణం

ఆధ్యాత్మికం

యోగా

హాస్యం

భవిష్యవాణి

