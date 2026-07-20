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ఫిఫా వరల్డ్ కప్ 2026 : ఉత్కంఠభరిత మ్యాచ్లో స్పెయిన్ విజేత
ఫిఫా వరల్డ్ కప్ 2026 ఫైనల్ పోరు అత్యంత ఉత్కంఠభరితంగా సాగింది. ఆదివారం రాత్రి జరిగిన ఈ పోటీలో అర్జెంటీనా జట్టును 1-0 తేడాతో స్పెయిన్ ఓడించి, విశ్వవిజేతగా నిలిచింది. స్పెయిన్ విజేతగా నిలవడం ఇది రెండోసారి కావడం గమనార్హం. నిర్ణీత సమయంలో ఇరు జట్లు గోల్స్ చేయడంలో విఫలమవడంతో మ్యాచ్ అదనపు సమయానికి దారి తీసింది. ఈ సమయంలో ఫెర్రాన్ టోర్రెస్ అద్భుతమైన గోల్తో స్పెయిన్కు చిరస్మరణీయ విజయాన్ని అందించాడు.
ఈ ఫైనల్ పోరు ఆద్యంతం హోరాహోరీగా సాగింది. టోర్నమెంట్ ఆసాంతం అద్భుతమైన డిఫెన్స్తో ఆడి, కేవలం ఒకే గోల్ సమర్పించుకున్న స్పెయిన్కు, అర్జెంటీనా గట్టి పోటీ ఇచ్చింది. అర్జెంటీనా రక్షణ శ్రేణిని ఛేదించేందుకు స్పానిష్ ఆటగాళ్లు తీవ్రంగా శ్రమించారు. మ్యాచ్లో కీలక మలుపు 90 నిమిషాల ఆట ముగిసే సమయంలో చోటుచేసుకుంది. అర్జెంటీనా ఆటగాడు ఎంజో ఫెర్నాండెజ్కు రిఫరీ రెండోసారి ఎల్లో కార్డు చూపించడంతో, అది రెడ్ కార్డుగా మారి అతను మైదానం వీడాల్సి వచ్చింది. దీంతో అర్జెంటీనా 10 మంది ఆటగాళ్లతోనే అదనపు సమయంలో ఆడాల్సి రావడం స్పెయిన్కు కలిసొచ్చింది. ఈ అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకున్న స్పెయిన్, మ్యాచ్ 115వ నిమిషంలో ఫెర్రాన్ టోర్రెస్ ద్వారా గోల్ సాధించి విజయాన్ని ఖాయం చేసుకుంది.
మ్యాచ్ అనంతరం విజేత గోల్ చేసిన ఫెర్రాన్ టోర్రెస్ మాట్లాడుతూ, ఈ గోల్ యావత్ స్పెయిన్ దేశానికి అంకితమని అన్నాడు. టోర్నమెంట్లో తన ఆటతీరుపై విమర్శలు వచ్చిన నేపథ్యంలో, కీలక సమయంలో జట్టుకు విజయాన్ని అందించడం ఎంతో ఉపశమనాన్ని ఇచ్చిందని భావోద్వేగంగా చెప్పాడు.
ఈ చారిత్రక విజయంతో స్పెయిన్కు భారీ జాక్పాట్ కూడా దక్కింది. బీబీసీ కథనం ప్రకారం, విజేతగా నిలిచిన స్పెయిన్కు ప్రైజ్ మనీ రూపంలో ఏకంగా 51 మిలియన్ డాలర్లు (భారత కరెన్సీలో సుమారు రూ.492.86 కోట్లు) అందనున్నాయి. మరోవైపు, ఫైనల్లో పోరాడి ఓడిన రన్నరప్ అర్జెంటీనాకు కూడా 34 మిలియన్ డాలర్లు (సుమారు రూ.327.37 కోట్లు) ప్రైజ్ మనీగా లభించనుంది. ఈసారి ఫిఫా ప్రపంచకప్ కోసం రికార్డు స్థాయిలో 871 మిలియన్ డాలర్ల (సుమారు రూ.8385 కోట్లు) ప్రైజ్ మనీని కేటాయించింది.
ఈ మొత్తంలో మూడో స్థానంలో నిలిచిన జట్టుకు 30 మిలియన్ డాలర్లు, నాలుగో స్థానంలోని జట్టుకు 28 మిలియన్ డాలర్లు అందుతాయి. క్వార్టర్ ఫైనల్స్లో ఓడిన జట్లకు (5 నుంచి 8వ స్థానం) 20 మిలియన్ డాలర్ల చొప్పున, అలాగే టోర్నీలో పాల్గొన్న మొత్తం 48 జట్లకు వాటి ప్రదర్శన ఆధారంగా వేర్వేరు స్థాయిలలో ప్రైజ్ మనీని పంపిణీ చేయనున్నారు. అన్ని జట్లకు కలిపి సుమారు 703 మిలియన్ డాలర్లు పంచుతుండగా, మిగిలిన 168 మిలియన్ డాలర్లను ప్రదర్శనతో సంబంధం లేకుండా పాల్గొన్న అన్ని జట్లకు సమానంగా పంచనుండటం విశేషం.
హైదరాబాద్లో ఏడబ్ల్యూఎస్ డేటా సెంటర్ కార్యకలాపాల విస్తరణ
హైదరాబాద్: ఏడబ్ల్యూఎస్ (ఆసియా పసిఫిక్) హైదరాబాద్ రీజియన్ నిరంతర విస్తరణను సూచిస్తూ, అమెజాన్ వెబ్ సర్వీసెస్(ఏడబ్ల్యూఎస్) తెలంగాణ గౌరవ ముఖ్యమంత్రి శ్రీ ఎ. రేవంత్ రెడ్డి గారితో కలిసి హైదరాబాద్లో కొత్త డేటా సెంటర్కు శంకుస్థాపన చేసింది. దేశవ్యాప్తంగా కృత్రిమ మేధస్సు, క్లౌడ్ డిమాండ్ వేగవంతం అవుతున్న తరుణంలో, భారతదేశ డిజిటల్ భవిష్యత్తు పట్ల అమెజాన్కు ఉన్న ప్రగాఢమైన నిబద్ధతను ఈ కార్యక్రమం తెలియజేస్తుంది.
ఆంధ్రప్రదేశ్లో రుణ వితరణ: రూ.393.17 కోట్ల రుణాలను మంజూరు చేసిన కెనరా బ్యాంక్, రూ. 36.85 లక్షల సీఎస్ఆర్ సాయం
పల్నాడు: ఆంధ్రప్రదేశ్లోని పల్నాడు జిల్లాలో శుక్రవారం, 17 జూలై 2026న జరిగిన రుణ వితరణ కార్యక్రమంలో పాల్గొనడం ద్వారా ఆర్థిక సమ్మిళితం, సమ్మిళిత వృద్ధి పట్ల తన నిబద్ధతను కెనరా బ్యాంక్ పునరుద్ఘాటించింది. ఈ రుణ వితరణ కార్యక్రమాన్ని రాష్ట్ర స్థాయి బ్యాంకర్ల సమితి నిర్వహించింది. ఈ కార్యక్రమానికి గౌరవనీయులైన కేంద్ర ఆర్థిక- కార్పొరేట్ వ్యవహారాల శాఖ మంత్రి శ్రీమతి నిర్మలా సీతారామన్, గౌరవ ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి శ్రీ నారా చంద్రబాబు నాయుడు ముఖ్య అతిథులుగా విచ్చేశారు. కెనరా బ్యాంక్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ అండ్ సీఈఓ శ్రీ బ్రజేష్ కుమార్ సింగ్, ఇతర ప్రముఖులతో కలిసి అర్హులైన లబ్ధిదారులకు రుణ మంజూరు పత్రాలను పంపిణీ చేశారు
వందేమాతరాన్ని అవమానిస్తే మూడేళ్ల జైలుశిక్ష : కేంద్రం
నెలకు ఇంటి అద్దె రూ.80 వేలు.. అయినా క్యాబ్ డ్రైవర్
చాలా మంది చేతిలో డబ్బులు ఉంటే అనేక మంది పని చేసేందుకు అనాసక్తి చూపుతుంటారు. కానీ, ఢిల్లీలోని ఓ వ్యక్త నెలకు ఇంటి అద్దెగా రూ.80 వేలు ఆదాయం వస్తున్నా.. క్యాబ్ డ్రైవర్గా పని చేస్తున్నాడు. రోజుకు ఏకంగా 12 గంటలపాటు క్యాబ్ నడుపుతున్నాడు. అదనంగా డబ్బు సంపాదించాలనే ఆశతో కాదు. తనను ఎవరూ పనికిరాని వ్యక్తిగా చూడకూడదనే ఆత్మగౌరవంతో క్యాబ్ డ్రైవర్గా పని చేస్తున్నట్టు వెల్లడించారు. ఈ కథను ఓ కంటెంట్ క్రియేటర్ సోషల్ మీడియాలో పంచుకోవడంతో వేలాది మందిని ఆలోచింపజేస్తోంది.
నిలకడగా వాంగ్చుక్ ఆరోగ్యం... కాక్రోచ్ మార్చ్ను విజయవంతం చేయాలంటూ పిలుపు
ప్రముఖ సామాజిక ఉద్యమకారుడు సోనమ్ వాంగ్చుక్ ఆరోగ్యం నిలకడగా ఉంది. నీట్ యూజీ 2026 ప్రశ్నపత్రం లీకేజీ కేసులో కేంద్ర విద్యాశాఖామంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ రాజీనామా చేయాలన్న ప్రధాన డిమాండ్తో ఆయన గత కొన్ని రోజులుగా నిరాహారదీక్ష చేస్తున్న విషయం తెల్సిందే. అయితే, ఆయన ఆరోగ్యం మరింతగా క్షీణించింది. దీంతో ఢిల్లీ హైకోర్టు ఆదేశాల మేరకు.. అత్యవసర వైద్య సేవలు అందించేందుకే వాంగ్చుక్ను జంతర్మంతర్లోని దీక్షా స్థలి నుంచి ఆస్పత్రికి తరలించినట్లు ఢిల్లీ పోలీసులు వెల్లడించారు.
'రామాయణం' చిత్రం కాదు.. భారత్ను ప్రపంచానికి పరిచయం చేస్తే ప్రయాణం : రకుల్ ప్రీత్ సింగ్
ప్రతిష్టాత్మకంగా తెరకెక్కుతున్న చిత్రం 'రామాయణం' చిత్రంలో భాగం కావడం తనకు గర్వకారణంగా ఉందని, ఇది ఒక చిత్రం కాదని, భారత్ను ప్రపంచానికి పరిచయం చేసే ప్రయాణం అని హీరోయిన్ రకుల్ ప్రీత్ సింగ్ అన్నారు. ఢిల్లీలో జరిగిన రామాయణం ట్రైలర్ లాంచ్ కార్యక్రమంలో ఆమె పాల్గొని మాట్లాడుతూ, ఇది కేవలం ఒక చిత్రం కాదని, భారత చరిత్ర, సంస్కృతి, వారసత్వాన్ని ప్రపంచానికి పరిచయం చేసే గొప్ప ప్రయాణమని చెప్పింది. ఈ చిత్రంలో ప్రేక్షకులు ఓ అద్భుతమైన ప్రపంచంలోకి అడుగుపెట్టబోతున్నారని తెలిపింది.
అవకాశాల కోసం దిగజారను : కాజల్ అగర్వాల్
సినిమా అవకాశాల కోసం దిగజారబోనని నటి కాజల్ అగర్వాల్ అన్నారు. పైగా, తన మనసు చెప్పిందే తాను వింటానని, అవకాశాల కోసం అన్నింటికీ ఎస్ చెప్పనని స్పష్టం చేసారు. అదేసమయంలో తల్లిగా మారిన తర్వాత కథల ఎంపికలో మరింత జాగ్రత్తగా ఉంటున్నానని వెల్లడించారు. పైగా, తనకు కొడుకు గర్వపడేలా సినిమాలు చేయడమే లక్ష్యమని కాజల్ అగర్వాల్ వెల్లడించారు. అలాగే, సోషల్ మీడియాను ఆమె బ్రెయిన్ పాయిజినింగ్గా అభివర్ణించారు.
72వ జాతీయ చలనచిత్ర అవార్డుల్లో రెండు ప్రతిష్ఠాత్మక పురస్కారాలు అందుకున్న బ్రహ్మయుగం
నైట్ షిఫ్ట్ స్టూడియోస్, వై నాట్ స్టూడియోస్ నిర్మించిన ‘బ్రహ్మయుగం’ చిత్రం 72వ జాతీయ చలనచిత్ర అవార్డులు (2024)లో రెండు ప్రతిష్ఠాత్మక పురస్కారాలను అందుకున్నది. ఈ చిత్రానికి లభించిన అవార్డులు: ఉత్తమ ప్రధాన నటుడు- మమ్ముట్టి ఉత్తమ సినిమాటోగ్రఫీ- షెహ్నాద్ జలాల్ ‘కొడుమోన్ పొట్టి’ పాత్రలో అసాధారణ నటనతో ప్రేక్షకులను, విమర్శకులను విశేషంగా ఆకట్టుకున్న శ్రీ మమ్ముట్టి గారికి హృదయపూర్వక అభినందనలు తెలియజేస్తున్నాము. అలాగే, తన అద్భుతమైన ఛాయాగ్రహణంతో చిత్రానికి ప్రత్యేకమైన దృశ్య వైభవాన్ని అందించిన షెహ్నాద్ జలాల్ గారికి ప్రత్యేక అభినందనలు.
New Delhi: 72వ జాతీయ చలనచిత్ర పురస్కారాల విజేతల ప్రకటన వెలువడింది
'కమిటీ కురొల్లొ' ఉత్తమ తెలుగు చిత్రం పురస్కారాన్ని గెలుచుకుంది. యదు వంశీ దర్శకత్వంలో, నిహారిక కొణిదెల దర్శకత్వంలో రూపొందిన ఈ చిత్రంతో యదు వంశీ దర్శకుడిగా పరిచయమయ్యారు. ఈ చిత్రం పలువురు కొత్త నటీనటులను, సాంకేతిక నిపుణులను పరిచయం చేయడమే కాకుండా, ఉత్తమ మేకప్ పురస్కారాన్ని కూడా గెలుచుకుంది. ఈ గౌరవాన్ని పి. రవికుమార్ అందుకున్నారు.
L.B. Sriram: ఆలస్యంగా గుర్తించినందుకు అవమానంగా ఉంది : ఎల్. బి. శ్రీరామ్
ఈ సందర్భంగా చిత్రం గురించి ఎల్.బి. శ్రీరామ్ మాట్లాడుతూ... సినిమాలో అయితే జడ్జి స్థానంలో నిలుచున్నాను. కానీ వేదికపైన ఈ సినిమా గురించి మాట్లాడాలంటే ఎంతో ఆనందంగా ఉంది. ఇంత గొప్ప దర్శకుడ్ని ఇంత ఆలస్యంగా గుర్తించడానికి అవమానంగా ఉంది నాకు. ఇండస్ట్రీ ఇప్పటి వరకు ఈయనను ఎందుకు గుర్తించలేదు అని నాకు అనిపిస్తుంది. నాకు ఆయన సినిమాల్లో అనేక పాత్రలు ఇచ్చారు. చాలా మల్టీ ట్యాలెంటెడ్ ఆయన. జర్నలిజాన్ని సెకండరీగా పెట్టుకుని సినిమాలు తీస్తూ చేతులు కాల్చుకోవడం అయిపోయింది.