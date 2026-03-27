శుక్రవారం, 27 మార్చి 2026
  • Follow us
  1. క్రీడలు
  2. ఇతర క్రీడలు
  3. వార్తలు
Written By సెల్వి
Last Updated : శుక్రవారం, 27 మార్చి 2026 (11:43 IST)

లాస్ ఏంజిల్స్ 2028 ఒలింపిక్స్: జూన్ 11, 2026 నుండి మార్చి 31, 2028 వరకు.. మొదటి దశలో..?

World Skate
లాస్ ఏంజిల్స్ 2028 ఒలింపిక్ క్రీడల కోసం స్కేట్‌బోర్డింగ్ పార్క్- స్కేట్‌బోర్డింగ్ స్ట్రీట్ విభాగాలలో ఒలింపిక్ అర్హత వ్యవస్థ నియమాలను వరల్డ్ స్కేట్ గురువారం ప్రకటించింది. ఈ అర్హత మార్గంలో రెండు దశలు ఉంటాయి. మొదటి దశలో వరల్డ్ స్కేట్‌ బోర్డింగ్ టూర్ (డబ్ల్యూఎస్టీ) ఉంటుంది. ఇది జూన్ 11, 2026 నుండి మార్చి 31, 2028 వరకు జరుగుతుంది. రెండవ దశలోకి ప్రవేశించడానికి ఇదే ఏకైక మార్గంగా పనిచేస్తుంది. 
 
ప్రతి జాతీయ జట్టు ఒక్కో డబ్ల్యూఎస్టీ ఈవెంట్‌కు గరిష్టంగా ముగ్గురు అథ్లెట్లను నమోదు చేసుకోవచ్చు. అంతేకాకుండా, సదరు ఈవెంట్ ప్రారంభానికి 60 రోజుల ముందు నాటికి వరల్డ్ స్కేట్‌బోర్డింగ్ ర్యాంకింగ్‌లో టాప్-30లో స్థానం సంపాదించడం ద్వారా ఒక్కో దేశం నుండి అదనంగా ఆరుగురు అథ్లెట్లు ప్రవేశం పొందవచ్చని వరల్డ్ స్కేట్ ప్రకటించింది.
 
రెండవ దశ ఏప్రిల్ 1, 2028 నుండి జూన్ 11, 2028 వరకు జరుగుతుంది. ఇందులో వరల్డ్ స్కేట్ నిర్ధారించిన ప్రకారం, ప్రతి విభాగం, లింగంలో టాప్ 44 మంది కోసం ప్రత్యేక పోటీల సిరీస్ ఉంటుంది. ఫేజ్-2లో పాల్గొనే తమ విభాగంలోని 44 మంది అర్హతగల అథ్లెట్లలో వారి అర్హత స్థానాన్ని బట్టి, ఈ 176 మంది అథ్లెట్లకు ప్రారంభంలోనే సమాన క్రమంలో ఫేజ్-2 పాయింట్ల బేస్‌లైన్ ఇవ్వబడుతుంది.
 
 ప్రతి జట్టులో గరిష్టంగా ముగ్గురు అర్హతగల అథ్లెట్లు ఉంటారని వరల్డ్ స్కేట్ కూడా ప్రకటించింది. ఆతిథ్య దేశం నుండి కనీసం ఒక అథ్లెట్ (ర్యాంకింగ్ ద్వారా ఇప్పటికే అర్హత సాధించకపోతే), ప్రతి ఖండం నుండి కనీసం ఒకరు గేమ్స్‌కు అర్హత సాధిస్తారు. యూనివర్సాలిటీ కోటా ద్వారా అర్హత సాధించడానికి, తక్కువ ప్రాతినిధ్యం ఉన్న దేశాలు, ప్రాంతాల నుండి అర్హతగల అథ్లెట్లకు కూడా ఒక స్థానం ఉంది.

Smartphone: వీఓఏలకు స్మార్ట్‌ఫోన్‌లను పంపిణీ చేయనున్న ఏపీ సర్కారు

Smartphone: వీఓఏలకు స్మార్ట్‌ఫోన్‌లను పంపిణీ చేయనున్న ఏపీ సర్కారుగ్రామీణ పేదరిక నిర్మూలన ప్రయత్నాలను బలోపేతం చేసే లక్ష్యంతో, ఏపీ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఉన్న 27,500 మంది గ్రామ సంఘాల సహాయకులకు (వీఓఏలకు) రాష్ట్ర ప్రభుత్వం స్మార్ట్‌ఫోన్‌లను పంపిణీ చేయనుంది. గ్రామీణ పేదరిక నిర్మూలన శాఖ మంత్రి కొండపల్లి శ్రీనివాస్ గురువారం ఈ విషయాన్ని ప్రకటించారు. గ్రామీణ పేదరికాన్ని నిర్మూలించడానికి ప్రభుత్వం కట్టుబడి ఉందని ఆయన అన్నారు.

అమెరికాలో BA.3.2 వేరియంట్ కోవిడ్ స్ట్రెయిన్ తొలి కేసు - భారత్‌లో ఒక్క కేసు కూడా లేదు

అమెరికాలో BA.3.2 వేరియంట్ కోవిడ్ స్ట్రెయిన్ తొలి కేసు - భారత్‌లో ఒక్క కేసు కూడా లేదుదక్షిణాఫ్రికా నుండి వచ్చిన ఒక కొత్త కోవిడ్ వేరియంట్ అమెరికాలో నెమ్మదిగా వ్యాపిస్తోందని సెంటర్స్ ఫర్ డిసీజ్ కంట్రోల్ అండ్ ప్రివెన్షన్ (సీడీసీ) తెలిపింది. ఈ ఆరోగ్య సంస్థ ప్రకారం, ఫిబ్రవరి 11 నాటికి 23 దేశాలలో SARS-CoV-2 BA.3.2 వేరియంట్ కనుగొనబడింది. BA.3.2 మొదటిసారిగా నవంబర్ 2024లో దక్షిణాఫ్రికాలో కనిపించింది. ఇది అన్ని రోగనిరోధక వ్యవస్థలను తప్పించుకునే సామర్థ్యాన్ని కలిగి ఉందని శాస్త్రవేత్తలు హెచ్చరించారు.

Amaravati: రూ.1,000 కోట్ల పెట్టుబడితో అమరావతిలో ఏఐ ప్లస్ క్యాంపస్‌.. భారీ వర్శిటీలు

Amaravati: రూ.1,000 కోట్ల పెట్టుబడితో అమరావతిలో ఏఐ ప్లస్ క్యాంపస్‌.. భారీ వర్శిటీలుఆంధ్రప్రదేశ్ రాజధాని అమరావతి, తన పరిపాలనా పాత్రను దాటి వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతూ, భారతదేశంలోని అగ్రశ్రేణి విద్యా కేంద్రాలలో ఒకటిగా ఆవిర్భవిస్తోంది. వ్యూహాత్మక రాష్ట్ర ప్రణాళికల మద్దతుతో, ఈ ప్రాంతం ఇప్పుడు ఉన్నత జాతీయ, అంతర్జాతీయ సంస్థలను ఆకర్షిస్తూ, రాజధానిని విద్యాపరమైన శ్రేష్ఠతకు ఒక సమగ్ర కేంద్రంగా మారుస్తోంది. ఈ నూతన అభివృద్ధి తరంగానికి బిర్లా ఇన్‌స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ అండ్ సైన్స్ (బిట్స్ పిలానీ), ఎక్స్‌ఎల్‌ఆర్‌ఐ జేవియర్ స్కూల్ ఆఫ్ మేనేజ్‌మెంట్ వంటి అగ్రశ్రేణి సంస్థల నుండి రాబోతున్న క్యాంపస్‌లు నాయకత్వం వహిస్తున్నాయి.

ఆర్ఎస్ఎస్ కోసం గాయకుడిగా మారిన బీజేపీ నేత బండి సంజయ్ (video)

ఆర్ఎస్ఎస్ కోసం గాయకుడిగా మారిన బీజేపీ నేత బండి సంజయ్ (video)బీజేపీ నేత బండి సంజయ్ గాయకుడిగా మారారు. బండి సంజయ్ ఆర్‌ఎస్‌ఎస్ సూత్రాలను ప్రజల్లో మరింత విస్తృతంగా వ్యాప్తి చేయాలనే లక్ష్యంతో ఆయన ఈ పాటలకు తన గాత్రాన్ని అందించారు. ఈ పాటల ప్రచార క్లిప్‌లు ఇప్పటికే సోషల్ మీడియాలో విడుదలయ్యాయి. బండి సంజయ్ గానంతో కూడిన ఈ ప్రోమోలు వైరల్ అయ్యి, మద్దతుదారులు, విమర్శకుల దృష్టిని ఆకర్షిస్తున్నాయి.

అమెరికా గెలవదు - ఇరాన్ ఓడిపోదు : రాందేవ్ బాబా జోస్యం

అమెరికా గెలవదు - ఇరాన్ ఓడిపోదు : రాందేవ్ బాబా జోస్యంపశ్చిమాయాసియాలో ఉద్రిక్త పరిస్థితులకు కారణంగా ఉన్న అమెరికా - ఇరాన్ యుద్ధంపై ప్రముఖ యోగా గురువు రాందేవ్ బాబా జోస్యం చెప్పారు. ఈ యుద్ధంలో అమెరికా విజయం సాధించలేదని, అలాగని ఇరాన్ ఓడిపోదని అభిప్రాయపడ్డారు. హరిద్వార్‌లోని పతంజలి యోగాపీఠ్‌లో గురువారం జరిగిన శ్రీరామ నవమి వేడుకల సందర్భంగా ఆయన పాల్గొని మీడియాతో మాట్లాడారు.

Watch More Videos

Sharwa : జీవితంలో ముగ్గురిని మాత్రం మర్చిపోకండి అంటూ శర్వా పాఠాలు

Sharwa : జీవితంలో ముగ్గురిని మాత్రం మర్చిపోకండి అంటూ శర్వా పాఠాలుబైకర్ మూవీ కథానాయకుడు సినిమా ప్రమోషన్స్‌లో భాగంగా మదనపల్లిలోని మిట్స్‌లో ఈవెంట్‌ను నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమంలో ఆయన వారికి స్పూర్తి కలిగించే మాటలు మాట్లాడారు. తన అనుభవంలోంచి తెలుసుకున్న విషయాలుగా అవి అనిపించాయి. జీవితంలో ముగ్గురిని మాత్రం మర్చిపోకండి: ఒకరు మీ కష్టంలో మీతో ఉన్న వాళ్లును మర్చిపోకండి. రెండు.. మీరు కష్టంలో ఉన్నప్పుడు వదిలేసిన వాళ్లని, మూడు.. మిమ్మల్ని కష్టంలోకి నెట్టిన వాళ్లను అస్సలు మరిచిపోకండి అంటూ ఆవేశంగా అన్నారు.

Allu Arjun,: రామ్ చరణ్ కు శుభాకాంక్షలు తెలిపిన అల్లు అర్జున్, పవన్, చిరంజీవి, నీహారిక

Allu Arjun,: రామ్ చరణ్ కు శుభాకాంక్షలు తెలిపిన అల్లు అర్జున్, పవన్, చిరంజీవి, నీహారికశుక్రవారం 2026 మార్చి 27న శ్రీరామ నవమిగా కూడా కావడంతో రామ్ చరణ్ స్వయంగా పండుగ సందర్భంగా ప్రోమో వీడియోను పంచుకుంటూ అందరికీ పండుగ శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. చిరంజీవి తన ఎదుగుదలను ప్రశంసిస్తూ పంచుకున్న చిన్ననాటి ఫోటోలు పెట్టి ఆశీర్వదించారు. అలాగే అల్లు అర్జున్ సినిమాపై చేసిన సరదా వ్యాఖ్య, పవన్ కళ్యాణ్ తన అంకితభావంపై పంపిన అధికారిక సందేశం వరకు కుటుంబ సభ్యుల నుండి శుభాకాంక్షలు వెల్లువెత్తాయి. నీహారిక కొణిదెల కూడా తన అన్నయ్యకు విషెస్ చెబుతూ పోస్ట్ చేసింది. ఇక సినీరంగ ప్రముఖులు సుకుమార్ కూడా శుభాకాంక్షలు తెలిపారు.

Namit Malhotra: రామాయణం గురించి అప్ డేట్ ఇచ్చిన నమిత్ మల్హోత్రా

Namit Malhotra: రామాయణం గురించి అప్ డేట్ ఇచ్చిన నమిత్ మల్హోత్రాబాలీవుడ్ లో రామాయణ్ సినిమా నిర్మిస్తున్నారు నమిత్ మల్హోత్రా. ఇందులో రణబీర్ కపూర్ రాముడిగా, యశ్ రావణాసుడిగా నటిస్తున్నారు. ఈ చిత్రానికి సంబంధించి ఇదివరకే చిన్నపాటి విజువల్ గ్లింప్స్ విడుదలైంది. అయితే ఈరోజు శ్రీరామ నవమి సందర్భంగా ప్రేక్షకులు రామాయణ ఇతిహాసం ఆధారంగా రూపొందిన చిత్రాల నుండి సాంప్రదాయబద్ధంగా ప్రత్యేకమైన అప్‌డేట్‌లను ఆశించారు. అయితే అందుకు తగినట్లుగా నిర్మాత ఓ ప్రకటన చేశారు.

Ramcharan: సూడబ్బి.. ఆటే నా పొగరు అంటున్న పెద్ది పెహెల్వాన్

Ramcharan: సూడబ్బి.. ఆటే నా పొగరు అంటున్న పెద్ది పెహెల్వాన్పెద్ది రెడ్డిగా రాబోతున్న పెద్ది పెహెల్వాన్ గ్లింప్స్ వచ్చేసింది. రామ్ చరణ్ పుట్టినరోజు అయిన నేడు శ్రీరామనమవి సందర్భంగా చిత్ర యూనిట్ విడుదలచేసింది. ఇందులోనూ రాముడు భక్తుడు హనుమంతుని గెటప్ లో కండలు తిరిగిన శరీరంతో కుస్తీ పోరాటాలు చేసే విధంగా గ్లింప్స్ వున్నాయి. సూడబ్బి.. ఆటే నా పొగరు..’ అనే రామ్ చరణ్ గదను మీదవేసుకుని ఎదురుగా పోరాడే వ్యక్తిపై సందిస్తున్న అస్త్రంగా వుంది.

పవన్ కళ్యాణ్ పర్మిషన్ ఇవ్వగానే 'బ్రో-2' : దర్శక నటుడు సముద్రఖని

పవన్ కళ్యాణ్ పర్మిషన్ ఇవ్వగానే 'బ్రో-2' : దర్శక నటుడు సముద్రఖనిపవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ అనుమతి ఇవ్వగానే 'బ్రో' మూవీకి సీక్వెల్ రూపొందిస్తామని ప్రముఖ నటుడు, దర్శకుడు సముద్రఖని వెల్లడించారు. బుధవారం చెన్నైలో ఆయన ప్రధాన పాత్రను పోషించిన 'కార్మేని సెల్వం' చిత్రం ట్రైలర్ లాంచ్ వేడుక జరిగింది. ఇందులో ఆయన మాట్లాడుతూ, 'బ్రో' సీక్వెల్ ప్రారంభించడం అనేది తన చేతుల్లో లేదన్నారు. పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ అనుమతి ఇవ్వగానే రెండో భాగం ప్రారంభిస్తానని తెలిపారు. కాగా 'బ్రో' మొదటి భాగం గత 2023లో రాగా, ఘన విజయం సాధించిన విషయం తెల్సిందే.
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

వార్తలు

తెలుగు సినిమా

ఆరోగ్యం

ప్రేమాయణం

ఆధ్యాత్మికం

యోగా

హాస్యం

భవిష్యవాణి

Copyright 2026, Webdunia.com