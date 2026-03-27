లాస్ ఏంజిల్స్ 2028 ఒలింపిక్స్: జూన్ 11, 2026 నుండి మార్చి 31, 2028 వరకు.. మొదటి దశలో..?
లాస్ ఏంజిల్స్ 2028 ఒలింపిక్ క్రీడల కోసం స్కేట్బోర్డింగ్ పార్క్- స్కేట్బోర్డింగ్ స్ట్రీట్ విభాగాలలో ఒలింపిక్ అర్హత వ్యవస్థ నియమాలను వరల్డ్ స్కేట్ గురువారం ప్రకటించింది. ఈ అర్హత మార్గంలో రెండు దశలు ఉంటాయి. మొదటి దశలో వరల్డ్ స్కేట్ బోర్డింగ్ టూర్ (డబ్ల్యూఎస్టీ) ఉంటుంది. ఇది జూన్ 11, 2026 నుండి మార్చి 31, 2028 వరకు జరుగుతుంది. రెండవ దశలోకి ప్రవేశించడానికి ఇదే ఏకైక మార్గంగా పనిచేస్తుంది.
ప్రతి జాతీయ జట్టు ఒక్కో డబ్ల్యూఎస్టీ ఈవెంట్కు గరిష్టంగా ముగ్గురు అథ్లెట్లను నమోదు చేసుకోవచ్చు. అంతేకాకుండా, సదరు ఈవెంట్ ప్రారంభానికి 60 రోజుల ముందు నాటికి వరల్డ్ స్కేట్బోర్డింగ్ ర్యాంకింగ్లో టాప్-30లో స్థానం సంపాదించడం ద్వారా ఒక్కో దేశం నుండి అదనంగా ఆరుగురు అథ్లెట్లు ప్రవేశం పొందవచ్చని వరల్డ్ స్కేట్ ప్రకటించింది.
రెండవ దశ ఏప్రిల్ 1, 2028 నుండి జూన్ 11, 2028 వరకు జరుగుతుంది. ఇందులో వరల్డ్ స్కేట్ నిర్ధారించిన ప్రకారం, ప్రతి విభాగం, లింగంలో టాప్ 44 మంది కోసం ప్రత్యేక పోటీల సిరీస్ ఉంటుంది. ఫేజ్-2లో పాల్గొనే తమ విభాగంలోని 44 మంది అర్హతగల అథ్లెట్లలో వారి అర్హత స్థానాన్ని బట్టి, ఈ 176 మంది అథ్లెట్లకు ప్రారంభంలోనే సమాన క్రమంలో ఫేజ్-2 పాయింట్ల బేస్లైన్ ఇవ్వబడుతుంది.
ప్రతి జట్టులో గరిష్టంగా ముగ్గురు అర్హతగల అథ్లెట్లు ఉంటారని వరల్డ్ స్కేట్ కూడా ప్రకటించింది. ఆతిథ్య దేశం నుండి కనీసం ఒక అథ్లెట్ (ర్యాంకింగ్ ద్వారా ఇప్పటికే అర్హత సాధించకపోతే), ప్రతి ఖండం నుండి కనీసం ఒకరు గేమ్స్కు అర్హత సాధిస్తారు. యూనివర్సాలిటీ కోటా ద్వారా అర్హత సాధించడానికి, తక్కువ ప్రాతినిధ్యం ఉన్న దేశాలు, ప్రాంతాల నుండి అర్హతగల అథ్లెట్లకు కూడా ఒక స్థానం ఉంది.