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  4. Janmashtami: Have you seen the prison cell in Mathura where Lord Krishna was born? (Video)
Written By జయ
Published By ఐ వెెంకట్
Last Modified: Friday, 4 September 2026 (16:05 IST)

Janmashtami, మధురలో శ్రీకృష్ణుడు జన్మించిన చెరసాల చూసారా?, వీడియో

Lord Krishna birth place
Written By: జయ
Published By: ఐ వెెంకట్
Updated: Fri, 4 Sep 2026 (16:09 IST)
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ద్వాపరయుగంలో ద్వారకాధీశుడు, మధురాధిపతి శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ పుట్టినరోజును నేడు హిందువులందరూ భక్తిశ్రద్ధలతో వేడుకగా నిర్వహిస్తున్నారు. ఈ సందర్భంగా సోషల్ మీడియాలో కృష్ణుడు జన్మించిన మధుర చెరసాలకు సంబంధించిన వీడియో ఒకటి వైరల్ అవుతోంది. మధురలో శ్రీకృష్ణుడు జన్మించిన చెరసాల స్థలం ఇప్పటికీ ఉంది. దీనిని 'శ్రీ కృష్ణ జన్మభూమి' ఆలయ ప్రాంగణంలో అత్యంత పవిత్రమైన 'గర్భ గృహం' రూపంలో సంరక్షిస్తున్నారు.
 
దేవకి, వసుదేవులను కంసుడు బంధించిన అసలు చెరసాల ఉన్న స్థలంలోనే ఈ చిన్న భూగర్భ మందిరాన్ని నిర్మించారు. ఇక్కడ ప్రాచీన రాతి గోడల ఆనవాళ్లను, కృష్ణుడి జన్మస్థాన వేదికను చూడవచ్చు. శ్రీకృష్ణుడు అవతరించిన పవిత్రమైన ఈ స్థలాన్ని సందర్శించడానికి భక్తులకు ఉదయం నుండి రాత్రి వరకు అనుమతి ఉంటుంది. ప్రతిరోజూ వేలాదిమంది భక్తులు ఈ జన్మస్థానాన్ని దర్శించుకుంటారు.
 
అనేక దండయాత్రల వల్ల మూల ఆలయ నిర్మాణాలు దెబ్బతిన్నప్పటికీ, స్వాతంత్ర్యానంతరం పండిత్ మదన్ మోహన్ మాలవ్య చొరవతో 'శ్రీ కృష్ణ జన్మభూమి ట్రస్ట్' ఆధ్వర్యంలో ఈ పుణ్యక్షేత్రాన్ని భవ్యంగా పునర్నిర్మించారు. అత్యంత భద్రత కలిగిన క్షేత్రం కావడం వల్ల ఈ ప్రాంగణంలోకి మొబైల్ ఫోన్లు, కెమెరాలు, బ్యాగులు మరియు ఎలక్ట్రానిక్ వస్తువులను అనుమతించరు. ఉచిత లాకర్లలో వస్తువులను భద్రపరిచిన తర్వాత మాత్రమే భక్తులను లోపలికి పంపుతారు.
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