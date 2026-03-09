నాగర్ కర్నూల్లో చనిపోతున్న కోళ్లు... పౌల్ట్రీ రైతులను వణికిస్తున్న అంతుచిక్కని వైరస్
తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని నాగర్ కర్నూలు జిల్లాలో పౌల్ట్రీ కోళ్లు అంతుచిక్కని వ్యాధితో చనిపోతున్నాయి. దీంతో పౌల్ట్రీ రైతులు తీవ్రంగా నష్టపోతున్నారు. సమాచారం తెలుసుకున్న ఫోరెన్సిక్ నిపుణులు రంగంలోకి దిగి విచారణ జరుపుతున్నారు.
నాగర్ కర్నూల్ జిల్లా వ్యాప్తంగా ఒకే రోజులో ఏకంగా పది వేల కోళ్లు చనిపోయాయి. ఇది జిల్లాలో తీవ్ర కలకలం రేపుతోంది. ఈ పరిణామంతో పెట్టుబడులు పెట్టిన చిన్న, సన్నకారు రైతులు తీవ్ర ఆందోళన చెందుతున్నారు.
కొల్లాపూర్ నియోజకవర్గంలోని పెద్దకొత్తపల్లి మండలం చిన్నపురావుపల్లిలో ఉన్న ఓ ఫారంలో ఏకంగా 5 వేల కోళ్లు చనిపోయాయి. అలాగే నాగర్ కర్నూల్ మండలంలోని రాంరెడ్డిపల్లి తండాలో 1500 కోళ్లు, జిల్లాలోని ఇతర ప్రాంతాల్లో మరో 4 వేల వరకు కోళ్లు ప్రాణాలు కోల్పోయినట్టు అధికారులు అంచనా వేస్తునన్నారు. ఈ పరిణామాతో ఏం చేయాలో తెలియక రైతులు లబోదిబోమంటున్నారు.
కోళ్లమృతికి కారణమైన వైరస్ను గుర్తించేందుకు అధికారులు చర్యలు చేపట్టారు. ఇందులోభాగంగా, సోమవారం ఫోరెన్సిక్ నిపుణుల బృందం నాగర్ కర్నూల్కు రానుంది. వారు మృతి చెందిన కోళ్ళ నమూనాలను సేకరించి, వైరస్ రకాన్ని నిర్ధారించేందుకు పూర్తి స్థాయిలో పరిశోధనలు జరుపుతున్నారు. నిపుణుల నివేదిక వచ్చిన తర్వాతే కోళ్ల మరణాలకు గల ఖచ్చితమైన కారణం తెలియనుంది.