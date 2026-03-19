వేసవిలో చల్లని వాతావరణం- తెలంగాణలోని పది జిల్లాల్లో వర్షాలు
తెలంగాణలో అకాల వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. ఈ క్రమంలో పది జిల్లాల్లో వర్షాలు ఎక్కువగా కురుస్తాయని వాతావరణ శాఖ వెల్లడించింది. ఇందులో భాగంగా తెలంగాణలోని వికారాబాద్, సంగారెడ్డి, నాగర్కర్నూల్, సూర్యాపేట, ఖమ్మం, భద్రాద్రి-కొత్తగూడెం, ఆదిలాబాద్, ఆసిఫాబాద్, నిజామాబాద్, కామారెడ్డి వంటి కనీసం 10 జిల్లాల్లో రాబోయే రోజుల్లో అక్కడక్కడ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది.
అయితే, ఇతర ప్రాంతాల్లో వాతావరణం పొడిగా ఉండవచ్చని అంచనా. హైదరాబాద్లో సాయంత్రం, రాత్రి వేళల్లో అక్కడక్కడ వర్షాలు, ఉరుములతో కూడిన జల్లులు కురిసే అవకాశం ఉందని తెలంగాణ వెదర్మ్యాన్ ఎక్స్లో పోస్టు చేశారు.
మార్చి నెల శీతోష్ణస్థితి ప్రకారం రాష్ట్రంలో పగటి ఉష్ణోగ్రతలు 31 నుంచి 33 డిగ్రీల సెల్సియస్ మధ్య చల్లగా ఉండే అవకాశం ఉందని తెలంగాణ వెదర్మ్యాన్ రిపోర్ట్ చెప్తోంది. హైదరాబాద్లో గరిష్ట ఉష్ణోగ్రత 28.4 డిగ్రీల సెల్సియస్గా నమోదైంది. ఇది సాధారణం కంటే ఎనిమిది డిగ్రీల సెల్సియస్ తక్కువ.
రాత్రి ఉష్ణోగ్రతలు 18 డిగ్రీల సెల్సియస్ వరకు వెళ్ళవచ్చు. వేసవిలోనే ఈ చల్లని వాతావరణాన్ని, శీతాకాలపు అనుభూతిని ఆస్వాదించండంటూ వెదర్ మ్యాన్ అన్నారు. పగటిపూట మేఘావృత పరిస్థితులు, రాత్రి కురిసిన వర్షం నగరాన్ని, అలాగే తెలంగాణలోని వివిధ ప్రాంతాలను చల్లబరిచాయి.