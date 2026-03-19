గురువారం, 19 మార్చి 2026
Written By సెల్వి
Last Updated : గురువారం, 19 మార్చి 2026 (16:15 IST)

వేసవిలో చల్లని వాతావరణం- తెలంగాణలోని పది జిల్లాల్లో వర్షాలు

Rains
తెలంగాణలో అకాల వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. ఈ క్రమంలో పది జిల్లాల్లో వర్షాలు ఎక్కువగా కురుస్తాయని వాతావరణ శాఖ వెల్లడించింది. ఇందులో భాగంగా తెలంగాణలోని వికారాబాద్, సంగారెడ్డి, నాగర్‌కర్నూల్, సూర్యాపేట, ఖమ్మం, భద్రాద్రి-కొత్తగూడెం, ఆదిలాబాద్, ఆసిఫాబాద్, నిజామాబాద్, కామారెడ్డి వంటి కనీసం 10 జిల్లాల్లో రాబోయే రోజుల్లో అక్కడక్కడ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది.
 
అయితే, ఇతర ప్రాంతాల్లో వాతావరణం పొడిగా ఉండవచ్చని అంచనా. హైదరాబాద్‌లో సాయంత్రం, రాత్రి వేళల్లో అక్కడక్కడ వర్షాలు, ఉరుములతో కూడిన జల్లులు కురిసే అవకాశం ఉందని తెలంగాణ వెదర్‌మ్యాన్ ఎక్స్‌లో పోస్టు చేశారు. 
 
మార్చి నెల శీతోష్ణస్థితి ప్రకారం రాష్ట్రంలో పగటి ఉష్ణోగ్రతలు 31 నుంచి 33 డిగ్రీల సెల్సియస్ మధ్య చల్లగా ఉండే అవకాశం ఉందని తెలంగాణ వెదర్‌మ్యాన్ రిపోర్ట్ చెప్తోంది. హైదరాబాద్‌లో గరిష్ట ఉష్ణోగ్రత 28.4 డిగ్రీల సెల్సియస్‌గా నమోదైంది. ఇది సాధారణం కంటే ఎనిమిది డిగ్రీల సెల్సియస్ తక్కువ. 
 
రాత్రి ఉష్ణోగ్రతలు 18 డిగ్రీల సెల్సియస్ వరకు వెళ్ళవచ్చు. వేసవిలోనే ఈ చల్లని వాతావరణాన్ని, శీతాకాలపు అనుభూతిని ఆస్వాదించండంటూ వెదర్ మ్యాన్ అన్నారు. పగటిపూట మేఘావృత పరిస్థితులు, రాత్రి కురిసిన వర్షం నగరాన్ని, అలాగే తెలంగాణలోని వివిధ ప్రాంతాలను చల్లబరిచాయి.

సూర్య, RJ బాలాజీ కాంబినేషన్ చిత్రం కరుప్పు విడుదల తేదీ ప్రకటన

సూర్య, RJ బాలాజీ కాంబినేషన్ చిత్రం కరుప్పు విడుదల తేదీ ప్రకటనసూర్య మాస్ కమర్షియల్ ఎంటర్‌టైనర్ 'కరుప్పు' చిత్రానికి దర్శకుడు ఆర్జే బాలాజీ. విజయవంతమైన చిత్రాలను నిర్మించిన డ్రీమ్ వారియర్ పిక్చర్స్ ఈ చిత్రాన్ని భారీ స్థాయిలో నిర్మిస్తోంది. తమిళం, తెలుగు, హిందీ పరిశ్రమలలో పాపులర్ కంటెంట్‌ను అందించిన డ్రీమ్ వారియర్ పిక్చర్స్ ఈ చిత్రాన్ని స్కేల్, కంటెంట్ రెండింటినీ దృష్టిలో ఉంచుకుని ప్రతిష్టాత్మకగా తెరకెక్కిస్తోంది.

IIFTC అవార్డుల్లో గేమ్ ఛేంజర్, విశ్వం చిత్రాలకు పురస్కారాలు

IIFTC అవార్డుల్లో గేమ్ ఛేంజర్, విశ్వం చిత్రాలకు పురస్కారాలుముంబై: ప్రతిష్టాత్మక 'IIFTC టూరిజం ఇంపాక్ట్ అవార్డ్స్ 2026'లో తెలుగు చలనచిత్ర పరిశ్రమ తన సత్తా చాటింది. టాలీవుడ్ ప్రముఖ నిర్మాణ సంస్థ దిల్ రాజు ప్రొడక్షన్స్ నిర్మించిన 'గేమ్ ఛేంజర్' మరియు వేణు డోనేపూడి నిర్మించిన 'విశ్వం' చిత్రాలు గ్లోబల్ లొకేషన్ స్టోరీ టెల్లింగ్‌లో అద్భుతమైన ప్రతిభ కనబరిచినందుకు ఈ అవార్డులను అందుకున్నాయి.

Shiva Raj Kumar: గుమ్మడి నర్సయ్య నుంచి శివ రాజ్ కుమార్ ఫియర్స్ లుక్

Shiva Raj Kumar: గుమ్మడి నర్సయ్య నుంచి శివ రాజ్ కుమార్ ఫియర్స్ లుక్ఎన్. సురేష్ రెడ్డి (ఎన్ఎస్ఆర్) నిర్మాతగా పరమేశ్వర్ హివ్రాలే తెరకెక్కిస్తున్న చిత్రం ‘గుమ్మడి నర్సయ్య’. రాజకీయాల్లో, ప్రజా సేవలో తనకంటూ ఓ గుర్తింపుని తెచ్చుకున్న గుమ్మడి నర్సయ్య బయోపిక్‌గా రాబోతోన్న ఈ సినిమాలో గుమ్మడి నర్సయ్యగా కరుణాడ చక్రవర్తి శివ రాజ్ కుమార్ నటిస్తున్నారు. ఇప్పటికే వదిలిన గ్లింప్స్ దక్షిణాది చిత్ర పరిశ్రమలో భారీ అంచనాల్ని నెలకొల్పింది. ఇక ఇప్పుడు ఉగాది సందర్భంగా ఓ అద్భుతమైన ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్‌ను రిలీజ్ చేశారు.

Aadi Saikumar: మాస్ అప్పీల్‌తో ఈగో రాజా గా ఆది సాయి కుమార్

Aadi Saikumar: మాస్ అప్పీల్‌తో ఈగో రాజా గా ఆది సాయి కుమార్సక్సెస్ ఫుల్ హీరో ఆది సాయి కుమార్ హీరోగా ఎస్‌జిఎస్ ప్రొడక్షన్స్ బ్యానర్ మీద జి.సురేష్ నిర్మిస్తున్న చిత్రం ‘ఈగో రాజా’, ఈ మూవీని గురు శరవణన్ తెరకెక్కిస్తున్నారు. ఈ సినిమాలో ఆదితో పాటుగా నటుడు సతీష్‌ ముఖ్య పాత్రని పోషిస్తున్నారు. తెలుగు, తమిళ ద్విభాషా చిత్రంగా రూపు దిద్దుకుంటున్న ఈ ప్రాజెక్ట్‌‌కు సంబంధించిన అప్డేట్‌ను ఉగాది సందర్భంగా రివీల్ చేశారు. యాక్షన్, ఎమోషన్, మాస్ అప్పీల్‌తో రాబోతోన్న ఈ మూవీ అద్భుతంగా ఉండబోతోందని టీం నమ్మకంగా చెబుతోంది.

క్రేజీ కల్యాణం నుంచి హీరో అఖిల్ రాజ్ ఉడ్డెమారి ఫస్ట్ లుక్

క్రేజీ కల్యాణం నుంచి హీరో అఖిల్ రాజ్ ఉడ్డెమారి ఫస్ట్ లుక్నరేష్ వీకే, అనుపమ పరమేశ్వరన్, తరుణ్ భాస్కర్, రాజ్ వెడ్స్ రాంబాయి ఫేమ్ అఖిల్ ఉడ్డెమారి ప్రధాన పాత్రల్లో నటిస్తున్న సినిమా "క్రేజీ కల్యాణం". ఈ చిత్రాన్ని యారో సినిమాస్ బ్యానర్ పై ప్రొడక్షన్ నెం. 2గా ప్యాషనేట్ ప్రొడ్యూసర్ బూసమ్ జగన్ మోహన్ రెడ్డి నిర్మిస్తున్నారు. దర్శకుడు బద్రప్ప గాజుల రూపొందిస్తున్నారు.

డ్రీమ్‌ టెక్నాలజీ నుంచి L40 అల్ట్రా AE, D20 అల్ట్రా ఆల్‌-ఇన్‌-వన్‌ రోబోటిక్ వాక్యూమ్స్‌

డ్రీమ్‌ టెక్నాలజీ నుంచి L40 అల్ట్రా AE, D20 అల్ట్రా ఆల్‌-ఇన్‌-వన్‌ రోబోటిక్ వాక్యూమ్స్‌స్మార్ట్ హోమ్ ఆవిష్కరణలలో ప్రపంచ అగ్రగామి అయిన డ్రీమ్ టెక్నాలజీ భారతదేశంలో తన రోబోటిక్ వ్యాక్యూమ్ పోర్ట్‌ఫోలియోకు రెండు ఉత్పత్తులు డ్రీమ్ L40 అల్ట్రా AE, డ్రీమ్ D20 అల్ట్రా జోడించినట్లు ఈ రోజు ప్రకటించింది. ప్రత్యేకంగా నేటి గృహాల కోసం రూపొందించిన ఈ కొత్త ఉత్పత్తులు అధిక శక్తివంతమైన సక్షన్‌ సామర్ధ్యం, తెలివైన నావిగేషన్ వ్యవస్థ, అడ్డంకులను తొలగించే అత్యాధునిక సాంకేతికతల అద్భుతమైన సమ్మేళనాన్ని సూచిస్తున్నాయి. దీని ఫలితంగా మీ ఇంట్లోని ప్రతి మూల పూర్తిగా శుభ్రమై, కచ్చితమైన, అత్యంత సమర్థవంతమైన శుభ్రపరిచే అనుభూతి లభిస్తుంది.

మంచినీరు ఇలా తాగితే శరీరానికి మంచి జరుగుతుంది

మంచినీరు ఇలా తాగితే శరీరానికి మంచి జరుగుతుందిమంచినీళ్లు. మన శరీరానికి తగినంత మంచినీళ్లు త్రాగటం చాలా ముఖ్యం. కానీ ఈ పనులు చేసే ముందు మీరు తప్పనిసరిగా నీరు త్రాగాలి. అవి ఏమిటో తెలుసుకుందాము. ఉదయం నిద్రలేచిన తర్వాత చేయవలసిన మొదటి పని గోరువెచ్చని మంచినీరు త్రాగడం. భోజనానికి 30 నిమిషాల ముందు మంచినీరు త్రాగాలి. పడుకునే ముందు కూడా 1 గ్లాసు మంచినీరు త్రాగాలి. స్నానం చేసే ముందు ఒక గ్లాసు గోరువెచ్చని మంచినీరు తాగాలి. వ్యాయామానికి ముందు, తరువాత మంచినీరు త్రాగాలి. తలనొప్పి వచ్చినా మంచినీళ్లు తాగాలి. మధ్యాహ్నం నిద్ర వచ్చినప్పుడు కూడా మంచినీళ్లు తాగండి.

ఫ్యాబ్ ఇండియా ఉగాది కలెక్షన్‌తో కొత్త ఆరంభాల వేడుక

ఫ్యాబ్ ఇండియా ఉగాది కలెక్షన్‌తో కొత్త ఆరంభాల వేడుకవైజాగ్: నూతన ఆరంభాలు, సంపదతో కూడిన పంటకు ప్రతీక ఉగాది పండుగ. ఈ పండుగను పురస్కరించుకుని ఫ్యాబ్ ఇండియా తమ ప్రత్యేకమైన ఉగాది కలెక్షన్‌ను తీసుకువచ్చునట్లు వెల్లడించింది. సంప్రదాయాలలో లోతుగా మిళితమైన, ఆనందకరమైన ప్రారంభాల కోసం రూపొందించబడిన ఈ క్యూరేటెడ్ శ్రేణి మొత్తం కుటుంబానికి పండుగ సంతోషాలను అందిస్తుంది, వీటిలో పురుషులు, మహిళలు, పిల్లల కోసం ప్రత్యేకంగా రూపొందించిన దుస్తులు పండుగ స్ఫూర్తిని అందంగా ప్రదర్శిస్తాయి.

సాహస యాత్రలపై నాట్స్ అవగాహన సదస్సు

సాహస యాత్రలపై నాట్స్ అవగాహన సదస్సుఐయోవా: మార్చి 16 అమెరికాలో తెలుగువారి కోసం అనేక కార్యక్రమాలు చేపడుతున్న ఉత్తర అమెరికా తెలుగు సంఘం నాట్స్ తాజాగా ఐయోవాలో హియావత పబ్లిక్ లైబ్రరీలో అడ్వెంచర్స్ అన్వేల్డ్ పేరుతో ఓ అవగాహన సదస్సు నిర్వహించింది. ప్రపంచంలోని ఎత్తైన శిఖరాలను అధిరోహించాలనుకునే సాహస యాత్రికులకు మార్గనిర్దేశం చేసేందుకు ఏర్పాటు చేసిన ఈ కార్యక్రమానికి ఐయోవా రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఉన్న తెలుగు వారు పెద్ద సంఖ్యలో తరలివచ్చారు.

షి ద ఛేంజ్ 2026: హైదరాబాద్‌కు చెందిన శ్రీదేవి జాస్తికి స్విగ్గీ వారు సన్మానం

షి ద ఛేంజ్ 2026: హైదరాబాద్‌కు చెందిన శ్రీదేవి జాస్తికి స్విగ్గీ వారు సన్మానందేశవ్యాప్తంగా ఉన్న 28 మంది మహిళా చెఫ్‌లు, రెస్టారెంట్లను నిర్వహించే మహిళలను స్విగ్గీ సన్మానించి, భారతదేశపు ఆహారం, ఆతిథ్య రంగాన్ని పునర్నిర్వచించింది. భారత ప్రభుత్వపు పర్యాటక, సాంస్కృతిక మంత్రిత్వశాఖ గౌరవామాత్యులు, శ్రీ గజేంద్ర సింగ్ షెఖావత్ ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా విచ్చేశారు. సన్మానింపబడినవారిలో శ్రీదేవి జాస్తి, సంస్థాపకురాలు, వైబ్రాంట్ లివింగ్ ఉన్నారు. స్విగ్గీ, భారతదేశపు అగ్రశ్రేణి ఆన్-డిమాండ్ కన్వీనియన్స్ ప్లాట్‌ఫారం ఇటీవలే, షి ద ఛేంజ్ 2026 సంచికను క్రొత్త ఢిల్లీలో నిర్వహించింది. ఫ్రమ్ విజన్ టు వెంచర్ టాగ్ లైన్ కలిగిన ఈ ఫ్లాగ్‌షిప్ కార్యక్రమం, భారతదేశపు వంటలు, వ్యాపార పరిస్థితులను పునర్నిర్వచించిన మహిళలను ఘనంగా సత్కరించింది.
