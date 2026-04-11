నిద్రమత్తులో ప్రైవేట్ బస్సును నడిపాడు.. లారీ ఢీకొనడంతో..?
తెలంగాణలో ఓ ప్రైవేటు బస్సును లారీ ఢీకొన్న ఘటన సంచలనం సృష్టించింది. శనివారం ఉదయం సూర్యాపేట జిల్లాలోని కోదాడ వద్ద జాతీయ రహదారి నెం. 65పై జరిగిన రోడ్డు ప్రమాదంలో కనీసం 10 మంది ప్రయాణికులు గాయపడ్డారు. ట్రావెల్స్కు చెందిన ఈ బస్సులో ప్రమాదం జరిగిన సమయానికి 36 మంది ప్రయాణికులు ఉన్నారు. ఇది ఆంధ్రప్రదేశ్లోని ఏలూరు నుండి హైదరాబాద్కు ప్రయాణిస్తోంది. ప్రమాదం జరిగిన తర్వాత, భయాందోళనకు గురైన ప్రయాణికులు బస్సు కిటికీలను పగులగొట్టి బయటకు వచ్చారు.
ఢీకొన్న వెంటనే, బస్సు క్యాబిన్ లారీ వెనుక భాగంలో ఇరుక్కుపోయింది. సమాచారం అందుకున్న వెంటనే, కోదాడ పోలీసులు ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని, ఒక జేసీబీ సహాయంతో బస్సు క్యాబిన్ను బయటకు తీశారు. బస్సు డ్రైవర్ నిద్రమత్తులో వాహనం నడపడమే ఈ ప్రమాదానికి కారణమని పోలీసులు అనుమానిస్తున్నారు. గాయపడిన వారిని చికిత్స నిమిత్తం రెండు అంబులెన్స్ల ద్వారా కోదాడలోని ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించారు.