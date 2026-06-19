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ఔటర్ రింగ్ రోడ్డుపై లగ్జరీ కారు నడిపిన 11 యేళ్ల బుడతడు... తండ్రి అరెస్టు.. కారు సీజ్
ప్రమాదాలకు నిలయంగా మారిన హైదరాబాద్ నగరంలోని ఔటర్ రింగ్ రోడ్డు (ఓఆర్ఆర్)లో 11 యేళ్ల బుడతడు పెద్ద సాహసమే చేశారు. తన తండ్రి కొనుగోలు చేసిన లగ్జరీ కారును నడిపి ప్రతి ఒక్కరినీ ఆశ్చర్యానికి గురిచేశాడు. దీనికి సంబంధించిన వీడియో ఒకటి సోషల్ మీడియాలో వైరల్ కావడంతో పోలీసులు రంగప్రవేశం చేశారు. కేసు బుక్ చేసిన కారు నడిపిన బాలుడి తండ్రిని అరెస్టు చేసి, కారును కూడా సీజ్ చేశారు. తాజాగా వెలుగులోకి వచ్చిన ఈ వివరాలను పరిశీలిస్తే,
జూన్ 11వ తేదీ రాత్రి వేళ టోలిచౌకి ప్రాంతానికి చెందిన అబ్దుల్ హాదీ అనే వ్యక్తి, తాను ఇటీవల రూ.80 లక్షలు పెట్టి కొనుగోలు చేసిన సరికొత్త విలాసవంతమైన కారును తన కొడుకు చేతికి ఇచ్చాడు. ఆ బాలుడు శంషాబాద్ నుంచి గచ్చిబౌలి వెళ్లే మార్గంలో కారును నడుపుతుండగా.. పక్క నుంచి వెళ్తున్న ఇతర వాహనదారులు ఆ దృశ్యాన్ని తమ ఫోన్లలో రికార్డు చేసి ఇంటర్నెట్లో పోస్ట్ చేశారు. ఈ వీడియో కాస్తా వైరల్ కావడంతో నెటిజన్లు తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తూ పోలీసులకు ట్యాగ్ చేశారు.
ఈ వైరల్ వీడియో ఆధారంగా రాజేంద్రనగర్ ట్రాఫిక్ పోలీసులు తక్షణమే దర్యాప్తు ప్రారంభించారు. కారు తాత్కాలిక రిజిస్ట్రేషన్ నంబర్ సాయంతో వాహన యజమాని అబ్దుల్ హాదీని గుర్తించారు. నిబంధనల ప్రకారం మైనర్లకు వాహనం ఇవ్వడం చట్టవిరుద్ధం కావడంతో పోలీసులు సదరు లగ్జరీ కారును స్వాధీనం చేసుకుని, తండ్రిపై తీవ్రమైన సెక్షన్ల కింద కేసులు నమోదు చేశారు. ఈ ఘటనలో ఎవరికీ ఎటువంటి గాయాలు కానప్పటికీ, జాతీయ రహదారులపై ఇలాంటి బాధ్యతారహితమైన పనులు చేయడం తీవ్ర ప్రమాదాలకు దారితీస్తుందని పోలీసులు హెచ్చరిస్తున్నారు.
అతివేగానికి మరియు ఘోర ప్రమాదాలకు కేంద్రంగా మారుతున్న ఔటర్ రింగ్ రోడ్డుపై కనీసం డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ కూడా లేని ఒక చిన్న పిల్లాడికి అంతటి ఖరీదైన కారును ఇవ్వడం పట్ల ట్రాఫిక్ ఉన్నతాధికారులు ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. ఈ చర్య బాలుడి ప్రాణాలకే కాకుండా రోడ్డుపై వెళ్లే ఇతర ప్రయాణికుల ప్రాణాలకు కూడా ముప్పు తెస్తుందని ఆందోళన వ్యక్తంచేశారు. పిల్లల సరదాల కోసం నిబంధనలు ఉల్లంఘిస్తే కఠిన చర్యలు ఉంటాయని హెచ్చరించారు. ప్రస్తుతం నిందితుడైన తండ్రి పోలీసులు కస్టడీలో ఉన్నాడు. ఈ ఘటనపై కేసు నమోదు చేసుకుని పోలీసులు తదుపరి దర్యాప్తు జరుపుతున్నారు.
????హైదరాబాద్ ORR పై మైనర్ డ్రైవింగ్? సోషల్ మీడియాలో వీడియో వైరల్!— AVM (@AvmNews7) June 18, 2026
నెహ్రూ ఔటర్ రింగ్ రోడ్డు (ORR) పై ఒక చిన్నపిల్లాడు లగ్జరీ కారు నడుపుతున్నట్లు ఉన్న వీడియో ఒకటి ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారింది.
సుమారు 12 ఏళ్ల లోపు వయసున్న ఓ మైనర్ బాలుడు 'MG Cyberster' లగ్జరీ కారును… pic.twitter.com/yPFkJEpkBS
ధనుష్ హీరోగా 'ఓం' - హీరోయిన్లుగా సాయిపల్లవి - శ్రీలీల
ధనుష్ హీరోగా రాజ్కుమార్ పెరియస్వామి తెరకెక్కిస్తున్న చిత్రానికి "ఓం" అనే పేరును ఖరారు చేశారు. తాజాగా ఈ సినిమా టైటిల్ను ప్రకటిస్తూ ఓ పవర్ ఫుల్ వీడియోను వీడుదల చేసిన విషయం తెల్సిందే. ఎర్రచందనం నేపథ్యంలో సాగే కథతో దీన్ని రూపొందించినట్లు ఆ గ్లింప్స్ ఆధారంగా తెలుస్తోంది. దీంతో అందరూ ఈ సినిమాను అల్లు అర్జున్ 'పుష్ప'తో పోలుస్తూ నెట్టింట పోస్ట్లు దర్శనమిచ్చాయి. ఇందులో కూడా ధనుష్ ఎర్రచందనం స్మగ్లింగ్ చేస్తారంటూ చర్చ జోరందుకుంది. దీనిపై దర్శకుడు తాజాగా స్పందించారు.
Alia Bhatt : ఆలియా భట్కు అండగా శర్వారి పాత్రతో ఆల్ఫా ట్రైలర్
ఆలియా భట్ ప్రధాన పాత్రధారిగా.. శర్వారి కీలక పాత్రలో యశ్ రాజ్ ఫిల్మ్స్ బ్యానర్పై ఆదిత్య చోప్రా నిర్మిస్తోన్న భారీ యాక్షన్ మూవీ ‘ఆల్ఫా’. జూలై 3న సినిమా రిలీజ్ కానుంది. ఇప్పటికే విడుదలైన టీజర్కు ఎక్స్ట్రార్డినరీ రెస్పాన్స్ వచ్చింది. ఈ క్రమంలో బుధవారం మేకర్స్ సినిమా ట్రైలర్ను విడుదల చేసింది. ఇద్దరు అందమైన హీరోయిన్స్ డెడ్లీ రోల్స్లో కనిపించనున్నారు. సరదాగా, థ్రిల్లింగ్గా రూపొందిన ఈ భారీ పాప్ కార్న్ యాక్షన్ ఎంటర్టైనర్ ట్రైలర్ ఆకట్టుకుంటోంది.
Raashi Singh: సినిమాలు, వ్యాపారాలే కాకుండా ఇంకా చాలా చేయాల్సి ఉంది : రాశీ సింగ్
వడ్డే జిష్ణు సమర్ఫణలో వడ్డే క్రియేషన్స్ బ్యానర్ మీద వడ్డే నవీన్ హీరోగా, నిర్మాతగా చేసిన చిత్రం ‘ట్రాన్స్ఫర్ త్రిమూర్తులు’. ఈ మూవీతో కమల్ తేజ నార్ల దర్శకుడిగా పరిచయం కాబోతోన్నారు. ఈ సినిమాలో వడ్డే నవీన్కి జోడిగా రాశీ సింగ్ నటించారు. ఈ చిత్రం జూన్ 19న రిలీజ్ కాబోతోంది. ఈ క్రమంలో గురువారం నాడు హీరోయిన్ రాశీ సింగ్ మీడియాతో ముచ్చటించారు. ఆమె చెప్పిన విశేషాలివే..
Samantha diet: నేను పెద్దగా తినలేను అందుకే బరువు తగ్గాను : సమంత ప్రభు
మా ఇంటి బంగారం సినిమా రేపు విడుదలకాబోతోంది. ఈ సందర్భంగా సోషల్ మీడియాలో ఫ్యాన్స్ కు ఇంటర్వ్యూలో కొన్ని సమాధానాలు వెల్లడించింది. 'నేను తినలేకపోతున్నాను': బరువు తగ్గడంపై వస్తున్న ప్రశ్నల గురించి సమంత రూత్ ప్రభు; తన పెంపుడు పిల్లికి 'జెలాటో' అని పేరు పెట్టడం వెనుక ఉన్న కారణాన్ని వెల్లడించింది. అంతేకాకు, 'మయోసైటిస్' తో తాను పడుతున్న ఇబ్బందుల గురించి బహిరంగంగా మాట్లాడింది.
విజయ్ విజయం.. అకస్మాత్తుగా రాలేదు : సమంత
తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి పదవి సినీ హీరో విజయ్కు అకస్మాత్తుగా రాలేదని హీరోయిన్ సమంత అన్నారు. ఆనె నటించిన తాజా చిత్రం మా ఇంటి బంగారం. ఈ నెల 19వ తేదీన రిలీజ్ కానుంది. ఈ చిత్ర ప్రమోషన్ కార్యక్రమాల్లో భాగంగా చెన్నైలో జరిగిన కార్యక్రమంలో సమంత పాల్గొన మాట్లాడుతూ, తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి విజయ్ను మర్యాదపూర్వకంగా కలవడం జరిగిందన్నారు. 'నేను ఇప్పటివరకూ ఎవరిని కలిసినా అంత ఉత్సాహంగా, ఆసక్తిగా ఎదురుచూడలేదు. ఆయనను కలవడం కోసం చాలా ఆత్రుతగా ఎదురుచూశా. ఆయన చాలా స్పెషల్. అనుకున్నది చేస్తారని నాకు ముందే తెలుసు. సినిమా సెట్లో ఉన్నప్పుడు కూడా ఎప్పుడూ తన లక్ష్యం గురించే ఆలోచించేవారు. దానిపైనే దృష్టిపెట్టారు. ఆయన విజయం అకస్మాత్తుగా వచ్చింది కదా. ఎన్నో ఏళ్ల కష్టమది' అని చెప్పారు.