హైదరాబాదులో రూ.13.9 కోట్ల విలువైన 13.9 కిలోల హైడ్రోపోనిక్ పట్టివేత
హైదరాబాద్ రాజీవ్ గాంధీ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయంలో బుధవారం రూ.13.9 కోట్ల విలువైన మొత్తం 13.9 కిలోల అనుమానిత హైడ్రోపోనిక్ కలుపును స్వాధీనం చేసుకున్నామని, ఆ ప్రయాణికుడిని అదుపులోకి తీసుకున్నామని కస్టమ్స్ అధికారులు తెలిపారు. సెప్టెంబర్ 8న బ్యాంకాక్ నుండి వచ్చిన ప్రయాణీకుడిని తనిఖీ సమయంలో అదుపులోకి తీసుకున్నారు.
తనిఖీ సమయంలో, చెక్-ఇన్ ట్రాలీ బ్యాగ్లో దాచిపెట్టిన 13.9 కిలోల అనుమానిత హైడ్రోపోనిక్ కలుపును స్వాధీనం చేసుకుని స్వాధీనం చేసుకున్నట్లు కస్టమ్స్ విభాగం విడుదల తెలిపింది. అదే రోజు జరిగిన మరో సంఘటనలో, బ్యాంకాక్ నుండి వచ్చిన మరో ఇద్దరు ప్రయాణికులను అడ్డుకున్నారు.
వారి చెక్-ఇన్ బ్యాగేజీని పరిశీలించగా నాలుగు ఆకుపచ్చ కీల్-బెల్లీడ్ బల్లులు, పది గిర్డిల్డ్ బల్లులు, రెండు మానిటర్ బల్లులు స్వాధీనం చేసుకున్నాయి. రక్షించబడిన వన్యప్రాణులను తిరిగి బ్యాంకాక్కు పంపారు. ఈ కేసులో ఇద్దరు ప్రయాణీకులను అరెస్టు చేశారు.