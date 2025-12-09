భారత్ ఫ్యూచర్ సిటీలో 13 లక్షల ఉపాధి అవకాశాలు.. శ్రీధర్ బాబు
దేశీయ, అంతర్జాతీయ పెట్టుబడులను ఆకర్షించడానికి తెలంగాణ ప్రభుత్వం భారత్ ఫ్యూచర్ సిటీని ప్రపంచ స్థాయి ప్రపంచ గమ్యస్థానంగా అభివృద్ధి చేస్తుందని ఐటీ, పరిశ్రమల మంత్రి దుద్దిళ్ల శ్రీధర్ బాబు ప్రకటించారు.
మంగళవారం జరిగిన గ్లోబల్ సమ్మిట్లో మాట్లాడుతూ, ఈ తదుపరి తరం నగరాన్ని 13,500 ఎకరాల్లో అత్యాధునిక మౌలిక సదుపాయాలతో కూడిన జీరో-కార్బన్ నగరంగా నిర్మిస్తామన్నారు. ఈ నగరాన్ని ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్, హెల్త్ సిటీ, ఎంటర్టైన్మెంట్, స్పోర్ట్స్, డేటా సెంటర్లు, అంతర్జాతీయ స్థాయి ఉన్నత విద్యా సంస్థలపై దృష్టి సారించిన ఆరు ప్రత్యేక పట్టణ జిల్లాలుగా విభజించనున్నారు.
వివిధ పరిశోధనా కేంద్రాలు, గ్రీన్ ఫార్మా యూనిట్లు, తయారీ క్లస్టర్లు, వినోద మండలాలు ఇక్కడ ప్రణాళిక చేయబడినవి 13 లక్షల ఉపాధి అవకాశాలను సృష్టిస్తాయి. తొమ్మిది లక్షల జనాభా కోసం గృహ టౌన్షిప్లను అభివృద్ధి చేస్తారు. వీటిని అగ్ర నిర్మాణ, మౌలిక సదుపాయాల డెవలపర్లు నిర్వహిస్తారు.
యంగ్ ఇండియా స్కిల్స్ విశ్వవిద్యాలయం రాబోయే ఒక నెలలో కార్యకలాపాలు ప్రారంభిస్తుంది. డేటా సెంటర్ల కోసం దాదాపు 400 ఎకరాలు ప్రత్యేకంగా కేటాయించబడుతున్నాయి. ఫిబ్రవరి చివరి నాటికి నిర్మాణ కార్యకలాపాలు ప్రారంభమవుతాయి. వినోద జిల్లాలో అంతర్జాతీయ ప్రమాణాల కన్వెన్షన్ సెంటర్లు, అడ్వెంచర్ జోన్లు, స్టార్-కేటగిరీ హోటళ్లు ఉంటాయి. భారత్ ఫ్యూచర్ సిటీ ఒక నిర్మాణ అద్భుతంగా నిలుస్తుంది.
రిలయన్స్ ఫౌండేషన్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వంతో భాగస్వామ్యం కుదుర్చుకుని నగరంలో వన్యప్రాణుల సంరక్షణ కేంద్రమైన వంటారాను ఏర్పాటు చేసింది. ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి దార్శనికతను ప్రతిబింబిస్తూ, ఈ జీరో-కార్బన్ నగరం అత్యంత ప్రసిద్ధ ప్రపంచ నగరాల్లో ఒకటిగా ఆవిర్భవిస్తుందని శ్రీధర్ బాబు అన్నారు. ప్రతి వర్షపు చుక్కను జీరో రన్ఆఫ్ను నిర్ధారించే అధునాతన వ్యవస్థ ద్వారా సేకరిస్తారని తెలిపారు.