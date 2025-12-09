మంగళవారం, 9 డిశెంబరు 2025
భారత్ ఫ్యూచర్ సిటీలో 13 లక్షల ఉపాధి అవకాశాలు.. శ్రీధర్ బాబు

దేశీయ, అంతర్జాతీయ పెట్టుబడులను ఆకర్షించడానికి తెలంగాణ ప్రభుత్వం భారత్ ఫ్యూచర్ సిటీని ప్రపంచ స్థాయి ప్రపంచ గమ్యస్థానంగా అభివృద్ధి చేస్తుందని ఐటీ, పరిశ్రమల మంత్రి దుద్దిళ్ల శ్రీధర్ బాబు ప్రకటించారు. 
 
మంగళవారం జరిగిన గ్లోబల్ సమ్మిట్‌లో మాట్లాడుతూ, ఈ తదుపరి తరం నగరాన్ని 13,500 ఎకరాల్లో అత్యాధునిక మౌలిక సదుపాయాలతో కూడిన జీరో-కార్బన్ నగరంగా నిర్మిస్తామన్నారు. ఈ నగరాన్ని ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్, హెల్త్ సిటీ, ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్, స్పోర్ట్స్, డేటా సెంటర్లు, అంతర్జాతీయ స్థాయి ఉన్నత విద్యా సంస్థలపై దృష్టి సారించిన ఆరు ప్రత్యేక పట్టణ జిల్లాలుగా విభజించనున్నారు. 
 
వివిధ పరిశోధనా కేంద్రాలు, గ్రీన్ ఫార్మా యూనిట్లు, తయారీ క్లస్టర్లు, వినోద మండలాలు ఇక్కడ ప్రణాళిక చేయబడినవి 13 లక్షల ఉపాధి అవకాశాలను సృష్టిస్తాయి. తొమ్మిది లక్షల జనాభా కోసం గృహ టౌన్‌షిప్‌లను అభివృద్ధి చేస్తారు. వీటిని అగ్ర నిర్మాణ, మౌలిక సదుపాయాల డెవలపర్లు నిర్వహిస్తారు. 
 
యంగ్ ఇండియా స్కిల్స్ విశ్వవిద్యాలయం రాబోయే ఒక నెలలో కార్యకలాపాలు ప్రారంభిస్తుంది. డేటా సెంటర్ల కోసం దాదాపు 400 ఎకరాలు ప్రత్యేకంగా కేటాయించబడుతున్నాయి. ఫిబ్రవరి చివరి నాటికి నిర్మాణ కార్యకలాపాలు ప్రారంభమవుతాయి. వినోద జిల్లాలో అంతర్జాతీయ ప్రమాణాల కన్వెన్షన్ సెంటర్లు, అడ్వెంచర్ జోన్‌లు, స్టార్-కేటగిరీ హోటళ్లు ఉంటాయి. భారత్ ఫ్యూచర్ సిటీ ఒక నిర్మాణ అద్భుతంగా నిలుస్తుంది.  
 
రిలయన్స్ ఫౌండేషన్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వంతో భాగస్వామ్యం కుదుర్చుకుని నగరంలో వన్యప్రాణుల సంరక్షణ కేంద్రమైన వంటారాను ఏర్పాటు చేసింది. ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి దార్శనికతను ప్రతిబింబిస్తూ, ఈ జీరో-కార్బన్ నగరం అత్యంత ప్రసిద్ధ ప్రపంచ నగరాల్లో ఒకటిగా ఆవిర్భవిస్తుందని శ్రీధర్ బాబు అన్నారు. ప్రతి వర్షపు చుక్కను జీరో రన్‌ఆఫ్‌ను నిర్ధారించే అధునాతన వ్యవస్థ ద్వారా సేకరిస్తారని తెలిపారు.

సులభంగా శరీర బరువును తగ్గించే మార్గాలు

సులభంగా శరీర బరువును తగ్గించే మార్గాలుఅరటిపండును అల్పాహారంగా తీసుకుంటూ వుండాలి. తింటున్న ఆహారాన్ని బాగా నమిలి తినాలి. ప్రతిరోజూ వ్యాయామం తప్పనిసరిగా చేస్తూ వుండాలి. ద్రాక్ష, క్రాన్ బెర్రీ రసాలను తాగుతుంటే ఓవర్ వెయిట్ తగ్గవచ్చు. గ్రీన్ టీని తాగుతుంటే కొలెస్ట్రాల్ తగ్గుతూ బరువు కూడా అదుపులోకి తగ్గవచ్చు. మంచినీరు కనీసం 3 లీటర్లకు తగ్గకుండా తాగుతుండాలి. గోరువెచ్చని నీటిలో తేనె కలిపి తీసుకుంటే బరువు తగ్గవచ్చు. ప్రతిరోజూ మొలకెత్తిన పెసలు తింటుంటే అధిక బరువు సమస్య వదిలించుకోవచ్చు.

winter health, శీతాకాలంలో ఉసిరి కాయలు ఎందుకు తినాలి?

winter health, శీతాకాలంలో ఉసిరి కాయలు ఎందుకు తినాలి?శీతాకాలంలో ఉసిరి తింటుంటే ఆరోగ్యానికి అది ఎంతో మేలు చేస్తుంది. ఉసిరిలో ఫ్లేవనాయిడ్స్ రసాయనాలు ఉన్నాయి. ఇవి జ్ఞాపకశక్తిని మెరుగుపరుస్తాయి. ఈ సీజన్లో వచ్చిన ఉసిరి కాయలను తింటే కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుుకందాము. ఉసిరి మధుమేహం నియంత్రణలో సహాయపడుతుంది. జీర్ణక్రియను మెరుగుపరుస్తుంది. జుట్టును ఆరోగ్యకరంగా వుంచడంలో సాయం చేస్తుంది. ఉసిరి తీసుకుంటుంటే కళ్లను ఆరోగ్యంగా ఉంచుకోవచ్చు. బరువు తగ్గడంలో సహాయపడుతుంది. చర్మాన్ని ఆరోగ్యంగా ఉంచుతుంది. రోగనిరోధక శక్తిని పెంచడంలో ఉసిరి మేలు చేస్తుంది. ఉసిరి కండరాల స్థాయిని మెరుగుపరుస్తుంది.

Black Salt: నల్ల ఉప్పును తీసుకుంటే మహిళలకు ఏంటి లాభం?

Black Salt: నల్ల ఉప్పును తీసుకుంటే మహిళలకు ఏంటి లాభం?నల్ల ఉప్పులో అధిక బరువును తగ్గిస్తుంది. బరువు తగ్గాలనుకునేవారు తెల్ల ఉప్పు బదులుగా నల్ల ఉప్పు వాడడం మంచిది. దీంతో కడుపు ఉబ్బరాన్ని తగ్గించి బరువు పెరగకుండా చూస్తుంది. నల్ల ఉప్పులో సోడియం క్లోరైడ్ ఉంటుంది. నల్ల ఉప్పులోని ఖనిజాలు యాంటీ బ్యాక్టీరియల్ ఏజెంట్స్‌గా కూడా పనిచేస్తాయి. అనేక వ్యాధుల నుండి కాపాడతాయి. ఇది జీవక్రియని పెంచి, జీర్ణక్రియని మెరుగ్గా మారుస్తుంది.

61 ఏళ్ల రోగికి అరుదైన అకలేషియా కార్డియాకు POEM ప్రక్రియతో కొత్త జీవితం

61 ఏళ్ల రోగికి అరుదైన అకలేషియా కార్డియాకు POEM ప్రక్రియతో కొత్త జీవితంసికింద్రాబాద్: మెడికవర్ హాస్పిటల్స్, సికింద్రాబాద్ గ్యాస్ట్రోఎంటరాలజీ విభాగం అరుదైన అకలేషియా కార్డియా వ్యాధితో బాధపడుతున్న 61 ఏళ్ల మహిళకు ఆధునిక Per Oral Endoscopic Myotomy (POEM) చికిత్సను విజయవంతంగా నిర్వహించింది. ఆహారం మింగడంలో తీవ్రమైన ఇబ్బంది, దగ్గు, వాంతులు, ఛాతి మండింపు వంటి లక్షణాలు పెరుగుతూ, చివరికి ద్రవాలు కూడా మింగలేని స్థితి రావడంతో రోగి మెడికవర్ వైద్యులను సంప్రదించారు.

ఎముక బలం కోసం రాగిజావ

ఎముక బలం కోసం రాగిజావరాగి జావ. ఎక్కువమంది తాగేవాటిలో రాగిజావ ఒకటి. రాగుల్లో కాల్షియం, ఐరన్, ప్రొటీన్లు పుష్కలంగా ఉన్నాయి. శరీరానికి ఖనిజాలు రోజువారీ పొందాలనుకునేవారి ఇది మంచి ఎంపిక. రాగి జావ తాగితే కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. రాగిజావ తాగుతుంటే శరీరానికి అధిక ప్రోటీన్ అందుతుంది. సహజ బరువు తగ్గించే ఏజెంట్ రాగి జావ. చర్మాన్ని వృద్ధాప్య లక్షణాలు త్వరగా రాకుండా నివారిస్తుంది. రాగి జావ తాగుతుంటే జుట్టుకు మేలు చేస్తుంది. రాగుల్లో కాల్షియం పుష్కలంగా ఉంటుంది. పాలిచ్చే తల్లులు రాగి జావ తాగితే తల్లి పాల ఉత్పత్తిని పెంచుతుంది. మధుమేహాన్ని నివారించడంలో రాగి జావ మేలు చేస్తుంది. జీర్ణక్రియకు తోడ్పాటునందిస్తుంది.
