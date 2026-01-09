Shamshabad Airport: 14 కిలోల హైడ్రోపోనిక్ గంజాయి స్వాధీనం.. ఖతార్ నుంచి..?
రాజీవ్ గాంధీ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం (ఆర్జీఐఏ)లో కస్టమ్స్ అధికారులు ఒక భారీ మాదకద్రవ్యాల వేటలో దాదాపు 14 కిలోల హైడ్రోపోనిక్ గంజాయిని స్వాధీనం చేసుకున్నారు. శుక్రవారం ఉదయం ఖతార్ నుండి వచ్చిన ఇద్దరు ప్రయాణికుల నుండి ఈ నిషేధిత పదార్థాన్ని స్వాధీనం చేసుకున్నారు.
మట్టి లేకుండా సాగు చేసిన ఈ స్వాధీనం చేసుకున్న హైడ్రోపోనిక్ గంజాయి విలువ అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో సుమారు రూ.14 కోట్లు ఉంటుందని అంచనా. ఆ ఇద్దరు ప్రయాణికులను అదుపులోకి తీసుకుని, మాదకద్రవ్యాల మూలాన్ని, చేరవేయాలనుకున్న గమ్యస్థానాన్ని గుర్తించడానికి విచారిస్తున్నారు.
విదేశాల్లో పండించిన హైడ్రోపోనిక్ గంజాయిని భారతదేశంలోకి అక్రమంగా రవాణా చేసే ప్రయత్నాలు ఇటీవల పెరుగుతున్నాయని అధికారులు తెలిపారు. ఈ ధోరణి దృష్ట్యా, డైరెక్టరేట్ ఆఫ్ రెవెన్యూ ఇంటెలిజెన్స్ (డీఆర్ఐ) సహా ఏజెన్సీలు అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయాలలో నిఘాను ముమ్మరం చేశాయి.
అయితే, మాదకద్రవ్యాల అక్రమ రవాణా ప్రయత్నాలు కొనసాగుతున్నాయి. రెండు రోజుల క్రితం, కస్టమ్స్ అధికారులు శంషాబాద్ విమానాశ్రయంలో ఒక విమానం నుండి ఒక కిలోగ్రాము హైడ్రోపోనిక్ గంజాయిని స్వాధీనం చేసుకున్నారు.