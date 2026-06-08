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రైల్వే వంతెనను ఢీకొట్టిన ప్రైవేట్ బస్సు.. 15 మందికి గాయాలు.. మరో ముగ్గురు యాత్రికులు...?
ఖమ్మం జిల్లా పెనుబల్లి మండలం కోతలంకపల్లి వద్ద ఆదివారం అర్ధరాత్రి ఒక ప్రైవేట్ ట్రావెల్స్ బస్సు రైల్వే వంతెనకు ఢీకొట్టి బోల్తా పడటంతో కనీసం 15 మంది ప్రయాణికులు గాయపడ్డారు. రాజమండ్రి నుంచి హైదరాబాద్కు వెళ్తున్న కేవీఆర్ ట్రావెల్స్కు చెందిన బస్సు, అర్ధరాత్రి సమయంలో అదుపు తప్పి రైల్వే వంతెనను ఢీకొట్టింది.
ఈ ప్రమాదం జరిగినప్పుడు బస్సులో సుమారు 36 మంది ప్రయాణికులు ఉన్నారు. ఈ రోడ్డు ప్రమాదంలో గాయపడిన 15 మందిని చికిత్స నిమిత్తం అంబులెన్స్ల ద్వారా సత్తుపల్లి, పెనుబల్లిలోని ప్రభుత్వ ఆసుపత్రులకు తరలించినట్లు పోలీసులు తెలిపారు.
ఆదివారం అర్ధరాత్రి బీహార్లోని ఔరంగాబాద్ జిల్లాలో జరిగిన రోడ్డు ప్రమాదంలో ఆంధ్రప్రదేశ్కు చెందిన కనీసం ముగ్గురు యాత్రికులు మరణించగా, మరో 15 మంది గాయపడ్డారు. వీరంతా నెల్లూరు జిల్లాలోని సంగం నుండి వారణాసికి యాత్ర కోసం వెళ్తున్న బృందంలో సభ్యుల 43 మంది యాత్రికులతో కూడిన బస్సు జూన్ 1న సంగం నుండి బయలుదేరింది.
గయ నుండి వారణాసికి జాతీయ రహదారి-2పై వెళ్తుండగా, ఎదురుగా వచ్చిన మరో వాహనాన్ని ఈ బస్సు ఢీకొట్టడంతో ఈ ప్రమాదం జరిగింది. బస్సులో ఎడమ వైపు కూర్చున్న ప్రయాణికులు దీనివల్ల తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. అక్కడే ముగ్గురు ప్రయాణికులు అక్కడికక్కడే మరణించారు. సంగం, ఆత్మకూరు ప్రాంతాలకు చెందిన సుమారు 15 మంది ప్రయాణికులు గాయపడగా, వారిని చికిత్స కోసం వెంటనే సమీపంలోని ఆసుపత్రికి తరలించారు.
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Ravi Teja: కూతురి కోసం తండ్రిగా ఇరుముడి వేసుకున్న రవితేజ ఏం చేశాడు
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Boyapati Srinu: భోళా బాలయ్య సాంగ్ అద్భుతంగా ఉంది : డైరెక్టర్ బోయపాటి శ్రీను
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