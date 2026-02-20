హైదరాబాద్: మైనర్ బాలికపై ముగ్గురి సామూహిక అత్యాచారం
చెంగిచెర్లలోని ఒక ఇంట్లో 16 ఏళ్ల బాలికను ఇద్దరు మైనర్లు సహా ముగ్గురు బెదిరించి సామూహిక అత్యాచారం చేశారని పోలీసులు గురువారం తెలిపారు. మైనర్ తల్లి నార్సింగి పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేయడంతో ఈ సంఘటన వెలుగులోకి వచ్చింది. నార్సింగి పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, నిందితుడు ఇమ్రాన్, అతని ఇద్దరు మైనర్ సహచరులు అందరూ తలబ్కట్ట నివాసితులు. బాధితురాలు తన అమ్మమ్మతో కలిసి పుప్పల్గూడలో నివసిస్తోంది.
ఫిబ్రవరి 7న షాపింగ్ కోసం చార్మినార్కు వచ్చినప్పుడు మైనర్ అబ్బాయిలలో ఒకరితో పరిచయం ఏర్పడింది. అప్పటి నుండి వారిద్దరూ ఫోన్ ద్వారా టచ్లో ఉన్నారు. ఫిబ్రవరి 16న ఉదయం 8.30 గంటల ప్రాంతంలో బాధితురాలు మైనర్ నిందితుడిని కలవడానికి చార్మినార్కు తిరిగి వెళ్లిందని పోలీసులు తెలిపారు.
రాత్రి వరకు ఇద్దరూ చార్మినార్ సమీపంలోనే ఉన్నారు, ఆ సమయంలో ఇమ్రాన్, పరారీలో ఉన్న మైనర్ కూడా వారితో కలిశారు. ఆ తర్వాత నలుగురు ఆటోరిక్షా తీసుకొని చెంగిచెర్లలోని డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇళ్లకు వెళ్లారు. ముగ్గురు నిందితులు బాధితురాలిని కత్తితో బెదిరించి, బలవంతంగా మద్యం తాగించి, లైంగిక వేధింపులకు గురిచేసి, అక్కడి నుంచి పారిపోయారని పోలీసులు తెలిపారు.
మైనర్ బాలికను గుర్తించిన తర్వాత, నర్సింగ్గి పోలీసులు గురువారం ఉదయం ఇమ్రాన్, బాధితుడికి తెలిసిన మైనర్ బాలుడిని అరెస్టు చేశారు. ఈ నేరంలో పాల్గొన్న మరో మైనర్ ప్రస్తుతం పరారీలో ఉన్నాడు. పోక్సో, జువెనైల్ జస్టిస్ చట్టంలోని సంబంధిత సెక్షన్ల కింద కేసు నమోదు చేసి, ఆధారాలను సేకరించిన తర్వాత, ఇద్దరు నిందితులను జ్యుడీషియల్ కస్టడీకి తరలించారు.
ఇమ్రాన్ గతంలో దోపిడీలు, దొంగతనాలు, సహా ఎనిమిది క్రిమినల్ కేసుల్లో పాల్గొన్నాడని పోలీసులు తెలిపారు. అతనిపై రెయిన్ బజార్ పోలీస్ స్టేషన్లో అనుమానితుడి షీట్ తెరిచి ఉందని నర్సింగ్గి పోలీసులు తెలిపారు. ఈ సంఘటనపై తదుపరి దర్యాప్తు కొనసాగుతోంది.