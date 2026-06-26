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  4. 18-Year-Old Hostel Student Delivers Baby in Washroom, Infant Found Dead Outside Premises
Written By సెల్వి
Last Updated : Friday, 26 June 2026 (10:45 IST)

మేనమామ వల్ల గర్భం.. ఇంటర్ విద్యార్థిని ఎంత పని చేసిందంటే?

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BY: సెల్వి
Publish: Fri, 26 Jun 2026 (10:36 IST) Updated: Fri, 26 Jun 2026 (10:45 IST)
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సమాజం కోసం భయపడి ఇంటర్ విద్యార్థిని కన్నబిడ్డను హతమార్చింది. సమాజానికి భయపడి, పుట్టిన నవజాత శిశువును మూడో అంతస్తు నుండి కిందకు విసిరి చంపేసిన ఈ ఉదంతం నగరవాసులను తీవ్ర దిగ్భ్రాంతికి గురిచేసింది. ఈ ఘటన గోల్కొండ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోని ఒక మైనారిటీ ప్రభుత్వ వసతి గృహంలో చోటుచేసుకుంది. 
 
మైనారిటీ హాస్టల్‌లో వుంటూ ఒక యువతి ఇంటర్ సెకండియర్ చదువుతోంది. బుధవారం అర్ధరాత్రి దాటిన తర్వాత ఆమెకు అకస్మాత్తుగా తీవ్ర పురిటి నొప్పులు రావడంతో.. ఎవరికీ అనుమానం రాకుండా హాస్టల్ లోని బాత్రూంలోకి వెళ్ళింది. అక్కడే ఆమె ఒక మగబిడ్డకు జన్మనిచ్చింది. పుట్టిన వెంటనే ఆ పసికందు ఏడుపులు బయటకు వినబడితే తన గుట్టు రట్టవుతుందని, ఏమాత్రం మానవత్వం లేకుండా.. పుట్టిన కొద్ది నిమిషాలకే ఆ పసిబిడ్డ ఏడుపు ఆపేందుకు ముక్కు, నోరు గట్టిగా మూసివేసింది.
 
ఊపిరాడక ఆ నవజాత శిశువు బాత్రూంలోనే ప్రాణాలు విడిచింది. హాస్టల్ భవనంలోని మూడవ అంతస్తు కిటికీ గుండా.. పక్కనే ఉన్న ఈఎస్‌ఐ డిస్పెన్సరీ ఆవరణలోకి ఆ పసికందు మృతదేహాన్ని విసిరి పారేసింది. పోలీసుల విచారణలో ఇంటర్ విద్యార్థిని తన నేరాన్ని అంగీకరించింది. ఇంటర్ విద్యార్థిని గర్భం దాల్చేందుకు కారణమైన నిందితురాలు మేనబావ వరుసయ్యే వ్యక్తిని పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు. 
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సెల్వి

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