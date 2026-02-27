జనగాం జిల్లాలో రిజర్వాయర్లో పడిపోయిన కారు.. 19 ఏళ్ల యువకుడు మృతి
జనగాం జిల్లాలోని స్టేషన్ ఘన్పూర్ సమీపంలోని ధర్మసాగర్ జలాశయంలోకి కారు దూసుకెళ్లడంతో 19 ఏళ్ల యువకుడు మృతి చెందాడు. మృతుడిని దేశాయ్ తాండా నివాసి భూక్య పవన్గా పోలీసులు గుర్తించారు.
అతను ధరావత్ చరణ్ (18)తో కలిసి స్టేషన్ ఘన్పూర్ నుండి పల్లగుట్ట, వారి స్వగ్రామం వైపు వెళుతుండగా, వాహనం రోడ్డు పక్కనే ఉన్న రిజర్వాయర్లో పడిపోయిందని తెలుస్తోంది. పగిలిన గాజు ముక్కల కారణంగా చరణ్ కు గాయాలు కాగా, స్థానికులు అతన్ని రక్షించారు. అతన్ని సమీపంలోని ఆసుపత్రికి తరలించారు.
మునిగిపోయిన వాహనం లోపల పవన్ చిక్కుకున్నాడు. పోలీసులు, నిపుణులైన డైవర్లు దాదాపు 24 గంటలు పాటు గాలింపు చర్యn తర్వాత, గురువారం సాయంత్రం కారును కనుగొన్నారు. వాహనం లోపల నుండి మృతదేహాన్ని వెలికితీశారు.
తరువాత క్రేన్ సహాయంతో దానిని బయటకు తీశారు. మృతదేహాన్ని పోస్ట్ మార్టం పరీక్ష కోసం మహాత్మా గాంధీ మెమోరియల్ ఆసుపత్రికి తరలించారు. ఈ ఘటనపై పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి, ప్రమాదానికి గల కారణాలను, అతివేగం లేదా యాంత్రిక లోపం వంటి వాటిపై దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.