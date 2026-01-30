మధ్యాహ్న భోజనం తిన్న తర్వాత అస్వస్థతకు గురైన విద్యార్థులు.. ఏమైంది?
తెలంగాణలోని సంగారెడ్డి జిల్లాలో ఒక ప్రాథమిక పాఠశాలలో మధ్యాహ్న భోజనం తిన్న తర్వాత సుమారు 22 మంది విద్యార్థులు అస్వస్థతకు గురై ఆసుపత్రిలో చేరారని అధికారులు తెలిపారు. గురువారం ఒక పోలీసు అధికారి తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, విద్యార్థులు మధ్యాహ్నం సాంబార్, అన్నం తిన్నారు. ఆ తర్వాత కొద్దిసేపటికే కడుపు నొప్పి, అసౌకర్యం వంటి లక్షణాలను అనుభవించడం ప్రారంభించారు.
విద్యార్థులను వెంటనే వైద్య సహాయం కోసం సమీపంలోని ఆసుపత్రికి తరలించారు. అనంతరం, ఆ అధికారి మాట్లాడుతూ, 22 మంది విద్యార్థుల ఆరోగ్య పరిస్థితి నిలకడగా ఉందని, వారిని ఆసుపత్రి నుండి డిశ్చార్జ్ చేస్తామని తెలిపారు.
ఆహారం తీసుకున్న వెంటనే కడుపునొప్పి వంటి లక్షణాలు కనిపించడంతో, వారిని వెంటనే చికిత్స కోసం ఆసుపత్రికి తరలించారు. వారందరి పరిస్థితి నిలకడగా ఉంది. తల్లిదండ్రుల నుండి మాకు ఎలాంటి ఫిర్యాదులు అందలేదని నారాయణఖేడ్ పోలీసు అధికారి ఒకరు తెలిపారు. అనారోగ్యానికి గల కారణాలపై మరిన్ని వివరాలు తెలియాల్సి ఉంది, అధికారులు పరిస్థితిని నిశితంగా పర్యవేక్షిస్తున్నారు.