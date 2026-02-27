నంద్యాల జిల్లాలో రోడ్డు ప్రమాదం.. మహిళ, ఇద్దరు పిల్లలతో ముగ్గురు మృతి
నంద్యాల జిల్లాలోని ధోన్ సమీపంలో బెంగళూరు-హైదరాబాద్ జాతీయ రహదారిపై జరిగిన రోడ్డు ప్రమాదంలో ముగ్గురు వ్యక్తులు మరణించారు. వారు ప్రయాణిస్తున్న కారు క్రేన్ను ఢీకొనడంతో ఈ ప్రమాదం జరిగింది. కర్ణాటకకు చెందిన ప్రమోద్ తన కుటుంబంతో కలిసి హైదరాబాద్కు వెళుతుండగా జగదూతి గ్రామం సమీపంలో ఎదురుగా వస్తున్న క్రేన్ అతన్ని ఢీకొట్టింది.
ఈ ఘటనలో కారు నుజ్జు నుజ్జు అయ్యింది. అందులో ప్రయాణిస్తున్న ఒక మహిళ, ఇద్దరు పిల్లలు అక్కడికక్కడే మరణించారు. తీవ్రంగా గాయపడిన ప్రమోద్ను ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించారు. అతని పరిస్థితి విషమంగా ఉంది. పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టారు.