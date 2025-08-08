EAGLE: డ్రగ్స్ తీసుకున్న 32 మంది మెడికల్ విద్యార్థులు
తెలంగాణ ఎలైట్ యాక్షన్ గ్రూప్ ఫర్ డ్రగ్ లా ఎన్ఫోర్స్మెంట్ (EAGLE) డ్రగ్స్ సరఫరా చేస్తున్నారనే ఆరోపణలపై ఇద్దరు వ్యక్తులను అరెస్టు చేశారు. ఆ తర్వాత హైదరాబాద్లోని ఒక మెడికల్ కాలేజీకి చెందిన 32 మంది విద్యార్థులు డ్రగ్స్ తీసుకున్నట్లు తేలింది.
మొత్తం 82 మంది గంజాయి వినియోగదారులను గుర్తించారు. వారిలో 32 మంది మెడిసిటీ మెడికల్ కాలేజీ విద్యార్థులు ఉన్నారు. అధికారులు 24 మంది విద్యార్థులకు డ్రగ్ పరీక్షలు నిర్వహించగా, వారిలో ఇద్దరు బాలికలతో సహా తొమ్మిది మందికి పాజిటివ్ వచ్చింది. వారందరూ కళాశాల హాస్టల్లో ఉన్నారు.
కళాశాల యాజమాన్యంతో పాటు EAGLE అధికారులు వారి తల్లిదండ్రుల సమక్షంలో విద్యార్థులకు కౌన్సెలింగ్ ఇచ్చారు. పాజిటివ్గా తేలిన తొమ్మిది మంది విద్యార్థులను డీ-అడిక్షన్ సెంటర్కు పంపారు. వారి కోలుకోవడానికి, తిరిగి ఇంటిగ్రేషన్కు రాబోయే 30 రోజులు చాలా కీలకం. సంస్థల అంతటా ఆకస్మిక తనిఖీలు కొనసాగుతాయని మాదకద్రవ్య నిరోధక సంస్థ ప్రకటించింది
మాదకద్రవ్య అక్రమ రవాణాకు సంబంధించి EAGLE ఒక మహిళతో సహా ఇద్దరు వ్యక్తులను అరెస్టు చేసిన తర్వాత వైద్య కళాశాల విద్యార్థులు మాదకద్రవ్యాల వినియోగం వెలుగులోకి వచ్చింది. వారు మెడికోలు సహా వినియోగదారులకు గంజాయి సరఫరా చేస్తున్నట్లు తేలింది.
అరెస్టయిన వారిని హైదరాబాద్లోని బోలారంలోని రిసాలా బజార్కు చెందిన అర్ఫత్ అహ్మద్ ఖాన్ (23) మరియు కర్ణాటకలోని బీదర్కు చెందిన జరీనా బాను (46)గా గుర్తించారు. పోలీసులు వారి నుండి రూ.1.50 లక్షల విలువైన ఆరు కిలోల గంజాయిని స్వాధీనం చేసుకున్నారు.