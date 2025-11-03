39 ఫామ్హౌస్లలో ఆకస్మిక తనిఖీలు.. డీజేలు, హుక్కా, మద్యం.. స్కూల్ స్టూడెంట్స్ ఎలా?
రంగారెడ్డి జిల్లా మొయినాబాద్లోని ముడిమ్యాల్, టోల్కట్టా గ్రామాల్లోని 39 ఫామ్హౌస్లలో నగర పోలీసులు ఆకస్మిక తనిఖీలు నిర్వహించి, మద్యం, హుక్కా అక్రమ వినియోగంతో సహా అనేక ఉల్లంఘనలను గుర్తించారు. దాడుల సమయంలో, పోలీసులు విల్లా హిల్స్ నుండి 18 బీర్ బాటిళ్లు, ఒక విస్కీ బాటిల్ను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. టోల్కట్టాలోని అజీముద్దీన్ ఫామ్హౌస్లో అక్రమ హుక్కా వినియోగాన్ని కనుగొన్నారు.
12 ఫామ్లో, 29 మంది వ్యక్తులు మద్యం, లౌడ్ స్పీకర్లు, పటాకులతో పార్టీ చేసుకుంటున్నట్లు గుర్తించిన అనధికార కార్యక్రమాన్ని పోలీసులు ఛేదించారు. హాజరైన వారికి మాదకద్రవ్య పరీక్ష నిర్వహించబడింది. కానీ అందరికీ ప్రతికూల పరీక్షలు జరిగాయని అధికారులు నిర్ధారించారు. మరో ప్రధాన సంఘటనలో, ముదిమ్యాల్లోని రితికా ఫామ్హౌస్పై పోలీసులు దాడి చేశారు. అక్కడ స్లేట్ స్కూల్ నుండి దాదాపు 150 మంది విద్యార్థులు అనధికారికంగా సమావేశమయ్యారు. విద్యార్థులను పది స్కూల్ బస్సుల్లో వేదిక వద్దకు తీసుకువచ్చారు. కొంతమంది వ్యక్తులు మద్యం సేవించి ఉన్నట్లు ఆరోపణలు ఉన్నాయని పోలీసులు తెలిపారు.
ఇలా ఫామ్హౌస్ దాడులతో పాటు, పోలీసులు 120 కార్లు, 30 ఆటో-రిక్షాలు, 15 ద్విచక్ర వాహనాలపై మద్యం సేవించి వాహనాలు నడుపుతున్న తనిఖీలు నిర్వహించారు. మూడు వాహనాలను స్వాధీనం చేసుకుని, రూ.30,000 జరిమానాలు విధించారు. వివిధ ఉల్లంఘనలకు సంబంధించి ఈవెంట్ నిర్వాహకులు, ఫామ్హౌస్ యజమానులపై పోలీసులు నాలుగు కేసులు నమోదు చేశారు.
ఫామ్హౌస్ నిర్వాహకులు ఈవెంట్లను నిర్వహించడానికి ముందస్తు అనుమతి పొందాలని, మద్యం సర్వ్ చేయాలంటే ఎక్సైజ్ అనుమతులు పొందాలని అధికారులు హెచ్చరించారు. నిబంధనలను ఉల్లంఘించే వారిపై కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని అధికారులు తెలిపారు.