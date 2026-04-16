నల్గొండ జిల్లాలో ఘోరం- కారులో చిక్కుకుని ఐదేళ్ల బాలిక మృతి
నల్గొండ జిల్లాలో ఘోరం జరిగింది. నల్గొండ జిల్లాలోని నార్కెట్పల్లిలో, తన ఇంటి ముందు నిలిపి ఉంచిన ఒక కారులో ప్రమాదవశాత్తు చిక్కుకుపోవడంతో ఐదేళ్ల బాలిక ఊపిరాడక మరణించింది.
మృతిరాలిని పెర్ని శరణ్యగా గుర్తించారు. ఈమె సతీష్, గాయత్రి దంపతుల కుమార్తె. మధ్యాహ్న సమయంలో బయట ఆడుకుంటున్న ఆ చిన్నారి, పక్కింటి వారి కారులోకి ప్రవేశించిందని పోలీసులు తెలిపారు.
అరగంట గడిచినా ఆ చిన్నారి ఇంటికి తిరిగి రాకపోవడంతో, ఆమె తల్లిదండ్రులు ఆ ప్రాంతమంతటా గాలించినప్పటికీ ఆమె ఆచూకీని కనుగొనలేకపోయారు.
అర్ధరాత్రి వేళ, కారు యజమాని వాహనం వద్ద ఒక చెప్పును గమనించి, తలుపులు తెరిచారు. కారు వెనుక సీటులో శరణ్య అపస్మారక స్థితిలో కనిపించడంతో, ఆమెను హుటాహుటిన నార్కెట్పల్లిలోని కామినేని ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మెడికల్ సైన్సెస్కు తరలించారు. అక్కడ వైద్యులు ఆమె అప్పటికే మరణించినట్లు నిర్ధారించారు.
ప్రాథమికంగా చూస్తే, ఇది ఊపిరాడక సంభవించిన మరణంగా కనిపిస్తోందని పోలీసులు తెలిపారు. బాలిక తల్లిదండ్రులు ఇచ్చిన ఫిర్యాదు ఆధారంగా, నార్కెట్పల్లి పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు ప్రారంభించారు.