ఆరేళ్ల బాలికపై అఘాయిత్యం.. చాక్లెట్లు కొనిస్తానని ఆశ చూపి...
ఆరేళ్ల బాలికపై అఘాయిత్యం జరిగింది. నార్సంగి ప్రాంతంలో ఆదివారం నాడు ఒక ఆరేళ్ల బాలికపై దుర్మార్గుడు అత్యాచారం చేసి, ఆపై ఆమెను హత్య చేశాడు. వివరాల్లోకి వెళితే.. నిందితుడు ఆ అమాయక బాలికకు చాక్లెట్లు కొనిస్తానని ఆశ చూపి, ఆమెను తనతో పాటు తీసుకువెళ్లాడు.
ఆదివారం సాయంత్రం బాలిక ఇంటికి తిరిగి రాకపోవడంతో ఆందోళన చెందిన ఆమె తల్లిదండ్రులు, చుట్టుపక్కల ప్రాంతమంతా గాలించారు. ఆ తర్వాత రాత్రి సుమారు 10 గంటల సమయంలో నార్సింగి పోలీస్ స్టేషన్లో అధికారిక ఫిర్యాదు చేశారు.
పోలీసులు స్థానిక సీసీటీవీ ఫుటేజీని పరిశీలించగా, నిందితుడు ఆ చిన్నారిని తనతో పాటు తీసుకువెళ్తున్న భయానక దృశ్యాలు అందులో రికార్డ్ అయ్యాయి. ఈ ఆధారాల ఆధారంగా పోలీసులు నిందితుడిని గుర్తించి అదుపులోకి తీసుకున్నారు. ప్రస్తుతం అతను పోలీసుల కస్టడీలో ఉన్నాడు.