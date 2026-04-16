Stray Dog: వీధి కుక్కల బెడద.. చికిత్స పొందుతూ ఏడేళ్ల బాలుడి మృతి
వీధి కుక్కల బెడద తప్పట్లేదు. రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా, తంగళ్ళపల్లి మండల కేంద్రంలో వీధి కుక్కలు వెంబడించడంతో గాయపడి, చికిత్స పొందుతూ ఏడేళ్ల బాలుడు మరణించాడు. ఆదిత్యగా గుర్తించిన ఆ బాలుడు, రెండు వారాలకు పైగా మృత్యువుతో పోరాడి, బుధవారం రాత్రి ఒక ప్రైవేట్ ఆసుపత్రిలో తుది శ్వాస విడిచాడు. ఈ ఘటన 15 రోజుల క్రితం, ఆదిత్య తన ఇంటి సమీపంలో ఆడుకుంటున్న సమయంలో జరిగింది.
ఈ క్రమంలో వీధి కుక్కల గుంపు ఒకటి ఆ బాలుడిని చూసి వెంబడించడం ప్రారంభించినట్లు సమాచారం. భయంతో వణికిపోయిన ఆ బాలుడు వేగంగా పారిపోవడానికి ప్రయత్నించగా, కాలు జారి కిందపడిపోయాడు. కిందపడిన తీవ్రత కారణంగా బాలుడి తలకు అంతర్గత గాయం కావడంతో, మెదడులో రక్తం గడ్డకట్టింది.
ఆదిత్య కుటుంబ సభ్యులు వెంటనే అతన్ని ఒక ప్రైవేట్ ఆసుపత్రికి తరలించారు. అక్కడ అతను అత్యవసర చికిత్స విభాగంలో (ఐసియూ) చికిత్స పొందుతూ ఉన్నాడు. వైద్య బృందం తమ వంతు అత్యుత్తమ ప్రయత్నాలు చేసినప్పటికీ, గత 48 గంటల్లో బాలుడి పరిస్థితి విషమించడంతో, వైద్యులు అతను మరణించినట్లు నిర్ధారించారు.