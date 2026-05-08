వరంగల్ జిల్లాలో పురాతన ఆలయం కూల్చివేత.. ఖండించిన బీజేపీ
తెలంగాణలోని వరంగల్ జిల్లాలో ఒక పురాతన ఆలయాన్ని కూల్చివేయడాన్ని ప్రతిపక్షాలైన భారత్ రాష్ట్ర సమితి (బీఆర్ఎస్), భారతీయ జనతా పార్టీ (బీజేపీ) తీవ్రంగా ఖండించాయి. బీఆర్ఎస్ కార్యనిర్వాహక అధ్యక్షుడు కె.టి. రామారావు శుక్రవారం ఈ చర్యను అత్యంత దారుణమని అభివర్ణించారు. అలాగే ఆలయాన్ని తక్షణమే పునరుద్ధరించాలని డిమాండ్ చేశారు.
ఈ రాష్ట్రంలో, తెలంగాణ చరిత్ర, సంస్కృతి లేదా ఉనికిపై కనీస అవగాహన లేని మూర్ఖుల పాలన కొనసాగుతోంది. వరంగల్ జిల్లా, ఖానాపూర్ మండలం, అశోక్నగర్ సమీపంలో 800 ఏళ్ల క్రితం కాకతీయులు నిర్మించిన ఒక పురాతన శివాలయాన్ని రాష్ట్ర కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం కూల్చివేసి, నేలమట్టం చేయడం అత్యంత దారుణమని రామారావు ఎక్స్ వేదికగా పోస్ట్ చేశారు.
వేలాది ఇళ్లను నిర్దాక్షిణ్యంగా కూల్చివేసిన, లక్షలాది చెట్లను కనికరం లేకుండా నరికివేసిన రేవంత్ ప్రభుత్వం, ఇప్పుడు మన చారిత్రక వారసత్వాన్ని కూడా వదిలిపెట్టడానికి నిరాకరిస్తోంది. ఈ విధ్వంసాన్ని తక్షణమే ఆపివేయాలని, ఆ శివాలయాన్ని పునరుద్ధరించాలని తాను డిమాండ్ చేస్తున్నానని కేటీఆర్ జోడించారు.
ఈ పురాతన ఆలయాన్ని కూల్చివేయడాన్ని భారతీయ జనతా పార్టీ (బీజేపీ) కూడా ఖండించింది. మన వారసత్వ సంపద పట్ల కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వానికి ఉన్న నిర్లక్ష్యం ఈ చర్య ద్వారా మరోసారి బట్టబయలైంది.