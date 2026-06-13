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ప్రతికూల వాతావరణం.. హైదరాబాద్కు రావాల్సిన తొమ్మిది విమానాల దారి మళ్లింపు
భారీ వర్షం, ప్రతికూల వాతావరణ పరిస్థితుల కారణంగా, శుక్రవారం రాత్రి శంషాబాద్లోని రాజీవ్ గాంధీ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం నుండి తొమ్మిది విమానాలను ఇతర విమానాశ్రయాలకు మళ్లించారు. విమానాశ్రయ వర్గాల సమాచారం ప్రకారం, హైదరాబాద్కు రావాల్సిన ఆరు విమానాలను బెంగళూరు విమానాశ్రయానికి మళ్లించగా, మరో రెండు విమానాలను చెన్నైకి, ఒక విమానాన్ని నాగ్పూర్కు మళ్లించారు.
ముంబై-హైదరాబాద్ (ఏఐ 2875), పూణే-హైదరాబాద్ (ఎస్5 174), నాందేడ్-హైదరాబాద్ (ఎస్5 197), సింగపూర్-హైదరాబాద్ (6ఈ 1028), బొంబాయి-హైదరాబాద్ (6ఈ 5236), ఢిల్లీ-హైదరాబాద్ (6ఈ 717) విమానాలు బెంగళూరుకు మళ్లించబడ్డాయి.
వారణాసి నుండి హైదరాబాద్కు వెళ్లే 6ఈ 6683, 6ఈ 2083 విమానాలను చెన్నైకి మళ్లించగా, బెంగళూరు నుండి హైదరాబాద్కు వెళ్లే 6ఈ 638 విమానాన్ని నాగ్పూర్కు మళ్లించారు. ప్రతికూల వాతావరణం కారణంగా ఆర్జీఐఏలోని ఎయిర్ ట్రాఫిక్ కంట్రోల్ (ఏటీసీ) ల్యాండింగ్కు అనుమతి నిరాకరించడంతో, విమాన సిబ్బంది ఆయా విమానాలను బెంగళూరు, చెన్నై, నాగ్పూర్లోని సమీప విమానాశ్రయాలకు మళ్లించాల్సి వచ్చింది.
Michael Jackson: మైఖేల్ జాక్సన్ బయోపిక్.. రికార్డ్ బ్రేక్
మైఖేల్ జాక్సన్ జీవిత చరిత్ర ఆధారంగా రూపొందిన మైఖేల్ చిత్రం, ప్రపంచవ్యాప్త బాక్సాఫీస్ వద్ద బోహేమియన్ రాప్సడీని అధిగమించి, అన్ని కాలాలలో అత్యధిక వసూళ్లు సాధించిన మ్యూజిక్ బయోపిక్గా నిలిచింది. ఏప్రిల్ 24న థియేటర్లలో విడుదలైనప్పటి నుండి ఈ చిత్రం ప్రపంచవ్యాప్తంగా 911.9 మిలియన్ డాలర్లను సంపాదించి, 910.9 మిలియన్ డాలర్లను సంపాదించిన బోహేమియన్ రాప్సడీ జీవితకాల ప్రపంచవ్యాప్త వసూళ్లను అధిగమించింది.
Satyadev: బాహుబలి, ఆర్ఆర్ఆర్ అంత గర్వపడే చిత్రంగా రావు బహదూర్ : సత్యదేవ్
సూపర్స్టార్ మహేష్ బాబు, నమ్రతా శిరోద్కర్ జిఎంబి ఎంటర్టైన్మెంట్, ప్రముఖ దర్శకుడు వెంకటేష్ మహా దర్శకత్వంలో, సత్యదేవ్ కథానాయకుడిగా సైకాలజికల్ థ్రిల్లర్ 'రావు బహదూర్' చిత్రాన్ని సగర్వంగా సమర్పిస్తున్నారు. ఈ చిత్రాన్ని ఏ+ఎస్ మూవీస్, శ్రీచక్రాస్ ఎంటర్టైన్మెంట్స్ సంయుక్తంగా నిర్మించాయి. 'ఇంటు ది వరల్డ్ ఆఫ్ రావు బహదూర్' వీడియోకు అద్భుతమైన స్పందన లభించింది. చిత్ర నిర్మాతలు 'నాట్ ఎ టీజర్'ను లాంచ్ చేశారు.
Deva Katta : ఇతర సినిమాకు పనిచేయడంలేదంటూ దర్శకుడు దేవా కట్టా స్పష్టత
Kotha Malupu review : సునీత కుమారుడు ఆకాష్ గోపరాజు కొత్త మలుపు మూవీ రివ్యూ
సర్కారు నౌకరి చిత్రంతో సునీత కుమారుడు ఆకాష్ గోపరాజు హీరోగా వెండితెరకు పరిచయం అయ్యారు. తాజాగా తన రెండో సినిమా కొత్త మలుపు తో ముందుకు వచ్చాడు. కోనసీమ నేపథ్యంలో రొమాంటిక్ లవ్ అండ్ సస్పెన్స్ గా తెరకెక్కిందని ట్రైలర్ ను బట్టి చూస్తే అర్థమయింది. ఈ సినిమాకు దర్శకుడు శివ వరప్రసాద్ కేశనకుర్తి తెరకెక్కించారు. ఈ శుక్రవారబమే విడుదలైన ఈ సినిమా ఎలా వుందో తెలుసుకుందాం.
Allu Arjun: కేరళలో సెన్సేషన్ క్రియేట్ చేసిన అల్లు అర్జున్.. హ్యాపీ రీ రిలీజ్
ఇండియన్ సినీ ఇండస్ట్రీలో పాన్ ఇండియా స్టార్ అనే పదం పాపులారిటీ పొందక ముందే చాలా మంది యాక్టర్స్ ఆశించే పాన్ ఆల్ ఇండియా స్థాయి గుర్తింపు ఐకాన్ స్టార్ అల్లు అర్జున్ సంపాదించారు. దాదాపు రెండు దశాబ్దాల ముందే ఆర్య, హ్యాపీ, బన్నీ, దేశముదురు వంటి సినిమాల మలయాళ డబ్బింగ్ వెర్షన్స్ ద్వారా అక్కడి ప్రేక్షకులతో ఆయకు ప్రత్యేకమైన అనుబంధం ఏర్పడింది.