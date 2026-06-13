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  4. 9 Hyderabad-Bound Flights Diverted to Other Airports Due to Bad Weather
Written By సెల్వి
Last Updated : Saturday, 13 June 2026 (14:22 IST)

ప్రతికూల వాతావరణం.. హైదరాబాద్‌కు రావాల్సిన తొమ్మిది విమానాల దారి మళ్లింపు

Flight
BY: సెల్వి
Publish: Sat, 13 Jun 2026 (14:20 IST) Updated: Sat, 13 Jun 2026 (14:22 IST)
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భారీ వర్షం, ప్రతికూల వాతావరణ పరిస్థితుల కారణంగా, శుక్రవారం రాత్రి శంషాబాద్‌లోని రాజీవ్ గాంధీ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం నుండి తొమ్మిది విమానాలను ఇతర విమానాశ్రయాలకు మళ్లించారు. విమానాశ్రయ వర్గాల సమాచారం ప్రకారం, హైదరాబాద్‌కు రావాల్సిన ఆరు విమానాలను బెంగళూరు విమానాశ్రయానికి మళ్లించగా, మరో రెండు విమానాలను చెన్నైకి, ఒక విమానాన్ని నాగ్‌పూర్‌కు మళ్లించారు. 
 
ముంబై-హైదరాబాద్ (ఏఐ 2875), పూణే-హైదరాబాద్ (ఎస్5 174), నాందేడ్-హైదరాబాద్ (ఎస్5 197), సింగపూర్-హైదరాబాద్ (6ఈ 1028), బొంబాయి-హైదరాబాద్ (6ఈ 5236), ఢిల్లీ-హైదరాబాద్ (6ఈ 717) విమానాలు బెంగళూరుకు మళ్లించబడ్డాయి. 
 
వారణాసి నుండి హైదరాబాద్‌కు వెళ్లే 6ఈ 6683, 6ఈ 2083 విమానాలను చెన్నైకి మళ్లించగా, బెంగళూరు నుండి హైదరాబాద్‌కు వెళ్లే 6ఈ 638 విమానాన్ని నాగ్‌పూర్‌కు మళ్లించారు. ప్రతికూల వాతావరణం కారణంగా ఆర్జీఐఏలోని ఎయిర్ ట్రాఫిక్ కంట్రోల్ (ఏటీసీ) ల్యాండింగ్‌కు అనుమతి నిరాకరించడంతో, విమాన సిబ్బంది ఆయా విమానాలను బెంగళూరు, చెన్నై, నాగ్‌పూర్‌లోని సమీప విమానాశ్రయాలకు మళ్లించాల్సి వచ్చింది.
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సెల్వి

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