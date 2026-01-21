తొమ్మిది తులాల బంగారు గొలుసు... అపార్ట్మెంట్కు వెళ్లి వృద్ధురాలి వద్ద దోచుకున్నారు..
హైదరాబాద్, లాలాగూడలోని హరి హంత్ సదన్ అపార్ట్మెంట్లో నివసిస్తున్న 80 ఏళ్ల వృద్ధురాలి వద్ద నుంచి ఇద్దరు గుర్తు తెలియని వ్యక్తులు తొమ్మిది తులాల బంగారు గొలుసును బుధవారం ఉదయం దొంగిలించారు. ఆ మహిళ, బాల రుక్మిణి, తన కుమారుడు నరేష్ పనికి వెళ్లడంతో ఇంట్లో ఒంటరిగా ఉంది.
ఉదయం 9.30 గంటల ప్రాంతంలో, మాస్కులు ధరించిన ఇద్దరు వ్యక్తులు 301 నంబర్ ఫ్లాట్లోకి ప్రవేశించి, ఆ వృద్ధురాలిని బెదిరించి, ఆమె వద్ద నుంచి బంగారు గొలుసును దొంగిలించారు. ఆమె ఇంటికి తిరిగి వచ్చిన తన కుమారుడు నరేష్కు ఈ విషయం చెప్పడంతో ఈ ఘటన వెలుగులోకి వచ్చింది.
నరేష్ పోలీసులకు సమాచారం అందించాడు. పోలీసులు వెంటనే సంఘటనా స్థలానికి చేరుకుని వివరాలు సేకరించారు. డిటెక్టివ్ ఇన్స్పెక్టర్ ఎన్. రామకృష్ణ మాట్లాడుతూ, అపార్ట్మెంట్ సెక్యూరిటీ గార్డు ఒక ఫ్లాట్ యజమాని ఇంట్లో పని నిమిత్తం మొదటి అంతస్తుకు వెళ్ళాడని, అతని భార్య కూరగాయలు కొనడానికి బయటకు వెళ్లిందని తెలిపారు. ప్రధాన ద్వారం వద్ద ఎవరూ లేరని నిర్ధారించుకున్న తర్వాత, ఇద్దరు నిందితులు 301వ నంబర్ ఫ్లాట్లోకి ప్రవేశించి ఈ నేరానికి పాల్పడ్డారని ఆయన చెప్పారు.
అపార్ట్మెంట్లో ఏర్పాటు చేసిన నిఘా కెమెరాలలో నిందితుల చిత్రాలు రికార్డయ్యాయి. నిందితులు మాస్కులు ధరించడంతో వారిని సరిగ్గా గుర్తించలేకపోయామని పోలీసులు తెలిపారు.
నేరం చేయడానికి ముందు, ఆ ఇద్దరూ గేటు బయట ఫోన్లో మాట్లాడుకుంటూ కనిపించారు. ఈ ఘటన జరిగిన తర్వాత, నిందితులను పట్టుకోవడానికి పోలీసులు బస్ స్టేషన్లు, సికింద్రాబాద్ రైల్వే స్టేషన్తో సహా పలు ప్రాంతాలలో గాలింపు చర్యలు చేపట్టారు.