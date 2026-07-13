  1. వార్తలు
  2. తెలుగు వార్తలు
  3. తెలంగాణ వార్తలు
  4. 9-Year-Old Girl Dies of Snakebite in Medak
Written By సెల్వి
Last Updated : Monday, 13 July 2026 (14:17 IST)

మెదక్ జిల్లాలో పాము కాటుకు బాలిక మృతి, తల్లి పరిస్థితి?

snake
Written By: సెల్వి
Updated: Mon, 13 Jul 2026 (14:17 IST)
google-news
మెదక్ జిల్లాలో సోమవారం పాము కాటుకు గురై తొమ్మిదేళ్ల బాలిక మృతి చెందింది.ఈ ఘటన చిన్నశంకరంపేట మండలం మలుపల్లి గ్రామంలో చోటుచేసుకుంది. 
 
హారిక అనే బాలిక, ఆమె తల్లి లావణ్య రాత్రిపూట పాము కాటుకు గురయ్యారు. ఈ ఘటనలో హారిక మరణించగా, ఆమె తల్లి ప్రస్తుతం ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతున్నారు. అర్ధరాత్రి ఇంట్లో నిద్రిస్తున్న సమయంలో తల్లీకూతుళ్లను పాము కాటేసింది.
About Writer
సెల్వి

Maheshbabu: బాబాయ్ అద్భుతమైన ఫీడ్‌బ్యాక్ ఇచ్చారు, మీ ఆశీర్వాదం కావాలి: జై కృష్ణ ఘట్టమనేని

Maheshbabu: బాబాయ్ అద్భుతమైన ఫీడ్‌బ్యాక్ ఇచ్చారు, మీ ఆశీర్వాదం కావాలి: జై కృష్ణ ఘట్టమనేనిసూపర్‌స్టార్ కృష్ణ మనవడు, మహేష్ బాబు అన్న కుమారుడు జై కృష్ణ ఘట్టమనేని 'శ్రీనివాస మంగాపురం' చిత్రంతో హీరోగా ప్రేక్షకులకు పరిచయం కాబోతున్నారు. ప్రముఖ దర్శకుడు అజయ్ భూపతి ఈ ప్రాజెక్ట్‌కు దర్శకత్వం వహించారు. బాలీవుడ్ నటి రవీనా టాండన్ కుమార్తె రాషా థడాని ఈ చిత్రంతో కథానాయికగా తెలుగు చిత్రసీమలోకి అరంగేట్రం చేస్తోంది.

సినీ రంగ ప్రవేశం చేయనున్న బాలకృష్ణ తనయ తేజస్విని?

సినీ రంగ ప్రవేశం చేయనున్న బాలకృష్ణ తనయ తేజస్విని?నందమూరి బాలకృష్ణ వారసుడు మోక్షజ్ఞ నందమూరి సినీ రంగ ప్రవేశం గురించి ఎప్పుడూ ఏదో ఒక చర్చ జరుగుతూనే ఉంటుంది. హనుమాన్ దర్శకుడు ప్రశాంత్ వర్మతో చేయాల్సిన సినిమా షూటింగ్ ప్రారంభం కాకముందే ఆగిపోవడంతో, మోక్షజ్ఞ మరోసారి వార్తల్లో నిలిచారు. బాలకృష్ణ కుమారుడిగా, దివంగత ఎన్.టి. రామారావు మనవడిగా తెలుగు చలనచిత్ర పరిశ్రమలోని అత్యంత ప్రముఖ కుటుంబం నుండి వచ్చినప్పటికీ, మోక్షజ్ఞకు నటుడిగా రాణించాలనే ఆసక్తి పెద్దగా లేదేమోనన్న అభిప్రాయం దీనివల్ల మరింత బలపడింది.

క్రైమ్, కామెడీ అంశాలతో చోర శికామణులు చిత్రం ప్రారంభం

క్రైమ్, కామెడీ అంశాలతో చోర శికామణులు చిత్రం ప్రారంభంయాక్షన్, క్రైమ్, కామెడీ జానర్‌లో చోర శికామణులు చిత్రం పూజా కార్యక్రమాలతో ఘనంగా ప్రారంభమైంది. రామ్ తేజ్, జబర్దస్త్ ఇమ్మాన్యుయేల్, నరేష్, అజయ్ ఘోష్, సంపూర్ణేష్ బాబు, మురళీధర్ గౌడ్, అప్పు, కరణ్, జబర్దస్త్ సత్య శ్రీ తదితరులు ముఖ్య పాత్రలను పోషించనున్నారు. శ్రీకరి-వివాన్ సమర్పణలో శ్రీకరి క్రియేషన్స్ బ్యానర్ మీద బానూరు నాగరాజు నిర్మిస్తున్న చిత్రం. ఆనంద్ కుర్మా కథ, కథనం, మాటలు అందిస్తూ దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు.

Rashmika : రణబాలి చూసేందుకు ఆత్రుతగా వెయిట్ చేస్తున్నానంటూ రశ్మిక ఇన్ స్టా పోస్ట్

Rashmika : రణబాలి చూసేందుకు ఆత్రుతగా వెయిట్ చేస్తున్నానంటూ రశ్మిక ఇన్ స్టా పోస్ట్విజయ్ దేవరకొండ, రశ్మిక మందన్న జంటగా నటిస్తున్న భారీ పాన్ ఇండియా మూవీ "రణబాలి". ఈ సినిమాకు రాహుల్ సంకృత్యన్ దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. టీ సిరీస్ సమర్పణలో మైత్రీ మూవీ మేకర్స్ బ్యానర్ పై "రణబాలి" సినిమాను ప్రొడ్యూసర్స్ నవీన్ యెర్నేని, వై రవిశంకర్ హ్యూజ్ బడ్జెట్ తో నిర్మిస్తున్నారు.

Ramayanam trailer: మహేష్ బాబు, ఎన్టీఆర్ లతో రామాయణం ట్రైలర్ అదుర్స్

Ramayanam trailer: మహేష్ బాబు, ఎన్టీఆర్ లతో రామాయణం ట్రైలర్ అదుర్స్జూలై 24న విడుదల కానున్న నితేష్ తివారీ 'రామాయణం: మొదటి భాగం' ట్రైలర్‌పై అంచనాలు భారీగా ఉన్నాయి. రణబీర్ కపూర్, సాయి పల్లవి, యష్ నటించిన ఈ చిత్రం ఈ దీపావళికి థియేటర్లలో విడుదల కానుంది. అయితే, అభిమానులు ట్రైలర్ కోసం వేచి ఉండలేకపోయినట్లుంది, అందుకే వారు టాలీవుడ్ తారలతో ఏఐ రూపొందించిన ట్రైలర్‌ను సృష్టించారు.