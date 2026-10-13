బిడ్డతో కలిసి కదులుతున్న రైలు ఎక్కిన తండ్రి.. కాపాడిన ఆర్పీఎఫ్ లేడీ కానిస్టేబుల్ (video)
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కదిలే రైలులో ఎక్కడం ప్రమాదకరమని తెలిసినా.. కొందరు ప్రాణాల మీదకు తెచ్చుకుంటారు. తాజాగా కాచిగూడ రైల్వే స్టేషన్లో సోమవారం సాయంత్రం కదులుతున్న విశాఖ ఎక్స్ప్రెస్ను ఎక్కడానికి ప్రయత్నించిన ఒక వ్యక్తిని రైల్వే ప్రొటెక్షన్ ఫోర్స్ (ఆర్పీఎఫ్) కానిస్టేబుల్ కాపాడారు.
కదులుతున్న విశాఖ ఎక్స్ప్రెస్ ఎక్కడానికి ప్రయత్నిస్తుండగా కాలు జారిపడిన ఒక వ్యక్తిని, అతని చిన్నారి కుమార్తెతో సహా రైల్వే ప్రొటెక్షన్ ఫోర్స్ కానిస్టేబుల్ రీనా కుమారి రక్షించడంతో ఒక పెద్ద ప్రమాదం తప్పింది.
చేతిలో చిన్నారిని పట్టుకుని కదులుతున్న రైలును ఎక్కే ప్రయత్నంలో ఆ వ్యక్తి అదుపు కోల్పోవడంతో వారిద్దరి ప్రాణాలకు ముప్పు వాటిల్లే పరిస్థితి ఏర్పడింది.
వెంటనే స్పందించిన ఆర్పీఎఫ్ కానిస్టేబుల్ రీనా కుమారి ఆ వ్యక్తిని ప్రమాదం నుండి సురక్షితంగా పక్కకు లాగగా, లోకో పైలట్ అత్యవసర బ్రేకులు వేసి పెను ప్రమాదాన్ని నివారించారు. ఈ ఘటనకు సంబంధించిన సీసీటీవీ దృశ్యాలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి.
Telangana - A major tragedy was averted after Railway Protection Force (RPF) constable Reena Kumari rescued a man carrying his young daughter as he slipped while attempting to board the moving Visakha Express , the man lost his balance while trying to board the moving train with his child in his arms, putting both their lives at risk. Acting swiftly, RPF constable Reena Kumari pulled the man away from danger, while the loco pilot applied emergency brakes to prevent a possible tragedy.— NextMinute News (@nextminutenews7) October 13, 2026