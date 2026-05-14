బండి భగీరథ్ కేసులో ట్విస్ట్, ఆమె మేజర్ అంటూ కోర్టులో పిల్, ఏం జరుగుతుంది?
తనపై పోక్సో కేసు నమోదైన నేపధ్యంలో, ఫిర్యాదు చేసిన యువతి మైనర్ కాదనీ, మేజర్ అంటూ బండి భగీరథ్ కోర్టులో ఫిర్యాదు చేసాడు. ఆమె పదో తరగతి సర్టిఫికేట్లో వున్న తేదీ ప్రకారం ఆమె మేజర్ అని అందులో పేర్కొన్నాడు. గతంలో ఓ కేసు విచారణకు సంబంధించి వయసు నిర్థారణ విషయంలో టెన్త్ సర్టిఫికేట్లోని తేదీని పరిగణన లోనికి తీసుకున్నదంటూ అందులో ఉటంకించారు. దాంతో ఇప్పుడు బాలిక ఫిర్యాదుపై కోర్టు నుంచి ఎలాంటి తీర్పు వస్తుందన్నది ఆసక్తికరంగా మారింది. మరోవైపు తనవద్ద ఇంకా మరిన్ని ఆధారాలున్నాయనీ, అన్నింటినీ త్వరలోనే కోర్టు ముందు ప్రవేశపెడతానని బండి భగీరథ్ చెప్పినట్లు పలు ఛానళ్లలో వార్తలు వస్తున్నాయి. ఫిర్యాదు చేసిన బాలిక మేజర్ అని తేలితే పోక్సో చట్టం వర్తించకుండా పోయే అవకాశం వుంటుంది.
తక్షణ చర్యలు తీసుకోవాలంటూ సీఎం రేవంత్ ఆదేశం
కేంద్ర హోంశాఖ సహాయ మంత్రి బండి సంజయ్ కుమారుడు బండి భగీరథ్పై నమోదైన 'లైంగిక నేరాల నుండి పిల్లల రక్షణ చట్టం (పోక్సో) కేసుపై తక్షణమే విచారణ ప్రారంభించాలని తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి ఎ. రేవంత్ రెడ్డి, డైరెక్టర్ జనరల్ ఆఫ్ పోలీస్ సి.వి. ఆనంద్ను ఆదేశించారు. బండి భగీరథ్ ఒక మైనర్ బాలికపై లైంగిక దాడికి పాల్పడ్డారన్న ఆరోపణలకు సంబంధించి, సమగ్ర విచారణ జరిపేందుకు ప్రత్యేక బృందాలను ఏర్పాటు చేయాలని ముఖ్యమంత్రి డీజీపీని ఆదేశించారు.
ముఖ్యమంత్రి కార్యాలయం తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, డీజీపీ ఆనంద్ ఈ కేసుకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలను ముఖ్యమంత్రికి వివరించారు. ఇదిలా ఉండగా, ఈ కేసు విచారణ నిమిత్తం తెలంగాణ రాష్ట్ర బాలల హక్కుల పరిరక్షణ కమిషన్ ఒక ప్రత్యేక ధర్మాసనాన్ని ఏర్పాటు చేసింది. టీజీఎస్సీపీసీఆర్ అధ్యక్షురాలు కొత్తకోట సీతా దయాకర్ రెడ్డి, నగర పోలీస్ కమిషనర్ నుండి వివరాలను సేకరించి, ఈ విషయంపై విచారణ జరిపేందుకు ఒక ప్రత్యేక ధర్మాసనాన్ని ఏర్పాటు చేశారు.
బండి సంజయ్ కుమారుడిపై చర్యలు తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేస్తూ ప్రతిపక్ష భారత్ రాష్ట్ర సమితి (బీఆర్ఎస్) కొనసాగిస్తున్న నిరసనల నేపథ్యంలో టీఎస్సీపీసీఆర్ ఈ చర్యలు చేపట్టడం, డీజీపీకి ముఖ్యమంత్రి ఆదేశాలు జారీ చేయడం జరిగింది. 17 ఏళ్ల బాలికపై లైంగిక దాడికి పాల్పడ్డాడన్న ఆరోపణలపై బండి భగీరథ్పై పోక్సో చట్టం కింద కేసు నమోదు చేశారు.
గత ఆరు నెలలుగా భగీరథ్ తమ కుమార్తెను వేధిస్తున్నాడని బాలిక తల్లి ఆరోపించారు. మొయినాబాద్లోని ఒక ఫామ్హౌస్లో కూడా అతను ఆమెతో అసభ్యంగా ప్రవర్తించాడని ఆమె ఆరోపించారు. ఆమె ఫిర్యాదు మేరకు, పోలీసులు పోక్సో చట్టంలోని సెక్షన్ 11, బీఎన్ఎస్ చట్టంలోని సంబంధిత సెక్షన్ల కింద కేసు నమోదు చేశారు.
25 ఏళ్ల భగీరథ్, అంతకుముందు కరీంనగర్ II టౌన్ పోలీస్ స్టేషన్లో ఆ బాలిక, ఆమె తల్లిదండ్రులపై ఫిర్యాదు చేశాడు. తనపై పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేయకుండా ఉండేందుకు వారు హనీట్రాప్కు పాల్పడి, రూ. 5 కోట్లు డిమాండ్ చేశారని అతను ఆరోపించాడు.
అతని ఫిర్యాదు మేరకు, బాలిక, ఆమె తల్లిదండ్రులపై దోపిడీ, నేరపూరిత బెదిరింపు, నేరపూరిత కుట్ర మరియు ఉమ్మడి ఉద్దేశం వంటి ఆరోపణలతో బీఎన్ఎస్ లోని వివిధ సెక్షన్ల కింద కేసు నమోదు చేయబడింది. బండి సంజయ్ తన కుమారుడిపై వచ్చిన ఆరోపణలను ఖండించారు. రాజకీయ ప్రత్యర్థులు తప్పుడు ఆరోపణలు చేసి తన ప్రతిష్టను దెబ్బతీయడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారని ఆయన పేర్కొన్నారు.
అమీర్ ఖాన్ నిర్మించిన చిత్రం ఏక్ దిన్, ఇందులో ఆయన కుమారుడు జునైద్ ఖాన్ సాయి పల్లవితో కలిసి నటించారు. అయితే, ఈ చిత్రం బాక్సాఫీస్ వద్ద ఘోరంగా నిరాశపరిచింది. థియేటర్లలో కనీసం ఒక్క రోజు కూడా నిలదొక్కుకోలేకపోయింది. ఈ సినిమాతో సాయి పల్లవి హిందీ చిత్రసీమలో అరంగేట్రం చేసింది. ఆసక్తికరంగా, సినిమా విడుదలకు ముందే, ఆ పాత్రకు తాను సరిపోలేదని ఆమె అంగీకరించినట్లు సమాచారం. శర్వానంద్తో కలిసి ఆమె నటించిన గత తెలుగు చిత్రం పడి పడి లేచే మనసుకు, ఏక్ దిన్కు మధ్య సారూప్యతలు ఉన్నాయని చాలామంది ఎత్తి చూపారు. దీనివల్ల ఈ జంట, వారి కథాంశం ప్రేక్షకులకు అంత కొత్తగా అనిపించలేదు.
తెలుగు ఫిల్మ్ ప్రొడ్యూసర్ కౌన్సిల్ సంయుక్త కార్యదర్శిగా పనిచేస్తున్న నట్టి కుమార్ సంయుక్త కార్యదర్శి పదవికి రాజీనామా చేశారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ, కౌన్సిల్ ప్రస్తుత పనితీరు పట్ల తీవ్ర నిరాశ, ఆందోళనతో నేను ఈ నిర్ణయం తీసుకుంటున్నాను. నిర్మాతలుగా, ఎగ్జిబిటర్లుగా మనం పర్సెంటేజ్ విధానాన్ని సరిగ్గా నిర్వహించడంలో విఫలమయ్యాము. కార్యవర్గ సభ్యులతో సరైన సమాచారం పంచుకోకుండానే ముఖ్యమైన నిర్ణయాలు తీసుకోవడం, గిల్డ్ కార్యకలాపాలు నడపడం జరుగుతోంది.
ఎగ్జిబిటర్లకు మాత్రమే కాదు.. డిస్ట్రిబ్యూటర్లకు, నిర్మాతలకు కూడా సమస్యలు ఉన్నాయని తెలుగు సినీ నిర్మాతలు అన్నారు. తాము ఇబ్బందుల్లో ఉన్నామని, పర్సెంటేజ్ విధానాన్ని అమలు చేయాలని డిమాండ్ చేస్తూ ఎగ్జిబిటర్లు ఇటీవల ప్రెస్ మీట్ నిర్వహించిన సంగతి తెలిసిందే. ఈ అంశంపై బుధవారం సాయంత్రం తెలుగు నిర్మాతలు ప్రెస్ మీట్ నిర్వహించారు. ఈ ప్రెస్ మీట్ లో నిర్మాతలు యలమంచిలి రవిశంకర్, సూర్యదేవర నాగవంశీ, సాహు గారపాటి, సుధాకర్ చెరుకూరి, వెంకట సతీష్ కిలారు తదితరులు పాల్గొన్నారు.
'శ్రీనివాస మంగాపురం' సినిమాతో తెలుగు ప్రేక్షకులకు హీరోగా పరిచయమౌతున్న జయకృష్ణ ఘట్టమనేని తన స్టన్నింగ్ లుక్స్, ఆకట్టుకునే బేస్ వాయిస్తో మంచి ఇంప్రెషన్ క్రియేట్ చేశారు. సూపర్ స్టార్ కృష్ణ మనవడిగా, మహేష్ బాబు అన్న కొడుకుగా భారీ అంచనాల మధ్య ఇండస్ట్రీలోకి అడుగుపెడుతున్న ఆయన ఆ అంచనాలకు తగ్గట్టుగానే తన ప్రామిస్ను నిలబెట్టుకుంటున్నారు.