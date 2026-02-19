ప్రేమించిన యువతి దూరం పెట్టిందని సుత్తితో తలపై కొట్టిన యువకుడు, స్తంభానికి కట్టేసి, వీడియో
ఇటీవలి కాలంలో సైకోలు, కామాంధుల సంఖ్య రానురాను పెరుగుతోంది. రోజుకో దారుణం ఎక్కడో ఒకచోట వెలుగుచూస్తూనే వున్నది. గురువారం నాడు ఉదయం ఓ యువకుడు తను ప్రేమించిన యువతి తనను దూరంగా పెడుతోందన్న కక్షతో ఆమెపై సుత్తితో దాడి చేసాడు.
పూర్తి వివరాలు ఇలా వున్నాయి. సూర్యాపేటలోని స్నేహనగరులో యువతి నివాసం వుంటోంది. ఆమె తనను ప్రేమించి ఇటీవల దూరం పెడుతోందన్న కారణంగా ఇంట్లో ఎవరూ లేని సమయంలో అతడు లోపలికి దూరాడు. ఆమెతో గొడవపడి సుత్తితో ఆమె తలపై బలంగా కొట్టాడు. దాంతో యువతి అక్కడికక్కడే కూలబడిపోయింది. ఆమె పరిస్థితి విషమంగా వున్నట్లు సమాచారం. కాగా యువతిపై దాడి చేసిన యువకుడిని స్థానికులు పట్టుకుని స్తంభానికి కట్టేసి దేహశుద్ధి చేసారు. పోలీసులకు సమాచారం అందించారు.