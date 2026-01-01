యువతిని ప్రేమించి పెళ్లాడాడని స్తంభానికి కట్టేసి కొట్టారు
ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకున్నాడని యువకుడిని స్తంభానికి కట్టేసి కొట్టారు యువతి తరపు బంధువులు. ఈ ఘటన ఏలూరు జిల్లాలోని ముసునూరులో జరిగింది. పూర్తి వివరాలు ఇలా వున్నాయి. సాయిచంద్, సాయిదుర్గ అనే ఇద్దరు యువతీయువకులు గత ఎనిమిదేళ్లుగా ప్రేమించుకుంటున్నారు. ఐతే వీరి ప్రేమను ఇంట్లో కుటుంబ సభ్యులు అంగీకరించలేదు. దీనితో వీరిరువురూ రెండు రోజుల క్రితం ప్రేమ వివాహం చేసుకున్నారు.
విషయం తెలుసుకున్న యువతి తరపు బంధువులు యువకుడిని పట్టుకుని స్తంభానికి కట్టేసి తీవ్రంగా కొట్టారు. యువకుడి తరపు కుటుంబ సభ్యులు యువతి తరపు కుటుంబ సభ్యులపై కేసు పెట్టడంతో పోలీసులు ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.