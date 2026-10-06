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Written By ఠాగూర్ ఠాగూర్

కష్టపడి చదివి ఉద్యోగాలు సాధించారు... అవినీతి ఊబిలో చిక్కుకుని జైలుపాలయ్యారు

Bribe
Written By: ఠాగూర్
Updated: Tue, 6 Oct 2026 (11:22 IST)
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ఆ ఇద్దరు మహిళలు ఎంతో కష్టపడి చదివారు. ప్రభుత్వ ఉన్నత ఉద్యోగాలు సంపాదించారు. తమ బిడ్డల ఎదుగుదలను చూసి కన్నవాళ్లు కూడా చూసి మురిసిపోయారు. పైగా, ఉద్యోగాల్లో చేరిన తర్వాత మంచిపేరు తెచ్చుకుని ప్రమోషన్లపై ప్రమోషన్లు పొంది ఉన్నత స్థానాలకు చేరుకున్నారు. దీంతో సమాజంలో గౌరవప్రతిష్టలను సంపాదించుకున్నారు.
 
వయసుతో పాటు హోదా పెరిగే కొద్దీ డబ్బు ఆశపట్టిందు. కాసుల కక్కుర్తిలో పడి దిగజారిపోయారు. చివరకు రూ.లక్షల్లో లంచాలు పుచ్చుకుంటూ అవినీతి నిరోధక శాఖ అధికారుల చేతికి చిక్కారు. ఇపుడు అయినవాళ్లకు పరాయివాళ్లకు ముఖం చూపించలేక సిగ్గుతో తలదించుకుని బోరున విలపిస్తున్నారు. పైగా, ఏసీబీ అధికారులకు రెడ్‌హ్యాండెడ్‌గా చిక్కడంతో జైలు ఊచలు లెక్కించాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది. ఈ ఇద్దరు మహిళా ఉన్నతాధికారులు తెలంగాణ రాష్ట్రానికి చెందినవారే కావడం గమనార్హం. 
 
వారిలో ఒకరు రంగారెడ్డి జిల్లా వైద్యారోగ్య  అధికారి స్వర్ణకుమారి. ఈమె వ్యవహారం చూస్తే జిల్లాకే ఉన్నతాధికారి అయిన ఆమె కాసుల కక్కుర్తిలో హెల్త్ ఇన్‌స్పెక్టర్‌తో పాటు డ్రైవర్ తో చేతులు కలిపి అవినీతికి పాల్పడ్డారు. ఈ క్రమంలోనే మూతపడిన ఓ ఫిజియోథెరపీ కేంద్రాన్ని తిరిగి తెరిచేందుకు పెద్దమొత్తంలో లంచం డిమాండ్ చేసి ఏసీబీకి పట్టుబడ్డారు.
 
ఇక మరో అధికారి జీహెచ్ఎంసీ టౌన్ ప్లానింగ్ విభాగంలో సూపర్‌వైజర్‌గా పనిచేస్తున్న తులసీరామ్ సునీత. ప్రస్తుతం గోల్కొండ జీహెచ్ఎంసీ జోనల్ కార్యాలయంలో పనిచేస్తున్నారు. భవన నిర్మాణంలో నిబంధనలను ఉల్లంఘించిన బిల్డర్‌కు అనుకూలత చేయడానికి ఎనమిది లక్షలు డిమాండ్ చేసి అందులో అడ్వాన్స్ మొత్తం రూ.నాలుగు లక్షల లంచం పుచ్చుకుంటూ ఏసీబీకి పట్టుబడ్డారు. ఏసీబీ అధికారులకు పట్టుబడిన క్షణంలో ఒక్కసారిగా షాక్‌కు గురైన సునీత బోరున విలపించారు. 
 
తలెత్తుకుని దర్జాగా ఉద్యోగం చేసి బ్రతకాల్సిన చోట... దిగజారిపోతున్న ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు అవినీతికి పాల్పడుతూ పరువు పోగొట్టుకుంటూ సిగ్గుతో తలదించుకోవాల్సిన పరిస్థితి తెచ్చుకుంటున్నారు. ఈ రెండు సంఘటనలు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో పెద్ద చర్చనీయాంశంగా మారాయి. పైగా, ఈ ఇద్దరు మహిళా అధికారుల ఆస్తులపై ఏసీబీ అధికారులు ప్రత్యేక దృష్టిసారించి విచారిస్తున్నారు. 
About Writer
ఠాగూర్
ఠాగూర్ పులపాక ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడు, చెన్నై కార్యాలయంలో 'న్యూస్ కాంట్రిబ్యూటర్‌'గా జర్నలిజం ఓనమాలు నేర్చుకున్నారు. హైదరాబాద్ కార్యాలయంలో 'ఆంధ్రజ్యోతి' సబ్-ఎడిటర్ పని చేశారు. 2007 నుంచి 'వెబ్ దునియా'లో అసిస్టెంట్ ఎడిటర్‌‌గా విధులు నిర్వహిస్తున్నారు..... మరింత చదవండి
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