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  4. ACB raids on warangal mines Dy director assets and caught Rs.3.06 crore inappropriate cash
Written By ఠాగూర్ ఠాగూర్
Last Updated : Friday, 28 August 2026 (10:11 IST)

గనుల శాఖ డీడీ ఇంటిపై ఏసీబీ సోదాలు.. రూ.3 కోట్ల అక్రమాస్తుల గుర్తింపు

bojja jayaraj
Written By: ఠాగూర్
Published: Fri, 28 Aug 2026 (10:11 IST)
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అక్రమ ఆస్తుల ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న వరంగల్ భూగర్భం, గనుల శాఖ డిప్యూటీ డైరెక్టర్ బొజ్జ జయరాజ్ ఇంటిపై గురువారం అవినీతి నిరోధక శాఖ అధికారులు ఆకస్మిక తనిఖీలు చేశారు. ఇందులో రూ.3 కోట్ల విలువ చేసే అక్రమాస్తులు ఉన్నట్టు గుర్తించారు. ప్రస్తుతం జయశంకర్ భూపాలపల్లి జిల్లా అసిస్టెంట్ డైరెక్టరుగా, ఎఫ్ఏసీగా, వరంగల్ డిప్యూటీ డైరెక్టరుగా ఆయన పని చేస్తున్నారు. 
 
బొజ్జ జయరాజ్‌పై అవినీతి ఆరోపణలు రావడంతో అతనికి సంబంధించిన 8 మంది బంధువుల నివాసాల్లో కూడా ఏకకాలంలో సోదాలు నిర్వహించినట్టు ఏసీబీ అధికారులు వెల్డించారు. బోడుప్పల్‌లో జీ ప్లస్-2 భవనం, కేపీహెచ్‌బీలో ఒక ప్లాట్, కీసర, తుంగతుర్తి, తుఫ్రాన్, సూర్యాపేటలో ఐదు ఫ్లాట్లు, 3.21 ఎరకాల వ్యవసాయ భూమి, రూ.10 లక్షల నగదు, బంగారం, బ్యాంకు డిపాజిట్లు, బ్యాంకు బ్యాలెన్స్ మొత్తం కలిపి రూ.3.06 కోట్లుగా ఉన్నట్టు గుర్తించినట్టు అధికారులు వెల్లడించారు. 
 
వీటి మార్కెట్ విలువ మరింత అదనంగా ఉంటుందని వెల్లడించారు అదేవిధంగా డీడీ జయరాజ్‌కు చెందిన డ్రైవర్ సత్తునూరి యాదయ్ సెల్‌ఫోన్ను పరిశీలించగా, అతడి ఖాతా నుంచి కూతురు ఖాతాకు 24.8 లక్షలు బదిలీ అయినట్టు గుర్తించినట్టు తెలిపారు. అక్రమ ఇసుక రవాణాలో సంపాదించినట్టు ప్రాథమికంగా అంచనా వేసినట్టు తెలిపారు. 
About Writer
ఠాగూర్
ఠాగూర్ పులపాక ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడు, చెన్నై కార్యాలయంలో 'న్యూస్ కాంట్రిబ్యూటర్‌'గా జర్నలిజం ఓనమాలు నేర్చుకున్నారు. హైదరాబాద్ కార్యాలయంలో 'ఆంధ్రజ్యోతి' సబ్-ఎడిటర్ పని చేశారు. 2007 నుంచి 'వెబ్ దునియా'లో అసిస్టెంట్ ఎడిటర్‌‌గా విధులు నిర్వహిస్తున్నారు..... మరింత చదవండి
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