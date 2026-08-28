గనుల శాఖ డీడీ ఇంటిపై ఏసీబీ సోదాలు.. రూ.3 కోట్ల అక్రమాస్తుల గుర్తింపు
అక్రమ ఆస్తుల ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న వరంగల్ భూగర్భం, గనుల శాఖ డిప్యూటీ డైరెక్టర్ బొజ్జ జయరాజ్ ఇంటిపై గురువారం అవినీతి నిరోధక శాఖ అధికారులు ఆకస్మిక తనిఖీలు చేశారు. ఇందులో రూ.3 కోట్ల విలువ చేసే అక్రమాస్తులు ఉన్నట్టు గుర్తించారు. ప్రస్తుతం జయశంకర్ భూపాలపల్లి జిల్లా అసిస్టెంట్ డైరెక్టరుగా, ఎఫ్ఏసీగా, వరంగల్ డిప్యూటీ డైరెక్టరుగా ఆయన పని చేస్తున్నారు.
బొజ్జ జయరాజ్పై అవినీతి ఆరోపణలు రావడంతో అతనికి సంబంధించిన 8 మంది బంధువుల నివాసాల్లో కూడా ఏకకాలంలో సోదాలు నిర్వహించినట్టు ఏసీబీ అధికారులు వెల్డించారు. బోడుప్పల్లో జీ ప్లస్-2 భవనం, కేపీహెచ్బీలో ఒక ప్లాట్, కీసర, తుంగతుర్తి, తుఫ్రాన్, సూర్యాపేటలో ఐదు ఫ్లాట్లు, 3.21 ఎరకాల వ్యవసాయ భూమి, రూ.10 లక్షల నగదు, బంగారం, బ్యాంకు డిపాజిట్లు, బ్యాంకు బ్యాలెన్స్ మొత్తం కలిపి రూ.3.06 కోట్లుగా ఉన్నట్టు గుర్తించినట్టు అధికారులు వెల్లడించారు.
వీటి మార్కెట్ విలువ మరింత అదనంగా ఉంటుందని వెల్లడించారు అదేవిధంగా డీడీ జయరాజ్కు చెందిన డ్రైవర్ సత్తునూరి యాదయ్ సెల్ఫోన్ను పరిశీలించగా, అతడి ఖాతా నుంచి కూతురు ఖాతాకు 24.8 లక్షలు బదిలీ అయినట్టు గుర్తించినట్టు తెలిపారు. అక్రమ ఇసుక రవాణాలో సంపాదించినట్టు ప్రాథమికంగా అంచనా వేసినట్టు తెలిపారు.