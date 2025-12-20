బీజేపీ తీర్థం పుచ్చుకున్న ఆమని.. మోదీపై ప్రశంసలు.. ప్రజాసేవే ప్రధాన లక్ష్యం (video)
ప్రముఖ నటి ఆమని బీజేపీ తీర్థం పుచ్చుకున్నారు. శనివారం బీజేపీ పార్టీ కార్యాలయంలో తెలంగాణ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు రాంచందర్రావు, కేంద్రమంత్రి కిషన్రెడ్డి సమక్షంలో ఆమె కాషాయ కండువా కప్పుకుని అధికారికంగా బీజేపీలో చేరారు. ఇటీవలే రాంచందర్రావుతో భేటీ అయిన ఆమని ఆ సమావేశంలో రాజకీయ పరిస్థితులు, మహిళా సాధికారత, యువతకు అవకాశాలు వంటి అంశాలపై చర్చించారు.
కొద్దిరోజులకే ఆమె బీజేపీలో చేరడం ఆసక్తి రేపుతోంది. బీజేపీలో చేరిన అనంతరం మీడియాతో మాట్లాడిన ఆమని.. ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ నాయకత్వాన్ని ప్రశంసించారు. భారతీయులమని చెప్పుకోవడానికి గర్వంగా ఉంది. ప్రజలకు సేవ చేయాలనే ఉద్దేశంతోనే నేను రాజకీయాల్లోకి వచ్చాను.
ఆయన అడుగుజాడల్లో నడవాలని కోరుకుంటున్నాను. సనాతన ధర్మ పరిరక్షణ కోసం కూడా మోదీ కృషి చేస్తున్నారని తెలిపారు. రాజకీయాల్లోకి రావాలనే తన నిర్ణయం వెనుక ప్రజాసేవే ప్రధాన లక్ష్యమని ఆమని స్పష్టం చేశారు.