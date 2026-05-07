ఆన్లైన్ బెట్టింగ్కు బానిసైన ఒక పోలీస్ కానిస్టేబుల్, తన భార్యతో కలిసి, పేరుకుపోతున్న అప్పులు తీర్చుకోవడానికి ఒక రియల్టర్ ఒంటిపై ఉన్న బంగారాన్ని దోచుకోవడానికి అతడిని హత్య చేశారని పోలీసులు గురువారం తెలిపారు.
తెలంగాణలోని సిద్దిపేట పట్టణంలో గత వారం జరిగిన ఈ దిగ్భ్రాంతికరమైన నేరం, పోలీసులు కేసును ఛేదించి దంపతులను అరెస్టు చేయడంతో బుధవారం వెలుగులోకి వచ్చింది.
పోలీసుల విచారణలో, సిద్దిపేట జిల్లా కేంద్రంలోని సెంట్రల్ క్రైమ్ స్టేషన్ (సీసీఎస్)లో కానిస్టేబుల్గా పనిచేస్తున్న గౌతీ ప్రవీణ్, అతని భార్య రాజిత మే 2న రియల్టర్ అయిన బెల్డే విశ్వనాథం (57)ను హత్య చేసి, అతని శరీరంపై ఉన్న 10 తులాల బంగారాన్ని దోచుకున్నట్లు వెల్లడైంది.
బాధితుడి కుటుంబం ఫిర్యాదు మేరకు అదృశ్యం కేసు నమోదు చేసిన పోలీసులు, మే 3న ఇమామ్బాద్ సమీపంలోని ఒక కాలువలో అతని మృతదేహాన్ని స్వాధీనం చేసుకుని దర్యాప్తు చేపట్టారు. సీసీటీవీ ఫుటేజ్ ఆధారంగా పోలీసులు హంతకులను గుర్తించి అరెస్టు చేశారు.
పోలీసుల విచారణలో ప్రవీణ్, అతని భార్య ఆన్లైన్ బెట్టింగ్లో రూ. 60 లక్షలు పోగొట్టుకుని, రూ. 30 లక్షల అప్పులు చేసినట్లు వెల్లడైంది. ఆ కానిస్టేబుల్ తన సోదరుడి ప్లాట్ను విశ్వనాథం వద్ద రూ. 12 లక్షలకు తాకట్టు పెట్టాడు. అతను ఆ మొత్తాన్ని రియల్టర్కు చెల్లించడంలో విఫలమవడంతో, ఆ రియల్టర్ ఆ ప్లాట్ను అమ్మమని సూచించాడు.
అయితే, ఆ కానిస్టేబుల్ అతనికి ప్రత్యామ్నాయ ప్లాట్ను చూపిస్తానని హామీ ఇచ్చాడు. మే 2వ తేదీన, నిందితుడు తన భార్యతో కలిసి విశ్వనాథంను తమ కారులో పెద్దకొడూరు సమీపంలోని ఒక నిర్మానుష్య ప్రదేశానికి తీసుకెళ్లాడు.
ఆ దంపతులు కారులోనే రియల్టర్ చేతులు, కాళ్లు కట్టేసి, ఒక తీగతో గొంతు నులిమి చంపినట్లు ఆరోపణలు ఉన్నాయి. అతను ధరించిన 10 తులాల బంగారాన్ని తీసుకుని, మృతదేహాన్ని ఇమామ్బాద్ సమీపంలోని ఒక కాలువలో పడేశారని ఒక పోలీసు అధికారి తెలిపారు.
తరువాత, ఆ దంపతులు హైదరాబాద్ వెళ్లి, దోచుకున్న బంగారాన్ని ఒక నగల దుకాణంలో అమ్ముకున్నారు. విశ్వనాథం ఇంటికి తిరిగి రాకపోవడంతో, అతని భార్య చిన్నకోడూరు పోలీస్ స్టేషన్లో ఫిర్యాదు చేసింది. పోలీస్ అసిస్టెంట్ కమిషనర్ రవీందర్ రెడ్డి నేతృత్వంలోని టాస్క్ ఫోర్స్ దర్యాప్తు ప్రారంభించి, కాలువలో అతని మృతదేహాన్ని కనుగొంది.
సీసీటీవీ, ఇతర శాస్త్రీయ ఆధారాల ఆధారంగా, దర్యాప్తు అధికారులు నిందితులను గుర్తించి అరెస్టు చేశారు. తదుపరి విచారణలో, ఏప్రిల్ 25న ప్రవీణ్, రాజిత తమ కారులో ఆసుపత్రికి తీసుకెళ్తామనే నెపంతో తమ పొరుగున ఉన్న ఒక వృద్ధురాలిని దోచుకున్నారని వెల్లడైంది.
నిందితులు ఆమె మెడలో ఉన్న బంగారు గొలుసును దోచుకుని, దానిని హైదరాబాద్లోని ఒక దుకాణంలో రూ. 4.80 లక్షలకు అమ్మారు. ఆ దంపతులు ఆ డబ్బు మొత్తాన్ని బెట్టింగ్లో పోగొట్టుకున్నారు. తన బంగారు గొలుసు దొంగతనంపై ఫిర్యాదు చేయడానికి ప్రవీణ్ ఆ మహిళతో పాటు వన్ టౌన్ పోలీస్ స్టేషన్కు వెళ్లినట్లు కూడా వెలుగులోకి వచ్చింది.