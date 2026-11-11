గతంలో కర్రీలో బల్లి.. నేడు సాంబారులో నత్త.. ఎక్కడ?
హైదరాబాదులోని జవహర్లాల్ నెహ్రూ సాంకేతిక విశ్వవిద్యాలయంలో చదివే విద్యార్థులకు అందించే ఆహారం కల్తీగా వుంటుందని ఆరోపణలు వస్తున్నారు. గతంలో కర్రీలో బల్లి కనిపించగా, తాజాగా సాంబార్లో నత్త కనిపించడం విద్యార్థులను దిగ్భ్రాంతికి గురిచేసింది. సోమవారం రాత్రి మంజీరా హాస్టల్లో భోజనం చేస్తున్న ఒక విద్యార్థి, అన్నం, సాంబార్ తింటుండగా తన ప్లేటులో నత్తను చూసి షాక్కు గురయ్యాడు.
అయితే, భోజనం వడ్డించే సిబ్బంది ఈ విషయాన్ని తేలికగా కొట్టిపారేస్తూ, అది నత్త కాదని వాదించారు. విద్యార్థి గట్టిగా నిలదీయడంతో, అప్పుడు వారు బకెట్లోని సాంబార్ను పారబోశారు. ఉత్తర భారతదేశానికి చెందిన ఒక విద్యార్థి సాంబార్తో అన్నం తింటుండగా, ప్లేటులో నత్త కనిపించింది. దీనితో అతను తీవ్ర అసహనానికి లోనై, భోజనాన్ని మధ్యలోనే వదిలేశాడు. గతంలో ఇలాంటి సంఘటనలు జరిగాయని విద్యార్థులు చెప్తున్నారు. అపరిశుభ్రమైన ఆహారం గురించి ఎన్నిసార్లు ఫిర్యాదు చేసినా, ఇటువంటి ఘటనలు మళ్లీ మళ్లీ జరుగుతూనే ఉన్నాయని విద్యార్థులు వాపోతున్నారు.
సుమారు 10 రోజుల క్రితం, రాత్రి భోజనంలో వడ్డించిన శెనగల కర్రీలో బల్లి తిరుగుతూ కనిపించింది. అప్పటికే చాలామంది విద్యార్థులు భోజనం పూర్తి చేశారు. ఆ తర్వాతే పాత్రలో బల్లి ఉన్నట్లు గుర్తించారు. ఈ ఘటన గురించి తెలిసిన వెంటనే, పెద్ద సంఖ్యలో విద్యార్థులు హాస్టల్ వద్ద నిరసన చేపట్టారు. హాస్టల్లో ఆహార నాణ్యత, పరిశుభ్రత విషయంలో మెస్ సిబ్బంది తీవ్ర నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరిస్తున్నారని ఆరోపిస్తూ, విద్యార్థులు విశ్వవిద్యాలయ యంత్రాంగంపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు.