జమ్మికుంటలో పెను ప్రమాదం తప్పింది.. అప్రమత్తమైన లోకో పైలట్
జమ్మికుంటలో పెను ప్రమాదం తప్పింది. కరీంనగర్ జిల్లాలోని జమ్మికుంట వద్ద గురువారం తెల్లవారుజామున రైలు పట్టాలపై ఒక చక్రం విరిగిపోవడంతో అప్రమత్తమైన లోకో పైలట్ పెద్ద ప్రమాదాన్ని నివారించాడు. అయితే, ఎవరికీ గాయాలు కాలేదు. వరంగల్ - బల్హర్షా మార్గాన్ని కలిపే జమ్మికుంట రైల్వే స్టేషన్కు హిసార్ ఎక్స్ప్రెస్ చేరుకున్నప్పుడు ఈ సంఘటన జరిగింది.
ఎవరికీ గాయాలు కాకపోవడంతో ప్రయాణికులు, దక్షిణ మధ్య రైల్వే (ఎస్సీఆర్) అధికారులు ఊపిరి పీల్చుకున్నారు. ఈ సంఘటన తర్వాత, ప్రయాణికులు వీలైనంత త్వరగా తమ గమ్యస్థానానికి చేరుకునేలా మరమ్మతు పనులు చేపట్టారు. ముందు జాగ్రత్త చర్యగా, వారు అదే మార్గంలో ఉప్పల్ రైల్వే స్టేషన్లో దక్షిణ్ ఎక్స్ప్రెస్ను నిలిపివేశారు.