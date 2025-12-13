ఎస్పీ బాలసుబ్రహ్మణ్యం విగ్రహ ఆవిష్కరణకు తెలంగాణ సర్కారు గ్రీన్ సిగ్నల్
లెజెండరీ నేపథ్య గాయకుడు ఎస్పీ బాలసుబ్రహ్మణ్యం చేసిన సేవలకు గౌరవ సూచకంగా, ఆయన వారసత్వానికి సముచిత నివాళి అర్పించేందుకు, హైదరాబాద్లోని ప్రతిష్టాత్మక సాంస్కృతిక కేంద్రమైన రవీంద్ర భారతిలో ఆయన విగ్రహాన్ని ఏర్పాటు చేయడానికి తెలంగాణ ప్రభుత్వం అంగీకరించింది.
అయితే, కొందరు స్వయం ప్రకటిత తెలంగాణ కార్యకర్తలు ఈ చర్యను వ్యతిరేకించారు. ఎస్పీబీ రాష్ట్ర విభజనకు వ్యతిరేకంగా ఉన్నారని ఆరోపిస్తూ, కొన్ని రోజుల క్రితం విగ్రహ ప్రతిష్టాపన ప్రదేశంలో అనవసరమైన గొడవ సృష్టించారు. ఈ కార్యకర్తలకు, ఎస్పీబీ సన్నిహిత కుటుంబ సభ్యులకు మధ్య తీవ్ర వాగ్వాదం జరిగింది.
ఈ వివాదం ప్రతిపాదిత విగ్రహావిష్కరణ సజావుగా జరుగుతుందా లేదా అనే దానిపై సందేహాలను రేకెత్తించింది. తాజా నివేదికల ప్రకారం, తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి వచ్చే సోమవారం రవీంద్ర భారతిలో బాలసుబ్రహ్మణ్యం విగ్రహాన్ని ఘనంగా ఆవిష్కరించడానికి సిద్ధమవుతున్నారు.
తెలంగాణ మ్యూజిక్ కల్చరల్ అసోసియేషన్ చేసిన అభ్యర్థనను, ఈ కార్యక్రమానికి హాజరు కావాలని ఎస్పీ బాలసుబ్రహ్మణ్యం బావమరిది శుభలేఖ సుధాకర్ ఇచ్చిన ఆహ్వానాన్ని రేవంత్ మన్నించారు.
మాజీ ఉపరాష్ట్రపతి వెంకయ్య నాయుడు, తెలంగాణ ఉప ముఖ్యమంత్రి భట్టి విక్రమార్క, కేంద్ర మంత్రి కిషన్ రెడ్డి కూడా దేశంలోని అత్యంత ప్రసిద్ధ గాయకులలో ఒకరైన ఎస్పీబీకి నివాళులర్పించడానికి ఈ కార్యక్రమానికి హాజరవుతారు.
టాలీవుడ్ సంగీత దర్శకులు ఎంఎం కీరవాణి, ఎస్ఎస్ తమన్తో పాటు ప్రముఖ గాయకులు, ఎస్పీబీ సన్నిహిత కుటుంబ సభ్యులు ఈ కార్యక్రమానికి హాజరవుతారు.
రవీంద్ర భారతిలో విగ్రహాన్ని ఏర్పాటు చేయాలనే నిర్ణయం, మ్యూజిక్ కల్చరల్ అసోసియేషన్ ఈ ప్రతిపాదనను తీసుకువచ్చిన తర్వాత, ఆ లెజెండరీ గాయకుడి కోరికలను గౌరవించడానికి తీసుకున్నారు.
దీనికి తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఏమాత్రం ఆలోచించకుండా ఆమోదం తెలిపింది. అంతేకాకుండా, డిసెంబర్ 15న రేవంత్ రెడ్డి హాజరు కావడం, ఆందోళన పేరుతో కొందరి అతి చర్యల వల్ల రేకెత్తిన అనవసర వివాదానికి పూర్తిగా ముగింపు పలుకుతుంది.